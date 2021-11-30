تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/مهرجان-القاهرة-السينمائي-يضيف-نجمة-جديدة-لصناعة-السينما-في-العالم-العربي--1053411638.html
مهرجان القاهرة السينمائي يضيف نجمة جديدة لصناعة السينما في العالم العربي
مهرجان القاهرة السينمائي يضيف نجمة جديدة لصناعة السينما في العالم العربي
بعروض من 63 دولة انطلقت الأسبوع الجاري فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي في مصر، بمشاركة نحو مئة فيلم. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T14:33+0000
2021-11-30T14:33+0000
راديو
مصر
مساحة حرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053410781_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_90c7fb738e7e26006c7d98831a02b371.png
مهرجان القاهرة السينمائي يضيف نجمة جديدة لصناعة السينما في العالم العربي
مهرجان القاهرة السينمائي يضيف نجمة جديدة لصناعة السينما في العالم العربي
في ليلة مرصعة بنجوم السينما، من مصر وعدد من دول العالم، انطلق حفل افتتاح المهرجان، وسط إجراءت احترازية مشددة، رغم المخاوف من الأخبار المتداولة عن متحور أوميكرون.أبرز المكرمين في المهرجان حتى الآن، الفنانة الاستعراضية، نيللي، التي نالت جائزة "الهرم الذهبي" التقديرية، تكريما لمسيرتها الفنية، التي شاركت خلالها في 120 عملا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كما تم تكريم الفنان المصري كريم عبد العزيز بجائزة "فاتن حمامة" للتميز.تضم المسابقة الرسمية 13 فيلما، من بينها ثلاثة أفلام عربية، ويمنح المهرجان الأفلام الفائزة عدة جوائز، أبرزها جائزة "الهرم الذهبي" لأحسن فيلم، و"الهرم الفضي" لأفضل إنتاج، و"جائزة لجنة التحكيم الخاصة" لأحسن مخرج، و"الهرم البرونزي" لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، وجائزة "نجيب محفوظ" لأحسن سيناريو، وجائزة أحسن ممثل، وأحسن ممثلة، وجائزة "هنري بركات" لأحسن إسهام فني.وتشهد هذه الدورة حضور منصة "نتفليكس" عبر عدد من الأنشطة المكثفة بفعاليات "أيام القاهرة" لصناعة السينما، وتشمل محاضرات وحلقات نقاشية وحوارا مع خبراء صناعة السينما الدولية.والمهرجان هو الأقدم في المنطقة العربية، ويعد أحد 15 مهرجانًا فقط، تم تصنيفهم ضمن فئة "أ" من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.وفي حديثه لـ"سبوتنيك قال الناقد الفني طارق الشناوي إن "اختيارات أفلام المهرجان في هذه الدورة كانت جيدة جدا، وقد تمكن المهرجان من استقطاب أفلام مهمة، رغم أنه يقع بين مهرجانين كبيرين، بميزانيات ضخمة، هما مهرجان الجونة الذي سبقه، ومهرجان البحر الأحمر الذي ينطلق في 6 ديسمبر بعد ختام مهرجان القاهرة" .وأوضح د.جمال فياض الناقد الفني "تأثير الجائحة على الإنتاج السينمائي كان كبيرا جدا نظرا لحاجة السينما لصالات عرض تضم جمهورا، ما جعل جمهور السينما يتجه إلى المنصات، وإلى الدراما، لهذا تأثر الانتاج، كما أن السينما وصلت إلى المرحلة التي لم يعد هناك للفيلم السينمائي حضور كبير فيها، باستثناء أفلام الخيال العلمي أو التي تتطلب دور عرض كبيرة وتقنيات عالية جدا ومكلفة، وأتوقع ان المستقبل سيكون للأفلام وصالات العرض ذات الأبعاد السداسية والمزودة بتأثيرات خاصة".وحول الحضور العربي في مهرجان القاهرة، قال الناقد السينمائي أحمد سعد الدين "إن السينما العربية ممثلة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة بثلاثة أفلام، من أصل 15 فيلما، وهي نسبة جيدة، كما أن مستوى الأفلام التي عرضت في المهرجان حتى الآن جيد جدا".التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: جيهان لطفي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053410781_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_62c27162c40b1c62a14d780d6c4bf352.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, مصر, مساحة حرة, аудио

مهرجان القاهرة السينمائي يضيف نجمة جديدة لصناعة السينما في العالم العربي

14:33 GMT 30.11.2021
مهرجان القاهرة السينمائي يضيف نجمة جديدة لصناعة السينما في العالم العربي
تابعنا عبر
بعروض من 63 دولة انطلقت الأسبوع الجاري فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي في مصر، بمشاركة نحو مئة فيلم.
في ليلة مرصعة بنجوم السينما، من مصر وعدد من دول العالم، انطلق حفل افتتاح المهرجان، وسط إجراءت احترازية مشددة، رغم المخاوف من الأخبار المتداولة عن متحور أوميكرون.
أبرز المكرمين في المهرجان حتى الآن، الفنانة الاستعراضية، نيللي، التي نالت جائزة "الهرم الذهبي" التقديرية، تكريما لمسيرتها الفنية، التي شاركت خلالها في 120 عملا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كما تم تكريم الفنان المصري كريم عبد العزيز بجائزة "فاتن حمامة" للتميز.
تضم المسابقة الرسمية 13 فيلما، من بينها ثلاثة أفلام عربية، ويمنح المهرجان الأفلام الفائزة عدة جوائز، أبرزها جائزة "الهرم الذهبي" لأحسن فيلم، و"الهرم الفضي" لأفضل إنتاج، و"جائزة لجنة التحكيم الخاصة" لأحسن مخرج، و"الهرم البرونزي" لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، وجائزة "نجيب محفوظ" لأحسن سيناريو، وجائزة أحسن ممثل، وأحسن ممثلة، وجائزة "هنري بركات" لأحسن إسهام فني.
وتشهد هذه الدورة حضور منصة "نتفليكس" عبر عدد من الأنشطة المكثفة بفعاليات "أيام القاهرة" لصناعة السينما، وتشمل محاضرات وحلقات نقاشية وحوارا مع خبراء صناعة السينما الدولية.
والمهرجان هو الأقدم في المنطقة العربية، ويعد أحد 15 مهرجانًا فقط، تم تصنيفهم ضمن فئة "أ" من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك قال الناقد الفني طارق الشناوي إن "اختيارات أفلام المهرجان في هذه الدورة كانت جيدة جدا، وقد تمكن المهرجان من استقطاب أفلام مهمة، رغم أنه يقع بين مهرجانين كبيرين، بميزانيات ضخمة، هما مهرجان الجونة الذي سبقه، ومهرجان البحر الأحمر الذي ينطلق في 6 ديسمبر بعد ختام مهرجان القاهرة" .
واعتبر الشناوي أن "التكريمات في هذا المهرجان كانت مهمة جدا، وتضمنت الفنانة نيللي، والفنان كريم عبد العزيز وكلاهما نجوم كبار، وبعيدين إلى حد ما عن تأثيرات السوشيال ميديا،وهذه نقاط تحسب لصالح المهرجان".
وأوضح د.جمال فياض الناقد الفني "تأثير الجائحة على الإنتاج السينمائي كان كبيرا جدا نظرا لحاجة السينما لصالات عرض تضم جمهورا، ما جعل جمهور السينما يتجه إلى المنصات، وإلى الدراما، لهذا تأثر الانتاج، كما أن السينما وصلت إلى المرحلة التي لم يعد هناك للفيلم السينمائي حضور كبير فيها، باستثناء أفلام الخيال العلمي أو التي تتطلب دور عرض كبيرة وتقنيات عالية جدا ومكلفة، وأتوقع ان المستقبل سيكون للأفلام وصالات العرض ذات الأبعاد السداسية والمزودة بتأثيرات خاصة".

وأكد فياض أن "أزمة السينما لن تنتهي بانتهاء الجائحة فالأزمة موجودة قبلها، والسبب الرئيسي هو الاتجاه للمنصات، وللأفلام التي تعرض على شاشات عرض كبيرة في البيوت، وقد أضافت الجائحة المزيد لهذه الأزمة، كما أن الإنتاج التلفزيوني أصبح ضخما، بضخامة الإنتاج السينمائي".

وحول الحضور العربي في مهرجان القاهرة، قال الناقد السينمائي أحمد سعد الدين "إن السينما العربية ممثلة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة بثلاثة أفلام، من أصل 15 فيلما، وهي نسبة جيدة، كما أن مستوى الأفلام التي عرضت في المهرجان حتى الآن جيد جدا".

وأكد سعد الدين أن "مهرجان القاهرة ينافس على المستوى الدولي، وليس الإقليمي فحسب، وهو الوحيد في المهرجانات الإقليمية الذي يحمل شارة دولية، وتاريخه يعود إلى أكثرمن 45 عاما، وهذه الأصالة والعراقة لها ثمن على مستوى العالم".

التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:05 GMTوزير الخارجية اليمني يتهم "أنصار الله" مجددا برفض مساعي إحلال السلام
16:03 GMTالصحة العالمية تدعو الدول للتحلي بـ"العقلانية والهدوء" في مواجهة "أوميكرون"
15:59 GMTلوكاشينكو يهدد بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
15:56 GMTتأجيل البطولة العربية لكرة السلة.. ورئيس اتحاد اللعبة يكشف السبب
15:53 GMTنقيب الصيادلة في لبنان: أكثر الصيدليات لا يوجد فيها دواء
15:44 GMTالبرهان بعد الهجوم الإثيوبي: لن نفرط في شبر من أرضنا وملتزمون بحسن الجوار
15:35 GMTرائد فضاء روسي يلتقط مشهدا مذهلا لمصر من الفضاء
15:33 GMTفيتامين مرتبط بمعدل وفيات 0 من المتحورات الجديدة... دراسات تكشف حقائق متباينة
15:27 GMTتونس تفتتح كأس العرب بخماسية في شباك موريتانيا... صور وفيديو
15:20 GMTكيت ميدلتون تستضيف حفلا لتكريم الملهمين في المجتمع خلال الجائحة
15:19 GMTلوكاشينكو يعتزم زيارة القرم اعترافا بالسيادة الروسية عليها
15:15 GMTخبير: لا يحق للأردن مطالبة سوريا بالمياه والوثائق تثبت ذلك
15:15 GMTرئيس وزراء إثيوبيا يعلن النصر على جبهة تيغراي ويدعو القوات المتحالفة معها للاستسلام
15:12 GMTالسفير الإماراتي لدى روسيا لـ"سبوتنيك": نسعى للسلام وحل أزمات الشرق الأوسط
15:12 GMTقصة القضية التي ربحتها ياسمين صبري ضد أحد متابعيها على فيسبوك
15:08 GMTهل سيتم تعطيل الدراسة في مصر بسبب "أوميكرون"؟
15:03 GMTالقدم الذهبية.. ماذا نعرف عن الجائزة التي حصدها صلاح ولم يتوج بها ميسي
14:51 GMTعمر كمال يغير كلمات "بنت الجيران" أثناء مشاركته في موسم الرياض.. فيديو
14:49 GMTفيديو يوضح طرق تدريب الجنرالات الروس للقوات السورية في حلب
14:44 GMTأمريكا تزيل اسم جماعة مسلحة من قوائم الإرهاب بعد تخليها عن السلاح