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https://arabic.sputniknews.com/20211130/البرهان-بعد-الهجوم-الإثيوبي-لن-نفرط-في-شبر-من-أرضنا-وملتزمون-بحسن-الجوار--1053414423.html
البرهان بعد الهجوم الإثيوبي: لن نفرط في شبر من أرضنا وملتزمون بحسن الجوار
البرهان بعد الهجوم الإثيوبي: لن نفرط في شبر من أرضنا وملتزمون بحسن الجوار
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا وملتزم بعلاقات حسن الجوار معها، وذلك بعد أيام من شن قوات... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T15:44+0000
2021-11-30T15:45+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
إثيوبيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال البرهان، خلال تفقده القوات السودانية بمنطقة بركة نورين بمدينة الفشقة، إن السودان ملتزم بعلاقات حسن الجوار مع إثيوبيا وليس له عداء معها.وجدد البرهان التأكيد على أن الفشقة أرض سودانية خالصة، متعهدا بعدم التفريط في أي شبر من أراضي السودان.وشدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية عازمة على حماية مواطني منطقة الفشقة من أي مهددات وتأمينهم أثناء قيامهم بأنشطتهم الزراعية.وكان الجيش السوداني، أعلن السبت الماضي، مقتل 6 من أفراده أثناء صد هجوم شنته قوات تابعة للجيش الإثيوبي ومجموعات إثيوبية مسلحة في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا على أراضي منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها حوالي 12 ألف كيلومتر مربع، حيث يدعي الجانبان أن أراضي الفشقة جزء من أراضيهما، لكنها تخضع حاليا لسيطرة السودان، الذي أعلن مطلع العام الجاري استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/الجيش-السوداني-يكشف-رسميا-تفاصيل-الهجوم-الإثيوبي-على-قواته-1053339885.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, إثيوبيا

البرهان بعد الهجوم الإثيوبي: لن نفرط في شبر من أرضنا وملتزمون بحسن الجوار

15:44 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 15:45 GMT 30.11.2021)
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . محمد الفاتح
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا وملتزم بعلاقات حسن الجوار معها، وذلك بعد أيام من شن قوات إثيوبية هجوما على منطقة الفشقة الحدودية جنوب شرقي السودان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال البرهان، خلال تفقده القوات السودانية بمنطقة بركة نورين بمدينة الفشقة، إن السودان ملتزم بعلاقات حسن الجوار مع إثيوبيا وليس له عداء معها.
جنود سودانيون يشاركون في تمرين للجيش في الخرطوم في 30 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
الجيش السوداني يكشف رسميا تفاصيل الهجوم الإثيوبي على قواته
27 نوفمبر, 20:14 GMT
وجدد البرهان التأكيد على أن الفشقة أرض سودانية خالصة، متعهدا بعدم التفريط في أي شبر من أراضي السودان.
وشدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية عازمة على حماية مواطني منطقة الفشقة من أي مهددات وتأمينهم أثناء قيامهم بأنشطتهم الزراعية.
وكان الجيش السوداني، أعلن السبت الماضي، مقتل 6 من أفراده أثناء صد هجوم شنته قوات تابعة للجيش الإثيوبي ومجموعات إثيوبية مسلحة في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.
وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا على أراضي منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها حوالي 12 ألف كيلومتر مربع، حيث يدعي الجانبان أن أراضي الفشقة جزء من أراضيهما، لكنها تخضع حاليا لسيطرة السودان، الذي أعلن مطلع العام الجاري استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا.
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