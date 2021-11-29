https://arabic.sputniknews.com/20211129/مورا-لدى-إيران-نية-لاستعادة-الاتفاق-النووي-وسنجتمع-لدراسة-رفع-العقوبات-عنها-1053394748.html

مورا: لدى إيران نية لاستعادة الاتفاق النووي وسنجتمع لدراسة رفع العقوبات عنها

مورا: لدى إيران نية لاستعادة الاتفاق النووي وسنجتمع لدراسة رفع العقوبات عنها

أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا أن أطراف المحادثات حول الاتفاق النووي ستجتمع غدًا لدراسة رفع العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدًا أن لدى طهران... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T17:15+0000

2021-11-29T17:15+0000

2021-11-29T17:16+0000

العالم

إيران

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مورا، في حديث للصحفيين عقب انتهاء اجتماعات اليوم الأول للجولة السابعة من محادثات فيينا، "سنجتمع غدًا من أجل دراسة رفع العقوبات عن إيران وبعد ذلك ستجتمع المجموعة المعنية بالالتزامات النووية".وأضاف مورا "هناك نية لدى الوفود للاستماع إلى الموقف الإيراني، وهناك نية لدى الطرف الإيراني لاستعادة الاتفاق النووي. الوفد الإيراني يمثل إدارة جديدة في طهران لديها حساسيات سياسية شديدة مفهومة، وسنأخذ في الاعتبار تلك الحساسيات".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الإثنين، انطلاق الجولة السابعة من المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي في فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بعد أشهر من توقفها.وكانت الجولة السادسة التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 [الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا]عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

https://arabic.sputniknews.com/20211129/إسرائيل-تطالب-القوى-العالمية-بعدم-الاستسلام-لـابتزاز-إيران-النووي-1053388702.html

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العالم, إيران