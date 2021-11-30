https://arabic.sputniknews.com/20211130/التحالف-العربي-يقول-إنه-شن-ضربات-جوية-على-أهداف-مشروعة-في-صنعاء-1053398032.html

التحالف العربي يقول إنه شن ضربات جوية على أهداف مشروعة في صنعاء

التحالف العربي يقول إنه شن ضربات جوية على أهداف مشروعة في صنعاء

قال التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، إنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T00:18+0000

2021-11-30T00:18+0000

2021-11-30T00:37+0000

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وأضاف التحالف أنه دعا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة.وأكد التحالف العربي، أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.أول تعليق من "أنصار الله" على الهجماتمن جهتها، اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم، التحالف العربي بشن غارات على مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة وسط اليمن.وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف شن 3 غارات على مطار صنعاء الدولي، واستهدف بغارة أخرى حديقة 21 سبتمبر وهي مقر الفرقة الأولى مدرع (سابقا) شمال غربي العاصمة صنعاء"، دون الإشارة إلى حجم الأضرار.ويوم الأحد الماضي، نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف قوله، إن "مطار صنعاء قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي"، متهما جماعة "أنصار الله" بـ "استخدام مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود"، مؤكداً أنه "سيتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين".ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس/آذار 2015 م، تعرض مطار صنعاء الدولي إلى غارات جوية متكررة أدت إلى إخراجه عن الخدمة، في ظل اتهامات التحالف لجماعة "أنصار الله" باستخدام مرافقه لأغراض عسكرية.ويفرض التحالف العربي، منذ 9 أغسطس/آب عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211128/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-منصات-لإطلاق-صواريخ-بالستية-مرتبطة-بمطار-صنعاء-1053371964.html

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