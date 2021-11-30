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https://arabic.sputniknews.com/20211130/التحالف-العربي-تدمير-طائرة-مسيرة-بعد-إقلاعها-من-مطار-صنعاء-الدولي-1053423607.html
التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي
التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T23:29+0000
2021-11-30T23:29+0000
اليمن
مطار صنعاء
التحالف العربي
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وقال التحالف في بيان إن "محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد"، مشيرا إلى أن عمليات التحالف" تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب التلفزيون السعودي. وفي وقت سابق، صباح الثلاثاء، قال التحالف العربي إنه استهداف موقعا سريا لخبراء الحرس الإيراني في صنعاء، مضيفا أن الموقع الذي دُمر كان يستخدم لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة صنعاء.من جهتها، اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم، التحالف العربي بشن غارات على مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة وسط اليمن.وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف شن 3 غارات على مطار صنعاء الدولي، واستهدف بغارة أخرى حديقة 21 سبتمبر وهي مقر الفرقة الأولى مدرع (سابقا) شمال غربي العاصمة صنعاء"، دون الإشارة إلى حجم الأضرار.ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس/آذار 2015 م، تعرض مطار صنعاء الدولي إلى غارات جوية متكررة أدت إلى إخراجه عن الخدمة، في ظل اتهامات التحالف لجماعة "أنصار الله" باستخدام مرافقه لأغراض عسكرية.ويفرض التحالف العربي، منذ 9 أغسطس/آب عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/التحالف-العربي-يعلن-استهداف-موقع-سري-لخبراء-الحرس-الإيراني-في-صنعاء-1053398510.html
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اليمن, مطار صنعاء, التحالف العربي

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي

23:29 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء.
وقال التحالف في بيان إن "محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد"، مشيرا إلى أن عمليات التحالف" تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب التلفزيون السعودي.
وفي وقت سابق، صباح الثلاثاء، قال التحالف العربي إنه استهداف موقعا سريا لخبراء الحرس الإيراني في صنعاء، مضيفا أن الموقع الذي دُمر كان يستخدم لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة صنعاء.
دخان يتصاعد من موقع ضربات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في صنعاء 27 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
التحالف العربي يعلن استهداف موقع سري لخبراء الحرس الإيراني في صنعاء
01:04 GMT
من جهتها، اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم، التحالف العربي بشن غارات على مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة وسط اليمن.
وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف شن 3 غارات على مطار صنعاء الدولي، واستهدف بغارة أخرى حديقة 21 سبتمبر وهي مقر الفرقة الأولى مدرع (سابقا) شمال غربي العاصمة صنعاء"، دون الإشارة إلى حجم الأضرار.
ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس/آذار 2015 م، تعرض مطار صنعاء الدولي إلى غارات جوية متكررة أدت إلى إخراجه عن الخدمة، في ظل اتهامات التحالف لجماعة "أنصار الله" باستخدام مرافقه لأغراض عسكرية.
ويفرض التحالف العربي، منذ 9 أغسطس/آب عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.
وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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