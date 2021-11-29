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https://arabic.sputniknews.com/20211129/ماكرون-يحدد-للرئيس-الإيراني-طريقة-واحدة-لإنقاذ-الاتفاق-النووي-1053397336.html
ماكرون يحدد للرئيس الإيراني السبيل الأمثل لإنقاذ الاتفاق النووي
ماكرون يحدد للرئيس الإيراني السبيل الأمثل لإنقاذ الاتفاق النووي
أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر الهاتف، اليوم الاثنين، أن على إيران المشاركة بشكل بناء في المحادثات التي تستهدف إحياء... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T22:10+0000
2021-11-29T22:12+0000
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال مكتب ماكرون، في بيان بعد الاتصال الهاتفي، إنه مع بدء محادثات إنقاذ الاتفاق في فيينا فإن ماكرون "أكد ضرورة مشاركة إيران بشكل بناء... لكي يتسنى للمحادثات أن تفضي إلى عودة سريعة للالتزام بالاتفاق".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، انطلاق الجولة السابعة من المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي في فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بعد أشهر من توقفها.وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 [الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا] عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/مورا-لدى-إيران-نية-لاستعادة-الاتفاق-النووي-وسنجتمع-لدراسة-رفع-العقوبات-عنها-1053394748.html
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الاتفاق النووي الإيراني

ماكرون يحدد للرئيس الإيراني السبيل الأمثل لإنقاذ الاتفاق النووي

22:10 GMT 29.11.2021 (تم التحديث: 22:12 GMT 29.11.2021)
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / REMO CASILLI
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أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر الهاتف، اليوم الاثنين، أن على إيران المشاركة بشكل بناء في المحادثات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
وقال مكتب ماكرون، في بيان بعد الاتصال الهاتفي، إنه مع بدء محادثات إنقاذ الاتفاق في فيينا فإن ماكرون "أكد ضرورة مشاركة إيران بشكل بناء... لكي يتسنى للمحادثات أن تفضي إلى عودة سريعة للالتزام بالاتفاق".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
مورا: لدى إيران نية لاستعادة الاتفاق النووي وسنجتمع لدراسة رفع العقوبات عنها
17:15 GMT
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، انطلاق الجولة السابعة من المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي في فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بعد أشهر من توقفها.
وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 [الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا] عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
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