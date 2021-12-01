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https://arabic.sputniknews.com/20211201/ياسمين-عبد-العزيز-تنشر-فيديو-جديد-لظهورها-المرتقب-مع-منى-الشاذلي-1053430887.html
ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو جديدا لظهورها المرتقب مع منى الشاذلي
ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو جديدا لظهورها المرتقب مع منى الشاذلي
شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، جمهورها بفيديو جديد لها أثناء استعداداها لظهورها الأول مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد أزمتها الصحية الأخيرة. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T09:34+0000
2021-12-01T09:35+0000
أخبار الفنانين في مصر
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ونشرت ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستغرام"، من كواليس تجهيز حلقة ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والتي ظهرت فيه تصفف شعرها، بعد الانتهاء من وضع المكياج الخاص بظهورها في الحلقة، موجهة قبلة للجمهور من خلال الفيديو.وكانت ياسمين عبد العزيز، كشفت عن تفاصيل أزمة مرضها، وذلك في أول ظهور إعلامي بعد ‏شفائها وعودتها من سويسرا، حيث كانت تتلقى العلاج.‏ونشرت الإعلامية المصرية، منى الشاذلي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، الأحد الماضي، برومو لقائها الجديد مع ياسمين عبد العزيز الذي سيعرض قريبا على فضائية "سي بي سي" المصرية، ويعرض مقتطفات من تصريحاتها المثيرة.وتظهر ياسمين عبد العزيز باكية في إحدى اللقطات، وتكشف أنها كانت تحتضر في أزمة مرضها، وأن الحانوتي أبلغها في رسالة على هاتفها أن قبرها جاهز لدفنها، وأنها فوجئت في إحدى المرات بخروج معدتها خارج جسدها.كما أفصحت ياسمين عبد العزيز أنها أوصت شقيقها الأكبر على أبنائها، بعد شعورها باقتراب أجلها. وأكدت أن هناك 3 أشياء لا تشترى بالمال، هي الصحة والاحترام وحب الناس.تأتي أولى تصريحات ياسمين عبد العزيز عن مرضها بعد ما يقرب 3 أشهر من إعلان شفائها ونشر أول صورة لها بعد التعافي، وعودتها من أحد المستشفيات في سويسرا، وكان مرافقا لها في رحلة علاجها زوجها أحمد العوضي.وتم الإعلان عن أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية في شهر يوليو/ تموز الماضي، عندما طلب زوجها من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بسبب خضوعها لعملية جراحية نسائية.وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
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أخبار الفنانين في مصر

ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو جديدا لظهورها المرتقب مع منى الشاذلي

09:34 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 09:35 GMT 01.12.2021)
© AFP 2021 / KHALED FARIDالفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز
الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / KHALED FARID
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شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، جمهورها بفيديو جديد لها أثناء استعداداها لظهورها الأول مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد أزمتها الصحية الأخيرة.
ونشرت ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستغرام"، من كواليس تجهيز حلقة ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والتي ظهرت فيه تصفف شعرها، بعد الانتهاء من وضع المكياج الخاص بظهورها في الحلقة، موجهة قبلة للجمهور من خلال الفيديو.
وكانت ياسمين عبد العزيز، كشفت عن تفاصيل أزمة مرضها، وذلك في أول ظهور إعلامي بعد ‏شفائها وعودتها من سويسرا، حيث كانت تتلقى العلاج.‏
ونشرت الإعلامية المصرية، منى الشاذلي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، الأحد الماضي، برومو لقائها الجديد مع ياسمين عبد العزيز الذي سيعرض قريبا على فضائية "سي بي سي" المصرية، ويعرض مقتطفات من تصريحاتها المثيرة.
وتظهر ياسمين عبد العزيز باكية في إحدى اللقطات، وتكشف أنها كانت تحتضر في أزمة مرضها، وأن الحانوتي أبلغها في رسالة على هاتفها أن قبرها جاهز لدفنها، وأنها فوجئت في إحدى المرات بخروج معدتها خارج جسدها.
كما أفصحت ياسمين عبد العزيز أنها أوصت شقيقها الأكبر على أبنائها، بعد شعورها باقتراب أجلها. وأكدت أن هناك 3 أشياء لا تشترى بالمال، هي الصحة والاحترام وحب الناس.
تأتي أولى تصريحات ياسمين عبد العزيز عن مرضها بعد ما يقرب 3 أشهر من إعلان شفائها ونشر أول صورة لها بعد التعافي، وعودتها من أحد المستشفيات في سويسرا، وكان مرافقا لها في رحلة علاجها زوجها أحمد العوضي.
وتم الإعلان عن أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية في شهر يوليو/ تموز الماضي، عندما طلب زوجها من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بسبب خضوعها لعملية جراحية نسائية.
وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.
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