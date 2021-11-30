https://arabic.sputniknews.com/20211130/سمكة-خرجت-من-الجحيم-وحطت-على-شواطئ-أمريكاصور-وفيديو-1053411208.html

سمكة خرجت من الجحيم وحطت على شواطئ أمريكا...صور وفيديو

سمكة خرجت من الجحيم وحطت على شواطئ أمريكا...صور وفيديو

ارتبطت أعماق البحار والمحيطات بالغموض بالنسبة للإنسان، وأحيانًا أخرى بالخوف والرهبة، وخصوصا فيما يتعلق بالمخلوقات البحرية المرعبة، مثل أسماك القرش والحيتان... 30.11.2021, سبوتنيك عربي

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2021-11-30T14:16+0000

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نادي الفيديو

أسماك

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وعثر الشاب جاي بيلر على سمكة "كرة القدم" النادرة على أحد شواطئ سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي سمكة صيد في أعماق البحار عادة ما توجد في أعماق المحيطات التي تزيد عن 2000 قدم، على شاطئ في سان دييغو.وقال بيلر، الذي التقط هذه الصور، لشبكة "إن بي سي 7" أنه: "واجه السمكة على شاطئ "توري باينز"، وأضاف: "في البداية اعتقدت أنها مثل قناديل البحر أو شيء من هذا القبيل، ثم ذهبت ونظرت إليها بتمعن، وتجمع بعض الأشخاص الآخرين حولها أيضًا، ثم رأيت أنها كانت هذه السمكة غير العادية للغاية.وأضاف بيلر: "كأنها أتت من الكوابيس، بدا الفم مغطى بالدم، وكانت بطول قدم تقريبًا".و أفاد معهد سكريبس لعلوم المحيطات أن السمكة كانت من أسماك "كرة القدم" التي تقطن المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكبر أنواع "الأسماك الصيادة" الموجودة في جميع أنحاء المحيط الهادئ، ومع ذلك، لم يُشاهد هذا النوع إلا "مرات قليلة" في كاليفورنيا".وتعيش أنواع أسماك كرة القدم في المحيط الهادئ على أعماق تتراوح بين 2000 إلى 3300 قدم، حيث لا يخترق ضوء الشمس، وفقًا لأكاديمية كاليفورنيا للعلوم.

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نادي الفيديو, أسماك