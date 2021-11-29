https://arabic.sputniknews.com/20211129/المبعوث-الروسي-نجاح-كبير-في-مفاوضات-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني---1053395717.html

المبعوث الروسي: نجاح كبير في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

المبعوث الروسي: نجاح كبير في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

وصف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول من الجولة السابعة لمفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T18:54+0000

2021-11-29T18:54+0000

2021-11-29T18:54+0000

روسيا

العالم

اتفاق نووي

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القاهرة - سبوتنيك. وكتب أوليانوف عبر حسابه في تويتر، أن اجتماع اليوم الأول من المفاوضات في فيينا انتهى، مضيفا "اتفق المشاركون على خطوات فورية أخرى خلال الجولة السابعة من المفاوضات التي بدأت بنجاح كبير.ومن جانبه، أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مور، أن أطراف المحادثات حول الاتفاق النووي ستجتمع غدًا لدراسة رفع العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدا أن لدى طهران نية لإحياء الاتفاق النووي.وقال مورا، في حديث للصحفيين عقب انتهاء اجتماعات اليوم الأول للجولة السابعة من محادثات فيينا، "سنجتمع غدا من أجل دراسة رفع العقوبات عن إيران وبعد ذلك ستجتمع المجموعة المعنية بالالتزامات النووية".من جانبه، عبر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم الإثنين، عن تفاؤله عقب اجتماع اليوم في العاصمة النمساوية، في إطار الجولة السابعة للمفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أن الأطراف وافقت على التركيز على ملف رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

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روسيا, العالم, اتفاق نووي