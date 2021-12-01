https://arabic.sputniknews.com/20211201/مسؤول-بالصحة-العالمية-لا-دليل-على-تراجع-فاعلية-اللقاحات-بسبب-المتحور-أوميكرون-1053442274.html

مسؤول بالصحة العالمية: لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون

مسؤول بالصحة العالمية: لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، اليوم الأربعاء، إنه لا دليل حتى الآن على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور الجديد لفيروس... 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T13:28+0000

2021-12-01T13:28+0000

2021-12-01T13:28+0000

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050269548_0:371:2980:2047_1920x0_80_0_0_82ba170b1df5fb4f33ba84ad426bff1f.jpg

ونقلت رويترز عن المنظري قوله بأن التطعيم ضد كوفيد-19 لم يصل إلى 10% في 7 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط، مؤكدا على ضرورة استمرار الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم.وكشف المسؤول بمنظمة الصحة العالمية عن أن المؤشرات الأولية تفيد أن من أصيب بكورونا قد يصاب بمتحور أوميكرون، فيما لا تتوفر معلومات كافية حتى الآن عن مدى تأثير أوميكرون على الملقحين، فيما تعمل الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض.وانتقد المنظري عدم المساواة في توزيع اللقاحات حيث لا زال من أكثر الأسباب القلق في المواجهة مع الجائحة، مشيرا إلى أن الدول الأقل دخلا ومتوسطة الدخل لديها أقل معدلات تطعيم ضد كوفيد-19.ورصدت عدة دول إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون، من بينها السعودية وألمانيا وبريطانيا وهولندا، قال كبير المسؤولين الطبيين في "مودرنا" الأمريكية، بول بيرتون، يوم الأحد الماضي، إن الشركة يمكن أن تطرح لقاحا معاد صياغته ضد متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في أوائل العام المقبل.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60