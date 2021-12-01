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https://arabic.sputniknews.com/20211201/رصد-أول-إصابة-بمتحور-أوميكرون-في-أمريكا-بولاية-كاليفورنيا-1053456606.html
رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في أمريكا بولاية كاليفورنيا
رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في أمريكا بولاية كاليفورنيا
قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في أمريكا بولاية... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T20:00+0000
2021-12-01T20:00+0000
2021-12-01T20:00+0000
فيروس كورونا
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وذكرت وكالة رويترز، مساء اليوم الأربعاء، بأن حالة الإصابة تعود إلى شخص عاد من جنوب أفريقيا، في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وثبتت إصابته بعدها بسبعة أيام.وأكد فاوتشي أنه سبق لهذا الشخص تلقي تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا، إلا أنه لم يحصل على جرعة معززة، حيث ظهرت عليه أعراض خفيفة، في وقت كان يخضع لحجر صحي ذاتي.وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/نيجيريا-تكشف-مفاجأة-أوميكرون-كان-موجودا-قبل-إعلان-جنوب-أفريقيا-1053453466.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في أمريكا بولاية كاليفورنيا
قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في أمريكا بولاية كاليفورنيا.
وذكرت وكالة رويترز، مساء اليوم الأربعاء، بأن حالة الإصابة تعود إلى شخص عاد من جنوب أفريقيا، في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وثبتت إصابته بعدها بسبعة أيام.
وأكد فاوتشي أنه سبق لهذا الشخص تلقي تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا، إلا أنه لم يحصل على جرعة معززة، حيث ظهرت عليه أعراض خفيفة، في وقت كان يخضع لحجر صحي ذاتي.
وأبلغت منظمة الصحة العالمية
بظهور متحور "أوميكرون" الجديد
لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.