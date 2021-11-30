البرهان بعد الهجوم الإثيوبي: لن نفرط في شبر من أرضنا وملتزمون بحسن الجوار

القاهرة - سبوتنيك. وقال البرهان، خلال تفقده القوات السودانية بمنطقة بركة نورين بمدينة الفشقة، إن السودان ملتزم بعلاقات حسن الجوار مع إثيوبيا وليس له عداء معها.وجدد البرهان التأكيد على أن الفشقة أرض سودانية خالصة، متعهدا بعدم التفريط في أي شبر من أراضي السودان.وشدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية عازمة على حماية مواطني منطقة الفشقة من أي مهددات وتأمينهم أثناء قيامهم بأنشطتهم الزراعية.وكان الجيش السوداني، أعلن السبت الماضي، مقتل 6 من أفراده أثناء صد هجوم شنته قوات تابعة للجيش الإثيوبي ومجموعات إثيوبية مسلحة في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا على أراضي منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها حوالي 12 ألف كيلومتر مربع، حيث يدعي الجانبان أن أراضي الفشقة جزء من أراضيهما، لكنها تخضع حاليا لسيطرة السودان، الذي أعلن مطلع العام الجاري استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا.
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا وملتزم بعلاقات حسن الجوار معها، وذلك بعد أيام من شن قوات إثيوبية هجوما على منطقة الفشقة الحدودية جنوب شرقي السودان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال البرهان، خلال تفقده القوات السودانية بمنطقة بركة نورين بمدينة الفشقة، إن السودان ملتزم بعلاقات حسن الجوار مع إثيوبيا وليس له عداء معها.
وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا على أراضي منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها حوالي 12 ألف كيلومتر مربع، حيث يدعي الجانبان أن أراضي الفشقة جزء من أراضيهما، لكنها تخضع حاليا لسيطرة السودان، الذي أعلن مطلع العام الجاري استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا.