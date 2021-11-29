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https://arabic.sputniknews.com/20211129/رئيسي-وماكرون-يبحثان-هاتفيا-لساعة-ونصف-الساعة-تطورات-محادثات-فيينا--1053396293.html
رئيسي وماكرون يبحثان هاتفيا لساعة ونصف الساعة تطورات محادثات فيينا
رئيسي وماكرون يبحثان هاتفيا لساعة ونصف الساعة تطورات محادثات فيينا
بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، آخر التطورات بشأن محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T19:49+0000
2021-11-29T19:49+0000
العالم
فرنسا
ملف نووي
إيران
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طهران - سبوتنيك. وأفادت وكالة "ارنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الاثنين، أن ماكرون بحث مع رئيسي خلال مكالمة هاتفية استمرت لمدة ساعة ونصف الساعة محادثات فيينا التي استؤنفت اليوم في العاصمة النمساوية بين مجموعة 4+1.وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/المبعوث-الروسي-نجاح-كبير-في-مفاوضات-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني---1053395717.html
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العالم, فرنسا, ملف نووي, إيران

رئيسي وماكرون يبحثان هاتفيا لساعة ونصف الساعة تطورات محادثات فيينا

19:49 GMT 29.11.2021
© REUTERS / DIDOR SADULLOEVالرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / DIDOR SADULLOEV
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بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، آخر التطورات بشأن محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني.
طهران - سبوتنيك. وأفادت وكالة "ارنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الاثنين، أن ماكرون بحث مع رئيسي خلال مكالمة هاتفية استمرت لمدة ساعة ونصف الساعة محادثات فيينا التي استؤنفت اليوم في العاصمة النمساوية بين مجموعة 4+1.

ويأتي الاتصال في وقت تشهد فيه المحادثات في فيينا تقدما ملحوظا، ووصف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول من الجولة السابعة لمفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بأنه "ناجح كبير".

مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
المبعوث الروسي: نجاح كبير في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني
18:54 GMT

من جانبه،عبر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم الاثنين، عن تفاؤله عقب اجتماع اليوم في العاصمة النمساوية، في إطار الجولة السابعة للمفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أن الأطراف وافقت على التركيز على ملف رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
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