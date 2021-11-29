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https://arabic.sputniknews.com/20211129/قبل-البطولة-بيوم-رغبة-في-التتويج-بلقب-كأس-العرب-1053394925.html
قبل البطولة بيوم... رغبة في التتويج بلقب كأس العرب
قبل البطولة بيوم... رغبة في التتويج بلقب كأس العرب
شهد اليوم 29 نوفمبر عقد عدد من اللقاءات الصحفية للمنتخبات المشاركة للعرس الكروي العربي" كأس العرب" الذي تحتضنه قطر، في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر ولغاية... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T17:42+0000
2021-11-29T17:42+0000
رياضة
كرة قدم
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تونس وموريتانياصرح مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير، أن فريقه يرغب ببدء البطولة بشكل قوي عندما يواجه نظيره الموريتاني، من أجل الذهاب بعيدا في البطولة، وبخاصة وأن المنتخبين سبق وأن تقابلا سابقا، كما وأكد الكبير، على ضرورة المحافظة على سمعة المنتخب التي حققها وبخاصة مع وجود 6 الى 7 منتخبات مرشحة للفوز بها.من جهته أشار الفرنسي ديديي داروزا مدرب المنتخب الموريتاني لصعوبة اللقاء وكونه سيكون مختلفا عن المواجهات بين المنتخبين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. يذكر أن اللقاء سيقام على أستاد أحمد بن علي والذي يتسع لـ40 ألف متفرج.العراق وعمانعبر مدرب المنتخب العراقي، زيليكو بتروفيتش، الذي حل خلفا للهولندي ديك أدفوكات، عن فخره وسعادته لقيادةِ منتخب .العراق في بطولة، مشيرا للحاجة للوقت من أجل تشكيل منظومة جديدة تكون النواة لمستقبل الكرة العراقية، مشيدا بتواجد كل من رحيم حميد وأحمد جاسم، كونهما من أصحاب الخبرة في هذه البطولة.الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم أن فريقه يملك طموحات كبيرة وسيسعى للمنافسة على لقب بطولة مشيرا الى أن الهدف من البطولة هو، تحقيق الاستفادة القصوى، لكن يبقى هدفنا الرئيسي هو تحقيق النتائج الإيجابية ودائما ما أتحدث مع اللاعبين.يذكر أن استاد الجنوب سيحتضن هذا اللقاء، ويتسع لـ40 ألف مشجع.قطر والبحرينأكد الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري، جاهزية فريقه لمواجهة البحرين، معلنا عن إغلاق ملف النتائج السيئة في تصفيات أوروبا، والاستفادة من هذه الأخطاء.معلنا عن تقديم مستويات جيدة في البطولة لتحقيق الهدف الذي تم وضعه.قال البرتغالي هيليو سوزا، مدرب منتخب البحرين،أن البطولة تمثل فرصة للوقوف على تطور المنتخب وبخاصة في اللعب مع فرق كثيرة بالإضافة للغربة في خوض تجربة جديدة مع الجمهور بعد غيابهم عن المدرجات لعامين.هذا وسيحتضن استاد البيت هذا اللقاء ويتسع لـ60 ألف متفرج.الإمارات وسورياأكد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات، أن فريقه يمتلك الفرصة للمنافسة على كأس العرب، وسيستغل هذه الفرصة، معلنا بالوقت نفسه أن ذلك ليس بالأمر السهل، مؤكدا على إمتلاكه عناصر جيدة الى انه يعاني من بعض الإنخفاض.من جانبه وصف الروماني فاليريو تيتا، مدرب المنتخب السوري المواجهة بالصعبة وبأمله أن يساهم هذا المنتخب بإعادة بناء الكرة السورية.مؤكدا على أن هدفه بناء منتخب جيد قادر على لعب كرة القدم.هذا وسيحتضن استاد 974، هذا اللقاء ويتسع لـ40 ألف متفرج.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/فيفا-يقرر-اختبار-تقنية-جديدة-في-بطولة-كأس-العرب-بقطر-1053345696.html
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رياضة, كرة قدم

قبل البطولة بيوم... رغبة في التتويج بلقب كأس العرب

17:42 GMT 29.11.2021
© Sputnik . Elias Johnnyمؤتمر صحفي قبيل انطلاق كأس العرب
مؤتمر صحفي قبيل انطلاق كأس العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Elias Johnny
تابعنا عبر
شهد اليوم 29 نوفمبر عقد عدد من اللقاءات الصحفية للمنتخبات المشاركة للعرس الكروي العربي" كأس العرب" الذي تحتضنه قطر، في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر ولغاية 18ديسمبر.
تونس وموريتانيا
صرح مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير، أن فريقه يرغب ببدء البطولة بشكل قوي عندما يواجه نظيره الموريتاني، من أجل الذهاب بعيدا في البطولة، وبخاصة وأن المنتخبين سبق وأن تقابلا سابقا، كما وأكد الكبير، على ضرورة المحافظة على سمعة المنتخب التي حققها وبخاصة مع وجود 6 الى 7 منتخبات مرشحة للفوز بها.
من جهته أشار الفرنسي ديديي داروزا مدرب المنتخب الموريتاني لصعوبة اللقاء وكونه سيكون مختلفا عن المواجهات بين المنتخبين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. يذكر أن اللقاء سيقام على أستاد أحمد بن علي والذي يتسع لـ40 ألف متفرج.
العراق وعمان
عبر مدرب المنتخب العراقي، زيليكو بتروفيتش، الذي حل خلفا للهولندي ديك أدفوكات، عن فخره وسعادته لقيادةِ منتخب .
العراق في بطولة، مشيرا للحاجة للوقت من أجل تشكيل منظومة جديدة تكون النواة لمستقبل الكرة العراقية، مشيدا بتواجد كل من رحيم حميد وأحمد جاسم، كونهما من أصحاب الخبرة في هذه البطولة.
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم أن فريقه يملك طموحات كبيرة وسيسعى للمنافسة على لقب بطولة مشيرا الى أن الهدف من البطولة هو، تحقيق الاستفادة القصوى، لكن يبقى هدفنا الرئيسي هو تحقيق النتائج الإيجابية ودائما ما أتحدث مع اللاعبين.
يذكر أن استاد الجنوب سيحتضن هذا اللقاء، ويتسع لـ40 ألف مشجع.
قطر والبحرين
أكد الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري، جاهزية فريقه لمواجهة البحرين، معلنا عن إغلاق ملف النتائج السيئة في تصفيات أوروبا، والاستفادة من هذه الأخطاء.
معلنا عن تقديم مستويات جيدة في البطولة لتحقيق الهدف الذي تم وضعه.
قال البرتغالي هيليو سوزا، مدرب منتخب البحرين،أن البطولة تمثل فرصة للوقوف على تطور المنتخب وبخاصة في اللعب مع فرق كثيرة بالإضافة للغربة في خوض تجربة جديدة مع الجمهور بعد غيابهم عن المدرجات لعامين.
هذا وسيحتضن استاد البيت هذا اللقاء ويتسع لـ60 ألف متفرج.
الإمارات وسوريا
أكد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات، أن فريقه يمتلك الفرصة للمنافسة على كأس العرب، وسيستغل هذه الفرصة، معلنا بالوقت نفسه أن ذلك ليس بالأمر السهل، مؤكدا على إمتلاكه عناصر جيدة الى انه يعاني من بعض الإنخفاض.
قطر تستعد لافتتاح أول ملعب كرة قدم قابل للتفكيك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
فيفا يقرر اختبار تقنية جديدة في بطولة كأس العرب بقطر
أمس, 07:35 GMT
من جانبه وصف الروماني فاليريو تيتا، مدرب المنتخب السوري المواجهة بالصعبة وبأمله أن يساهم هذا المنتخب بإعادة بناء الكرة السورية.
مؤكدا على أن هدفه بناء منتخب جيد قادر على لعب كرة القدم.
هذا وسيحتضن استاد 974، هذا اللقاء ويتسع لـ40 ألف متفرج.
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