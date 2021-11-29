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https://arabic.sputniknews.com/20211129/المبعوث-الروسي-نجاح-كبير-في-مفاوضات-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني---1053395717.html
المبعوث الروسي: نجاح كبير في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني
المبعوث الروسي: نجاح كبير في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني
وصف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول من الجولة السابعة لمفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T18:54+0000
2021-11-29T18:54+0000
روسيا
العالم
اتفاق نووي
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القاهرة - سبوتنيك. وكتب أوليانوف عبر حسابه في تويتر، أن اجتماع اليوم الأول من المفاوضات في فيينا انتهى، مضيفا "اتفق المشاركون على خطوات فورية أخرى خلال الجولة السابعة من المفاوضات التي بدأت بنجاح كبير.ومن جانبه، أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مور، أن أطراف المحادثات حول الاتفاق النووي ستجتمع غدًا لدراسة رفع العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدا أن لدى طهران نية لإحياء الاتفاق النووي.وقال مورا، في حديث للصحفيين عقب انتهاء اجتماعات اليوم الأول للجولة السابعة من محادثات فيينا، "سنجتمع غدا من أجل دراسة رفع العقوبات عن إيران وبعد ذلك ستجتمع المجموعة المعنية بالالتزامات النووية".من جانبه، عبر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم الإثنين، عن تفاؤله عقب اجتماع اليوم في العاصمة النمساوية، في إطار الجولة السابعة للمفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أن الأطراف وافقت على التركيز على ملف رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/مورا-لدى-إيران-نية-لاستعادة-الاتفاق-النووي-وسنجتمع-لدراسة-رفع-العقوبات-عنها-1053394748.html
https://arabic.sputniknews.com/20211128/وزيران-بريطانيا-وإسرائيل-ستعملان-ليلا-ونهارا-لمنع-تحول-إيران-إلى-قوة-نووية-1053376810.html
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روسيا, العالم, اتفاق نووي

المبعوث الروسي: نجاح كبير في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

18:54 GMT 29.11.2021
© Sputnik . Alexander Natruskinمدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Alexander Natruskin
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وصف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول من الجولة السابعة لمفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بأنه "ناجح كبير".
القاهرة - سبوتنيك. وكتب أوليانوف عبر حسابه في تويتر، أن اجتماع اليوم الأول من المفاوضات في فيينا انتهى، مضيفا "اتفق المشاركون على خطوات فورية أخرى خلال الجولة السابعة من المفاوضات التي بدأت بنجاح كبير.
ومن جانبه، أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مور، أن أطراف المحادثات حول الاتفاق النووي ستجتمع غدًا لدراسة رفع العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدا أن لدى طهران نية لإحياء الاتفاق النووي.
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وقال مورا، في حديث للصحفيين عقب انتهاء اجتماعات اليوم الأول للجولة السابعة من محادثات فيينا، "سنجتمع غدا من أجل دراسة رفع العقوبات عن إيران وبعد ذلك ستجتمع المجموعة المعنية بالالتزامات النووية".
وأضاف مورا "هناك نية لدى الوفود للاستماع إلى الموقف الإيراني، وهناك نية لدى الطرف الإيراني لاستعادة الاتفاق النووي. الوفد الإيراني يمثل إدارة جديدة في طهران لديها حساسيات سياسية شديدة مفهومة، وسنأخذ في الاعتبار تلك الحساسيات".
من جانبه، عبر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم الإثنين، عن تفاؤله عقب اجتماع اليوم في العاصمة النمساوية، في إطار الجولة السابعة للمفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أن الأطراف وافقت على التركيز على ملف رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
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وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار عام 2018.
وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
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