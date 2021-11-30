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الصين تطالب أمريكا برفع العقوبات على إيران
الصين تطالب أمريكا برفع العقوبات على إيران
قال المبعوث الصيني إلى المحادثات النووية الإيرانية، يوم الاثنين، إن على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات التي لا تتماشى مع اتفاق إيران النووي المبرم في 2015... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T00:04+0000
2021-11-30T00:04+0000
الاتفاق النووي الإيراني
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وقالت بعثة الصين الدائمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تويتر، "شدد السفير وانغ تشون في اجتماع اللجنة المشتركة اليوم لخطة العمل الشاملة المشتركة على أن الحوار والمفاوضات الطريق الصحيح الوحيد لتسوية القضية النووية الإيرانية".وأضاف، "يجب على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات غير المتماشية مع خطة العمل الشاملة المشتركة ضد إيران وأطراف ثالثة، منها الصين".وخطة العمل الشاملة المشتركة هي الاسم الرسمي لاتفاق 2015.
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الاتفاق النووي الإيراني

الصين تطالب أمريكا برفع العقوبات على إيران

00:04 GMT 30.11.2021
© REUTERS / TINGSHU WANGوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / TINGSHU WANG
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قال المبعوث الصيني إلى المحادثات النووية الإيرانية، يوم الاثنين، إن على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات التي لا تتماشى مع اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع قوى كبرى، بما في ذلك تلك العقوبات التي تطبق على الصين.
وقالت بعثة الصين الدائمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تويتر، "شدد السفير وانغ تشون في اجتماع اللجنة المشتركة اليوم لخطة العمل الشاملة المشتركة على أن الحوار والمفاوضات الطريق الصحيح الوحيد لتسوية القضية النووية الإيرانية".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
ماكرون يحدد للرئيس الإيراني السبيل الأمثل لإنقاذ الاتفاق النووي
أمس, 22:10 GMT
وأضاف، "يجب على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات غير المتماشية مع خطة العمل الشاملة المشتركة ضد إيران وأطراف ثالثة، منها الصين".
وخطة العمل الشاملة المشتركة هي الاسم الرسمي لاتفاق 2015.
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