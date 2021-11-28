https://arabic.sputniknews.com/20211128/رصد-13-حالة-من-المتحور-أوميكرون-في-هولندا-1053360248.html

رصد 13 حالة من المتحور "أوميكرون" في هولندا

رصد 13 حالة من المتحور "أوميكرون" في هولندا

واصل المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" انتشاره في مختلف أرجاء العالم، اليوم الأحد، فتم رصد 13 حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمرك وأستراليا، على... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T13:46+0000

2021-11-28T13:46+0000

2021-11-28T13:46+0000

العالم

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وأعلنت السلطات الصحية في هولندا رصد 13 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون بين ركاب على رحلات طيران قادمة من جنوب أفريقيا وصلت إلى أمستردام، يوم الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وقال مسؤولو الصحة في نيوساوث ويلز، الولاية الأكثر ازدحاما بالسكان في أستراليا، إن شخصين قادمين إلى سيدني من جنوب القارة الأفريقية، مساء أمس السبت، تأكدت إصابتهما بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.وقالت السلطات الصحية في الولاية إن الراكبين لم تظهر عليهما أعراض وتلقيا التطعيم كاملا وهما قيد الحجر الصحي الآن. ودخل 12 مسافرا آخرين قادمين من جنوب القارة الأفريقية كذلك الحجر الصحي في فندق لمدة 14 يوما ونصحت السلطات نحو 260 راكبا وأفراد طواقم طيران بالعزل المنزلي.ويعد ظهور الحالتين في أستراليا أحدث مؤشر على احتمال أن يكون من الصعب احتواء المتحور الجديد. واكتشف أوميكرون لأول مرة في جنوب أفريقيا ورُصد منذ ذلك الحين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وبتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ. وتتحرى النمسا، اليوم الأحد، حالة مشتبه فيها.وأثار اكتشاف متحور أوميكرون، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، بأنه "مقلق"، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ نحو عامين.ومن المحتمل أن يكون متحور أوميكرون شديد العدوى، لكن الخبراء لا يعرفون بعد ما إذا كان يسبب إصابة أشد أو أقل شدة بمرض كوفيد-19.وفرضت دول قيودا على السفر وحظرا على المسافرين من دول جنوب القارة الأفريقية.وهبطت أسواق المال خاصة أسهم شركات الطيران وشركات أخرى مرتبطة بالسفر يوم الجمعة، وسط قلق المستثمرين من أن يعطل انتشاره الانتعاش الاقتصادي العالمي. وهبطت أسعار النفط بنحو عشر دولارات للبرميل.

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