https://arabic.sputniknews.com/20211129/قبل-البطولة-بيوم-رغبة-في-التتويج-بلقب-كأس-العرب-1053394925.html

قبل البطولة بيوم... رغبة في التتويج بلقب كأس العرب

قبل البطولة بيوم... رغبة في التتويج بلقب كأس العرب

شهد اليوم 29 نوفمبر عقد عدد من اللقاءات الصحفية للمنتخبات المشاركة للعرس الكروي العربي" كأس العرب" الذي تحتضنه قطر، في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر ولغاية... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T17:42+0000

2021-11-29T17:42+0000

2021-11-29T17:42+0000

رياضة

كرة قدم

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تونس وموريتانياصرح مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير، أن فريقه يرغب ببدء البطولة بشكل قوي عندما يواجه نظيره الموريتاني، من أجل الذهاب بعيدا في البطولة، وبخاصة وأن المنتخبين سبق وأن تقابلا سابقا، كما وأكد الكبير، على ضرورة المحافظة على سمعة المنتخب التي حققها وبخاصة مع وجود 6 الى 7 منتخبات مرشحة للفوز بها.من جهته أشار الفرنسي ديديي داروزا مدرب المنتخب الموريتاني لصعوبة اللقاء وكونه سيكون مختلفا عن المواجهات بين المنتخبين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. يذكر أن اللقاء سيقام على أستاد أحمد بن علي والذي يتسع لـ40 ألف متفرج.العراق وعمانعبر مدرب المنتخب العراقي، زيليكو بتروفيتش، الذي حل خلفا للهولندي ديك أدفوكات، عن فخره وسعادته لقيادةِ منتخب .العراق في بطولة، مشيرا للحاجة للوقت من أجل تشكيل منظومة جديدة تكون النواة لمستقبل الكرة العراقية، مشيدا بتواجد كل من رحيم حميد وأحمد جاسم، كونهما من أصحاب الخبرة في هذه البطولة.الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم أن فريقه يملك طموحات كبيرة وسيسعى للمنافسة على لقب بطولة مشيرا الى أن الهدف من البطولة هو، تحقيق الاستفادة القصوى، لكن يبقى هدفنا الرئيسي هو تحقيق النتائج الإيجابية ودائما ما أتحدث مع اللاعبين.يذكر أن استاد الجنوب سيحتضن هذا اللقاء، ويتسع لـ40 ألف مشجع.قطر والبحرينأكد الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري، جاهزية فريقه لمواجهة البحرين، معلنا عن إغلاق ملف النتائج السيئة في تصفيات أوروبا، والاستفادة من هذه الأخطاء.معلنا عن تقديم مستويات جيدة في البطولة لتحقيق الهدف الذي تم وضعه.قال البرتغالي هيليو سوزا، مدرب منتخب البحرين،أن البطولة تمثل فرصة للوقوف على تطور المنتخب وبخاصة في اللعب مع فرق كثيرة بالإضافة للغربة في خوض تجربة جديدة مع الجمهور بعد غيابهم عن المدرجات لعامين.هذا وسيحتضن استاد البيت هذا اللقاء ويتسع لـ60 ألف متفرج.الإمارات وسورياأكد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات، أن فريقه يمتلك الفرصة للمنافسة على كأس العرب، وسيستغل هذه الفرصة، معلنا بالوقت نفسه أن ذلك ليس بالأمر السهل، مؤكدا على إمتلاكه عناصر جيدة الى انه يعاني من بعض الإنخفاض.من جانبه وصف الروماني فاليريو تيتا، مدرب المنتخب السوري المواجهة بالصعبة وبأمله أن يساهم هذا المنتخب بإعادة بناء الكرة السورية.مؤكدا على أن هدفه بناء منتخب جيد قادر على لعب كرة القدم.هذا وسيحتضن استاد 974، هذا اللقاء ويتسع لـ40 ألف متفرج.

https://arabic.sputniknews.com/20211128/فيفا-يقرر-اختبار-تقنية-جديدة-في-بطولة-كأس-العرب-بقطر-1053345696.html

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رياضة, كرة قدم