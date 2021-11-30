الجزائر... أحزاب الموالاة تحافظ على الصدارة في الانتخابات المحلية

الجزائر - سبوتنيك. وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية مساء اليوم ، إن جبهة التحرير الوطني حصلت على المرتبة الأولى في عدد مقاعد المجالس البلدية "4584 مقعدا، فيما تحصلت على الأغلبية المطلقة في 124 بلدية، والأغلبية النسبية في 552".وفي المرتبة الثانية، حقق التجمع الوطني الديمقراطي"4584 مقعدا ، متحصلا على الأغلبية المطلقة في 58 بلدية متحصلا على الأغلبية النسبية في 331 بلدية".وفي المراكز الرابع والخامس، حققت جبهة المستقبل وحركة البناء "3262، و 1848 مقعدا على التوالي" لتحل بعدهما حركة مجتمع السلم في المركز السادس بـ"1820 مقعد" متبوعة بجبهة القوى الاشتراكية التي حققت "898 مقعد".وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بلغت 35.97% وهذا بمشاركة 8517919 ناخبا من أصل 23717479، فيما بلغ عدد الناخبين في الانتخابات الولائية 8145226 ، أي بنسبة 34.39 %.يذكر أن الانتخابات جاءت وسط مقاطعة من بعض الأحزاب المحسوبة على التيار الديمقراطي.وكانت انتخابات البرلمان في يونيو/ حزيران قد شهدت حصول "جبهة التحرير الوطني" على 98 مقعدا من أصل 407، وفازت قوائم المستقلين بـ 84 مقعدا، وحازت "حركة مجتمع السلم" على 65 مقعدا، و"التجمع الوطني الديمقراطي" على 58 مقعدا.
حققت أحزاب الموالاة، يتقدمها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، المراتب الأولى في نتائج الانتخابات المحلية الجزائرية المخصصة، لتجديد المجالس الشعبية الولائية والبلدية، في رابع عملية اقتراع منذ بداية الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019، والذي أدى لاستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
الجزائر - سبوتنيك. وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية مساء اليوم ، إن جبهة التحرير الوطني حصلت على المرتبة الأولى في عدد مقاعد المجالس البلدية "4584 مقعدا، فيما تحصلت على الأغلبية المطلقة في 124 بلدية، والأغلبية النسبية في 552".
وفي المرتبة الثانية، حقق التجمع الوطني الديمقراطي"4584 مقعدا ، متحصلا على الأغلبية المطلقة في 58 بلدية متحصلا على الأغلبية النسبية في 331 بلدية".
من جانبها حققت القوائم المستقلة "4430 مقعدا في المجالس البلدية عبر التراب الوطني، محققة الأغلبية في 91 بلدية، فيما فازت بالأغلبية النسبية في 334 بلدية".
وفي المراكز الرابع والخامس، حققت جبهة المستقبل وحركة البناء "3262، و 1848 مقعدا على التوالي" لتحل بعدهما حركة مجتمع السلم في المركز السادس بـ"1820 مقعد" متبوعة بجبهة القوى الاشتراكية التي حققت "898 مقعد".
وبخصوص نتائج تجديد أعضاء المجالس الشعبية الولائية، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن "جبهة التحرير الوطني فازت بـ 471 مقعد متبوعة بالقوائم المستقلة، التي حققت 434 مقعد، ليليها حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب 366 مقعد، جبهة المستقبل 304، حركة مجتمع السلم 239 مقعد، البناء الوطني 230 مقعد" لتوزع باقي المقاعد على بقية الأحزاب.
وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بلغت 35.97% وهذا بمشاركة 8517919 ناخبا من أصل 23717479، فيما بلغ عدد الناخبين في الانتخابات الولائية 8145226 ، أي بنسبة 34.39 %.
يذكر أن الانتخابات جاءت وسط مقاطعة من بعض الأحزاب المحسوبة على التيار الديمقراطي.
وكانت انتخابات البرلمان في يونيو/ حزيران قد شهدت حصول "جبهة التحرير الوطني" على 98 مقعدا من أصل 407، وفازت قوائم المستقلين بـ 84 مقعدا، وحازت "حركة مجتمع السلم" على 65 مقعدا، و"التجمع الوطني الديمقراطي" على 58 مقعدا.