تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا عن القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الناتو-قواتنا-العسكرية-في-بحر-البلطيق-تهدف-إلى-ردع-روسيا-من-القيام-بأي-اعتداء-ضد-أوكرانيا-1053416879.html
الناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا عن القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا
الناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا عن القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ، إن قوات الحلف العسكرية المتواجدة في بحر البلطيق تهدف إلى "ردع روسيا عن أي اعتداء ضد أوكرانيا". 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T17:13+0000
2021-11-30T17:35+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049207797_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75d894cbd2f3beb6ca1fcf4126bd9384.jpg
بروكسل - سبوتنيك. وأشار ستولتنبيرغ في ختام اليوم الأول من اجتماعات وزراء خارجية الحلف في لاتفيا، إلى أن أعضاء الحف قد ناقشوا في اجتماعاتهم "زيادة القوة العسكرية لروسيا على حدود أوكرانيا"، معتبرا أن "الوضع غير قابل للتنبؤ وأي فعل عدائي ضد أوكرانيا سيكون له ثمن غال"، على حد زعمه.وأكد ستولتنبيرغ أن "روسيا لديها الحق في عرض قواتها أينما تريد على حدودها، ولكن يجب أن تكون شفافة وتتجنب التصعيد، وهذا عكس ما نراه الآن".واعتبر ستولتنبيرغ أن وضع الحلف قوات عسكرية في بحر البلطيق "يعتبر استجابة مباشرة لأفعال روسيا"، مؤكدا "هدفنا هو ردع موسكو ضد أي اعتداء على أوكرانيا".وتابع ستلوتنبرغ، قائلا: "نعتقد أن الحوار أساسي، ولكن للأسف موسكو لا ترغب بالحوار (على حد زعمه)، ونحن ندعوها للحوار من خلال للانخراط في مجلس الناتو وروسيا".وعن فرص فرض عقوبات على موسكو في ذلك الصدد، قال ستلوتنبرغ، "ناقشنا فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وملتزمون بفرضها إذا كانت هناك حاجة".بوتين يفند مزاعم استعداد القوات الروسية لدخول أوكرانياوكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ردّ، اليوم الثلاثاء على الشائعات المنتشرة والمزاعم بشأن استعدادات القوات العسكرية الروسية الدخول إلى أوكرانيا مؤكدا أن ذلك لم يحدث.وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال مشاركته في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" حيث قال " انتشرت هذه الأخبار لكنها لم تحدث، فالأمر لا يتعلق بإدخال القوات ومن الضروري تحسين العلاقات وإذا نجحنا بذلك، فلن يتعرض أحد للتهديدات".يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/بوتين-اختبرنا-صاروخا-بسرعة-9-ماخ-يصل-إلى-من-يصدر-الأوامر-لأوكرانيا-في-5-دقائق-1053410191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049207797_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de7cb184b9178076f16d07439189ac91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

الناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا عن القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا

17:13 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 17:35 GMT 30.11.2021)
© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصورسفن الناتو الحربية تدخل ميناء أوديسا الأوكراني
سفن الناتو الحربية تدخل ميناء أوديسا الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Igor Maslov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ، إن قوات الحلف العسكرية المتواجدة في بحر البلطيق تهدف إلى "ردع روسيا عن أي اعتداء ضد أوكرانيا".
بروكسل - سبوتنيك. وأشار ستولتنبيرغ في ختام اليوم الأول من اجتماعات وزراء خارجية الحلف في لاتفيا، إلى أن أعضاء الحف قد ناقشوا في اجتماعاتهم "زيادة القوة العسكرية لروسيا على حدود أوكرانيا"، معتبرا أن "الوضع غير قابل للتنبؤ وأي فعل عدائي ضد أوكرانيا سيكون له ثمن غال"، على حد زعمه.
وأكد ستولتنبيرغ أن "روسيا لديها الحق في عرض قواتها أينما تريد على حدودها، ولكن يجب أن تكون شفافة وتتجنب التصعيد، وهذا عكس ما نراه الآن".
واعتبر ستولتنبيرغ أن وضع الحلف قوات عسكرية في بحر البلطيق "يعتبر استجابة مباشرة لأفعال روسيا"، مؤكدا "هدفنا هو ردع موسكو ضد أي اعتداء على أوكرانيا".
وتابع ستلوتنبرغ، قائلا: "نعتقد أن الحوار أساسي، ولكن للأسف موسكو لا ترغب بالحوار (على حد زعمه)، ونحن ندعوها للحوار من خلال للانخراط في مجلس الناتو وروسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
بوتين: اختبرنا صاروخا بسرعة 9 ماخ يصل إلى من يصدر الأوامر لأوكرانيا في 5 دقائق
13:40 GMT
وعن فرص فرض عقوبات على موسكو في ذلك الصدد، قال ستلوتنبرغ، "ناقشنا فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وملتزمون بفرضها إذا كانت هناك حاجة".

بوتين يفند مزاعم استعداد القوات الروسية لدخول أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ردّ، اليوم الثلاثاء على الشائعات المنتشرة والمزاعم بشأن استعدادات القوات العسكرية الروسية الدخول إلى أوكرانيا مؤكدا أن ذلك لم يحدث.
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال مشاركته في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" حيث قال " انتشرت هذه الأخبار لكنها لم تحدث، فالأمر لا يتعلق بإدخال القوات ومن الضروري تحسين العلاقات وإذا نجحنا بذلك، فلن يتعرض أحد للتهديدات".
وأضاف بوتين قائلا: "نحاول خلق تنمية مستدامة أكثر إنصافًا ومراعاة المصالح الأمنية لجميع المشاركين في الأنشطة الدولية، وبالتالي يجب السعي من أجل ذلك لكي لا يتعرض أحد لأي تهديدات ".
يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:32 GMTالاتحاد الأوروبي: سجلنا 44 إصابة بمتحور "أوميكرون" كلها خفيفة أو بلا أعراض
17:26 GMTالخزانة الأمريكية تؤيد ضغوط مالية على روسيا بعد مزاعم حشد قوات على الحدود مع أوكرانيا
17:13 GMTالناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا عن القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا
17:06 GMTمسؤول إماراتي كبير: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات
17:02 GMTبوتين يكشف عن مشكلة رئيسية ستواجه روسيا خلال الـ 10 أعوام المقبلة
17:00 GMTأحزاب تونسية تستنكر التعيينات الرئاسية الأخيرة وتعتبرها قائمة على الولاءات
16:55 GMT"الأرض العائمة"... عندما يسقط كوكبنا الأزرق من السماء إلى محيط... فيديو
16:47 GMTأبو ظبي تتقارب مع طهران… ومسؤول كبير يكشف عن خطوة إماراتية قريبة نحو إيران
16:29 GMTسجن رجل أمريكي لإنفاقه قروضا بالملايين على "اللامبورغيني" و"الرولكس"
16:28 GMTجبهة تيغراي: الجيش الإثيوبي قصف سد تيكيزي شمالي البلاد
16:05 GMTوزير الخارجية اليمني يتهم "أنصار الله" مجددا برفض مساعي إحلال السلام
16:03 GMTالصحة العالمية تدعو الدول للتحلي بـ"العقلانية والهدوء" في مواجهة "أوميكرون"
15:59 GMTلوكاشينكو يهدد بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
15:56 GMTتأجيل البطولة العربية لكرة السلة.. ورئيس اتحاد اللعبة يكشف السبب
15:53 GMTنقيب الصيادلة في لبنان: أكثر الصيدليات لا يوجد فيها دواء
15:44 GMTالبرهان بعد الهجوم الإثيوبي: لن نفرط في شبر من أرضنا وملتزمون بحسن الجوار
15:35 GMTرائد فضاء روسي يلتقط مشهدا مذهلا لمصر من الفضاء
15:33 GMTفيتامين مرتبط بمعدل وفيات 0 من المتحورات الجديدة... دراسات تكشف حقائق متباينة
15:27 GMTتونس تفتتح كأس العرب بخماسية في شباك موريتانيا... صور وفيديو
15:20 GMTكيت ميدلتون تستضيف حفلا لتكريم الملهمين في المجتمع خلال الجائحة