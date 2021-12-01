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https://arabic.sputniknews.com/20211201/مسؤول-بالصحة-العالمية-لا-دليل-على-تراجع-فاعلية-اللقاحات-بسبب-المتحور-أوميكرون-1053442274.html
مسؤول بالصحة العالمية: لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون
مسؤول بالصحة العالمية: لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون
قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، اليوم الأربعاء، إنه لا دليل حتى الآن على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور الجديد لفيروس... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T13:28+0000
2021-12-01T13:28+0000
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ونقلت رويترز عن المنظري قوله بأن التطعيم ضد كوفيد-19 لم يصل إلى 10% في 7 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط، مؤكدا على ضرورة استمرار الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم.وكشف المسؤول بمنظمة الصحة العالمية عن أن المؤشرات الأولية تفيد أن من أصيب بكورونا قد يصاب بمتحور أوميكرون، فيما لا تتوفر معلومات كافية حتى الآن عن مدى تأثير أوميكرون على الملقحين، فيما تعمل الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض.وانتقد المنظري عدم المساواة في توزيع اللقاحات حيث لا زال من أكثر الأسباب القلق في المواجهة مع الجائحة، مشيرا إلى أن الدول الأقل دخلا ومتوسطة الدخل لديها أقل معدلات تطعيم ضد كوفيد-19.ورصدت عدة دول إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون، من بينها السعودية وألمانيا وبريطانيا وهولندا، قال كبير المسؤولين الطبيين في "مودرنا" الأمريكية، بول بيرتون، يوم الأحد الماضي، إن الشركة يمكن أن تطرح لقاحا معاد صياغته ضد متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في أوائل العام المقبل.
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مسؤول بالصحة العالمية: لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون

13:28 GMT 01.12.2021
© REUTERS / Denis Balibouseشعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Denis Balibouse
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قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، اليوم الأربعاء، إنه لا دليل حتى الآن على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".
ونقلت رويترز عن المنظري قوله بأن التطعيم ضد كوفيد-19 لم يصل إلى 10% في 7 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط، مؤكدا على ضرورة استمرار الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم.
وكشف المسؤول بمنظمة الصحة العالمية عن أن المؤشرات الأولية تفيد أن من أصيب بكورونا قد يصاب بمتحور أوميكرون، فيما لا تتوفر معلومات كافية حتى الآن عن مدى تأثير أوميكرون على الملقحين، فيما تعمل الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض.
وانتقد المنظري عدم المساواة في توزيع اللقاحات حيث لا زال من أكثر الأسباب القلق في المواجهة مع الجائحة، مشيرا إلى أن الدول الأقل دخلا ومتوسطة الدخل لديها أقل معدلات تطعيم ضد كوفيد-19.
ورصدت عدة دول إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون، من بينها السعودية وألمانيا وبريطانيا وهولندا، قال كبير المسؤولين الطبيين في "مودرنا" الأمريكية، بول بيرتون، يوم الأحد الماضي، إن الشركة يمكن أن تطرح لقاحا معاد صياغته ضد متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في أوائل العام المقبل.
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