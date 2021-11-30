الصين تطالب أمريكا برفع العقوبات على إيران

وقالت بعثة الصين الدائمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تويتر، "شدد السفير وانغ تشون في اجتماع اللجنة المشتركة اليوم لخطة العمل الشاملة المشتركة على أن الحوار والمفاوضات الطريق الصحيح الوحيد لتسوية القضية النووية الإيرانية".وأضاف، "يجب على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات غير المتماشية مع خطة العمل الشاملة المشتركة ضد إيران وأطراف ثالثة، منها الصين".وخطة العمل الشاملة المشتركة هي الاسم الرسمي لاتفاق 2015.
قال المبعوث الصيني إلى المحادثات النووية الإيرانية، يوم الاثنين، إن على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات التي لا تتماشى مع اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع قوى كبرى، بما في ذلك تلك العقوبات التي تطبق على الصين.
وقالت بعثة الصين الدائمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تويتر، "شدد السفير وانغ تشون في اجتماع اللجنة المشتركة اليوم لخطة العمل الشاملة المشتركة على أن الحوار والمفاوضات الطريق الصحيح الوحيد لتسوية القضية النووية الإيرانية".