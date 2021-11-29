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https://arabic.sputniknews.com/20211129/معمرون-تجاوزوا-الـ100-في-مدينة-إيطالية-يكشفون-سر-الحياة-المديدة-فيديو-1053387039.html
معمرون تجاوزوا الـ100 في مدينة إيطالية يكشفون سر الحياة المديدة... فيديو
معمرون تجاوزوا الـ100 في مدينة إيطالية يكشفون سر الحياة المديدة... فيديو
تقع "فيلا غراندي" في جزيرة سردينيا الإيطالية، وهي وجهة معروفة للسياح الذين يأتون من أجل التعرف على الثقافة المحلية والاستمتاع على الشواطئ المشمسة. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T12:53+0000
2021-11-29T12:53+0000
منوعات
عجائز
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وتجتذب المدينة أيضًا العلماء عمومًا وعلماء الشيخوخة خصوصًا، بما في ذلك جياني بيس، وفالتر لونغو، مدير معهد "لونغفيتي" في جامعة جنوب كاليفورنيا، والذي يتعاون مع جياني بيس في دراسة هذه الظاهرة للعديد من المعمرين حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس" يوم أمس الأحد.وقال لونغو: "العالم كله يتحدث عن هذه المدينة"، وأضاف: "أن يكون لديك ستة من المعمرين من بين 2000 أو 3000 شخص، فهو أمر نادر للغاية في أي مكان في العالم".وقال بيس: "نحاول إيجاد تفسير، لأنه بعد 20 عامًا من العمل الشاق، ما زلنا لا نملك تفسيرًا واضحًا".فيلاغراندي هو المكان الذي لا يزال بإمكان المرء، أن يجد فيه زوجين معمرين مثل غابرييلي ميريو وزوجته إيرميليندا بعد 63 عامًا من الزواج، وهما يعتنيان بحديقتهما.وأضاف بيس: "10% من الأشخاص المولودين في فيلاغراندي يبلغون من العمر 90 عامًا، في إيطاليا عمومًا تبلغ النسبة 3%. لذا، يمكنك أن تتخيل أنها أعلى بثلاث مرات من المعدل الوطني".ويعتقد لونغو أن فترات الصيام، على سبيل المثال أثناء الحرب، متبوعة بنظام غذائي أكثر ثراءً (مع المزيد من البروتين والدهون) في السنوات اللاحقة قد تساهم في إطالة العمر، لكن عند لقائه مع هؤلاء المعمرين، لاحظ شيئًا آخر: عمر الأشقاء.وعند سؤال لونغو عن أي العوامل تساهم في تحديد طول العمر، أهي الوراثة أم نمط الحياة، أجاب: "إذا فكرت في رياضي يفوز بالكثير من الميداليات الذهبية، فمن المحتمل أنك يجب أن تتجه لعلم الوراثة كي تدرس الحالة".واستدرك: "ولكن بعد ذلك يجب أن تحصل على التدريب، وما إلى ذلك، لذا، أعتقد أن الجينات تهيئ، لكنها ليست كافية لوحدها، إذن، نمط الحياة، وخاصة الطعام، هو عامل رئيسي".وتظهر عوامل نمط الحياة هذه في العيش في كنف الطبيعة غير الملوثة كالجبال وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.ويقول جيدو ليبوري، أحد معمري المدينة، إن: "أمامه سنوات طويلة ليعيشها، "15 عامًا على الأقل".ويعد المجتمع والأسرة عنصران مهمان عند سكان المدينة، خاصة بالنسبة لماريتا موني، التي تعيش بمفردها في سن 100 عام، وانضمت إليها السيدة دواني لتناول طعام الغداء، الذي أعدته الأسرة، والمكون من معكرونة بصلصة الطماطم. تاريخيًا، تعرف المدينة بالخضار المميزة، وكذلك النبيذ الأحمر الذي يشرُب باعتدال.في مكان قريب، في منزل جوليا بيسانو، سألنا هذه المعمرة عما تعتقد أنه قد يكون سر الحياة الطويلة، فأجابت: "لا تغار"، "ولا تحسد".نصيحة قد لا تكون علمية، لكنها تأتي من منظور وحكمة فريدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/دراسة-توضح-العوامل-الحقيقية-المرتبطة-بزياة-طول-عمر-الإنسان-1052662655.html
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منوعات, عجائز

معمرون تجاوزوا الـ100 في مدينة إيطالية يكشفون سر الحياة المديدة... فيديو

12:53 GMT 29.11.2021
© AP Photo / Mark Humphreyمسن يرفع الأثقال
مسن يرفع الأثقال - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Mark Humphrey
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تقع "فيلا غراندي" في جزيرة سردينيا الإيطالية، وهي وجهة معروفة للسياح الذين يأتون من أجل التعرف على الثقافة المحلية والاستمتاع على الشواطئ المشمسة.
وتجتذب المدينة أيضًا العلماء عمومًا وعلماء الشيخوخة خصوصًا، بما في ذلك جياني بيس، وفالتر لونغو، مدير معهد "لونغفيتي" في جامعة جنوب كاليفورنيا، والذي يتعاون مع جياني بيس في دراسة هذه الظاهرة للعديد من المعمرين حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس" يوم أمس الأحد.
وقال لونغو: "العالم كله يتحدث عن هذه المدينة"، وأضاف: "أن يكون لديك ستة من المعمرين من بين 2000 أو 3000 شخص، فهو أمر نادر للغاية في أي مكان في العالم".
وقال بيس: "نحاول إيجاد تفسير، لأنه بعد 20 عامًا من العمل الشاق، ما زلنا لا نملك تفسيرًا واضحًا".
فيلاغراندي هو المكان الذي لا يزال بإمكان المرء، أن يجد فيه زوجين معمرين مثل غابرييلي ميريو وزوجته إيرميليندا بعد 63 عامًا من الزواج، وهما يعتنيان بحديقتهما.
وأضاف بيس: "10% من الأشخاص المولودين في فيلاغراندي يبلغون من العمر 90 عامًا، في إيطاليا عمومًا تبلغ النسبة 3%. لذا، يمكنك أن تتخيل أنها أعلى بثلاث مرات من المعدل الوطني".
ويعتقد لونغو أن فترات الصيام، على سبيل المثال أثناء الحرب، متبوعة بنظام غذائي أكثر ثراءً (مع المزيد من البروتين والدهون) في السنوات اللاحقة قد تساهم في إطالة العمر، لكن عند لقائه مع هؤلاء المعمرين، لاحظ شيئًا آخر: عمر الأشقاء.
وعند سؤال لونغو عن أي العوامل تساهم في تحديد طول العمر، أهي الوراثة أم نمط الحياة، أجاب: "إذا فكرت في رياضي يفوز بالكثير من الميداليات الذهبية، فمن المحتمل أنك يجب أن تتجه لعلم الوراثة كي تدرس الحالة".
واستدرك: "ولكن بعد ذلك يجب أن تحصل على التدريب، وما إلى ذلك، لذا، أعتقد أن الجينات تهيئ، لكنها ليست كافية لوحدها، إذن، نمط الحياة، وخاصة الطعام، هو عامل رئيسي".
وتظهر عوامل نمط الحياة هذه في العيش في كنف الطبيعة غير الملوثة كالجبال وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
المشاركات في افتتاح الدورة الـ 19 لمهرجان الشباب والطلبة العالمي في مدينة سوتشي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
دراسة توضح العوامل الحقيقية المرتبطة بزياة طول عمر الإنسان
24 نوفمبر, 06:33 GMT
ويقول جيدو ليبوري، أحد معمري المدينة، إن: "أمامه سنوات طويلة ليعيشها، "15 عامًا على الأقل".
ويعد المجتمع والأسرة عنصران مهمان عند سكان المدينة، خاصة بالنسبة لماريتا موني، التي تعيش بمفردها في سن 100 عام، وانضمت إليها السيدة دواني لتناول طعام الغداء، الذي أعدته الأسرة، والمكون من معكرونة بصلصة الطماطم. تاريخيًا، تعرف المدينة بالخضار المميزة، وكذلك النبيذ الأحمر الذي يشرُب باعتدال.
في مكان قريب، في منزل جوليا بيسانو، سألنا هذه المعمرة عما تعتقد أنه قد يكون سر الحياة الطويلة، فأجابت: "لا تغار"، "ولا تحسد".
نصيحة قد لا تكون علمية، لكنها تأتي من منظور وحكمة فريدة.
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