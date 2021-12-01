وزير يمني: تهريب الأسلحة للحوثيين يتم عبر طائرات للأمم المتحدة

جاءت تصريحات وزير الدفاع اليمني في مقابلة حصرية مع قناة "العربية".وأكد الوزير اليمني أن عملية تهريب الأسلحة متواصلة عبر الساحل وميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.وقال إن قوات الحوثيين في تقهقر متواصل على كافة جبهات القتال في مأرب، لكن الجماعة لا تعلن عن كل خسائرها.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وأكد الوزير اليمني أن عملية تهريب الأسلحة متواصلة عبر الساحل وميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.
وقال إن قوات الحوثيين في تقهقر متواصل على كافة جبهات القتال في مأرب، لكن الجماعة لا تعلن عن كل خسائرها.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.