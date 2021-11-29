ماكرون يحدد للرئيس الإيراني السبيل الأمثل لإنقاذ الاتفاق النووي

وقال مكتب ماكرون، في بيان بعد الاتصال الهاتفي، إنه مع بدء محادثات إنقاذ الاتفاق في فيينا فإن ماكرون "أكد ضرورة مشاركة إيران بشكل بناء... لكي يتسنى للمحادثات أن تفضي إلى عودة سريعة للالتزام بالاتفاق".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، انطلاق الجولة السابعة من المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي في فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بعد أشهر من توقفها.وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 [الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا] عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر الهاتف، اليوم الاثنين، أن على إيران المشاركة بشكل بناء في المحادثات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
وقال مكتب ماكرون، في بيان بعد الاتصال الهاتفي، إنه مع بدء محادثات إنقاذ الاتفاق في فيينا فإن ماكرون "أكد ضرورة مشاركة إيران بشكل بناء... لكي يتسنى للمحادثات أن تفضي إلى عودة سريعة للالتزام بالاتفاق".
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، انطلاق الجولة السابعة من المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي في فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بعد أشهر من توقفها.
وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 [الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا] عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.