تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211129/مورا-لدى-إيران-نية-لاستعادة-الاتفاق-النووي-وسنجتمع-لدراسة-رفع-العقوبات-عنها-1053394748.html
مورا: لدى إيران نية لاستعادة الاتفاق النووي وسنجتمع لدراسة رفع العقوبات عنها
مورا: لدى إيران نية لاستعادة الاتفاق النووي وسنجتمع لدراسة رفع العقوبات عنها
أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا أن أطراف المحادثات حول الاتفاق النووي ستجتمع غدًا لدراسة رفع العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدًا أن لدى طهران... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T17:15+0000
2021-11-29T17:16+0000
العالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال مورا، في حديث للصحفيين عقب انتهاء اجتماعات اليوم الأول للجولة السابعة من محادثات فيينا، "سنجتمع غدًا من أجل دراسة رفع العقوبات عن إيران وبعد ذلك ستجتمع المجموعة المعنية بالالتزامات النووية".وأضاف مورا "هناك نية لدى الوفود للاستماع إلى الموقف الإيراني، وهناك نية لدى الطرف الإيراني لاستعادة الاتفاق النووي. الوفد الإيراني يمثل إدارة جديدة في طهران لديها حساسيات سياسية شديدة مفهومة، وسنأخذ في الاعتبار تلك الحساسيات".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الإثنين، انطلاق الجولة السابعة من المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي في فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بعد أشهر من توقفها.وكانت الجولة السادسة التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 [الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا]عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/إسرائيل-تطالب-القوى-العالمية-بعدم-الاستسلام-لـابتزاز-إيران-النووي-1053388702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران

مورا: لدى إيران نية لاستعادة الاتفاق النووي وسنجتمع لدراسة رفع العقوبات عنها

17:15 GMT 29.11.2021 (تم التحديث: 17:16 GMT 29.11.2021)
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبر
أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا أن أطراف المحادثات حول الاتفاق النووي ستجتمع غدًا لدراسة رفع العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدًا أن لدى طهران نية لإحياء الاتفاق النووي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مورا، في حديث للصحفيين عقب انتهاء اجتماعات اليوم الأول للجولة السابعة من محادثات فيينا، "سنجتمع غدًا من أجل دراسة رفع العقوبات عن إيران وبعد ذلك ستجتمع المجموعة المعنية بالالتزامات النووية".
وأضاف مورا "هناك نية لدى الوفود للاستماع إلى الموقف الإيراني، وهناك نية لدى الطرف الإيراني لاستعادة الاتفاق النووي. الوفد الإيراني يمثل إدارة جديدة في طهران لديها حساسيات سياسية شديدة مفهومة، وسنأخذ في الاعتبار تلك الحساسيات".
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الإثنين، انطلاق الجولة السابعة من المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي في فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بعد أشهر من توقفها.
وكانت الجولة السادسة التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 [الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا]عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
إسرائيل تطالب القوى العالمية بعدم الاستسلام لـ"ابتزاز إيران النووي"
13:18 GMT
وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:18 GMTدراسة: زهرة تكبح "مضخات التدفق" لدى الخلايا السرطانية ضد الأدوية
17:42 GMTقبل البطولة بيوم... رغبة في التتويج بلقب كأس العرب
17:15 GMTمورا: لدى إيران نية لاستعادة الاتفاق النووي وسنجتمع لدراسة رفع العقوبات عنها
16:55 GMTتقارير: الصين لا تنوي دعوة سياسيين غربيين يروجون لمقاطعة أولمبياد 2022
16:28 GMTالنيجر تجري تعديلا يطال 6 وزراء... الداخلية والعدل في المقدمة
16:25 GMTانطلاق مباحثات فيينا وسط مساع دبلوماسية إسرائيلية لمنع التوصل لاتفاق مع طهران
16:19 GMTالأردن يدعو سوريا إلى تفعيل اتفاقية اليرموك لضمان حصوله على حقوقه المائية
16:14 GMTالسفارة الإسرائيلية في كييف تشكو من "معاداة السامية" في "الحانوكا"
16:14 GMTروسيا تحذر: سنرد على طرد أي دبلوماسي روسي من أمريكا
16:07 GMT"يحتاجون لتلك الأوهام"... خبير يرد على ادعاءات أوكرانية بـ"طرد" الجيش الروسي
15:56 GMTوزير الزراعة الأردني: نسعى لأن نصبح مركزا أكاديميا لدراسات الأمن الغذائي في الإقليم
15:52 GMTمستشار الأمن القومي العراقي يكشف معلومات جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي
15:31 GMT"إيديكس 2021"... أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا
15:30 GMTفتاة تنزع خطاف صنارة من فك قرش عملاق في الأعماق... فيديو
15:25 GMTرئيس لبنان: أهانني صحفي سعودي على الهواء ولم يتخذ بحقه أي إجراء
15:22 GMTخبير: باريس ولندن تخفيان خلافاتهما وراء أزمة المهاجرين
15:19 GMTالسيسي يتفقد أول طائرة مصرية بدون طيار في "إيديكس 2021"... فيديو
15:13 GMTمركز أبحاث "غامالي" يؤكد فعالية لقاحيه "سبوتنيك-V" و"لايت" ضد متحور "أوميكرون"
15:10 GMTتونس... قرارات الرئيس بين محاربة الفساد والاتهامات بحكم الفرد
14:56 GMT"الصحة العالمية" تنتقد الدول التي تفرض قيود سفر على جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"