https://arabic.sputniknews.com/20211130/الناتو-قواتنا-العسكرية-في-بحر-البلطيق-تهدف-إلى-ردع-روسيا-من-القيام-بأي-اعتداء-ضد-أوكرانيا-1053416879.html

الناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا عن القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا

الناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا عن القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ، إن قوات الحلف العسكرية المتواجدة في بحر البلطيق تهدف إلى "ردع روسيا عن أي اعتداء ضد أوكرانيا". 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T17:13+0000

2021-11-30T17:13+0000

2021-11-30T17:35+0000

روسيا

العالم

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بروكسل - سبوتنيك. وأشار ستولتنبيرغ في ختام اليوم الأول من اجتماعات وزراء خارجية الحلف في لاتفيا، إلى أن أعضاء الحف قد ناقشوا في اجتماعاتهم "زيادة القوة العسكرية لروسيا على حدود أوكرانيا"، معتبرا أن "الوضع غير قابل للتنبؤ وأي فعل عدائي ضد أوكرانيا سيكون له ثمن غال"، على حد زعمه.وأكد ستولتنبيرغ أن "روسيا لديها الحق في عرض قواتها أينما تريد على حدودها، ولكن يجب أن تكون شفافة وتتجنب التصعيد، وهذا عكس ما نراه الآن".واعتبر ستولتنبيرغ أن وضع الحلف قوات عسكرية في بحر البلطيق "يعتبر استجابة مباشرة لأفعال روسيا"، مؤكدا "هدفنا هو ردع موسكو ضد أي اعتداء على أوكرانيا".وتابع ستلوتنبرغ، قائلا: "نعتقد أن الحوار أساسي، ولكن للأسف موسكو لا ترغب بالحوار (على حد زعمه)، ونحن ندعوها للحوار من خلال للانخراط في مجلس الناتو وروسيا".وعن فرص فرض عقوبات على موسكو في ذلك الصدد، قال ستلوتنبرغ، "ناقشنا فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وملتزمون بفرضها إذا كانت هناك حاجة".بوتين يفند مزاعم استعداد القوات الروسية لدخول أوكرانياوكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ردّ، اليوم الثلاثاء على الشائعات المنتشرة والمزاعم بشأن استعدادات القوات العسكرية الروسية الدخول إلى أوكرانيا مؤكدا أن ذلك لم يحدث.وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال مشاركته في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" حيث قال " انتشرت هذه الأخبار لكنها لم تحدث، فالأمر لا يتعلق بإدخال القوات ومن الضروري تحسين العلاقات وإذا نجحنا بذلك، فلن يتعرض أحد للتهديدات".يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.

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