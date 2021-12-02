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بلينكن: جو بايدن وبوتين سيجريان اتصالات مباشرة في المستقبل القريب
بلينكن: جو بايدن وبوتين سيجريان اتصالات مباشرة في المستقبل القريب
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن سيجريان اتصالات مباشرة في المستقبل القريب. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T15:34+0000
2021-12-02T15:34+0000
العالم
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قال بلينكين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في العاصمة السويدية ستوكهولم، "أجرينا أنا ووزير الخارجية لافروف محادثة صريحة حول مختلف القضايا. واتفقنا على إبلاغ النتائج إلى رؤسائنا، الذين ستتاح لهم الفرصة للتحدث مباشرة في المستقبل القريب."وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه أجرى محادثات "صريحة" مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم حول عدد من القضايا.وأضاف: "نحن نرى أن أفضل طريقة لتفادي الأزمة هو المسار الدبلوماسي، والولايات المتحدة مستعدة لتسهيل ذلك، لكن يجب أن نوضح أنه ستكون هناك عواقب إذا أصرت روسيا على اعتداءاتها".هذا وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الخميس، إن مشاكل عمل سفارتي روسيا والولايات المتحدة يمكن حلها بسرعة، قائلا: "المشاكل التي واجهها الدبلوماسيون الروس في الولايات المتحدة، واستجابة لذلك، اضطررنا إلى السعي لخلق ظروف مماثلة ومتطابقة للدبلوماسيين الأمريكيين في بلادنا. أعتقد أن هذا أحد تلك الموضوعات التي يمكن حلها بسرعة كبيرة وإرسال إشارة بأنه لا يزال بإمكاننا التفاوض".كما أعرب وزير الخارجية الروسي، عن أمله في أن يتمكن خلال اللقاء مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، من اتخاذ خطوة نحو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة بوتين وبايدن في جنيف، قائلا: "اجتماعنا ليس طويلاً، ولكن مع هذا نريد على الأقل أن يخطو وفدنا خطوة على طريق الاتفاقات المبدئية، التي توصل إليها الرئيسان بوتين وبايدن في جنيف في حزيران/ يونيو من هذا العام، والتي، وعلى الرغم من جميع الاختلافات، هي عميقة بما فيه الكفاية، وقد أقر بذلك قادتنا، فمن الضروري أن تتخذ روسيا والولايات المتحدة نهجًا مسؤولاً، إدراكًا لدور دولتينا في الاستقرار العالمي والأمن، بما في ذلك في منطقة اليورو الأطلسي".
https://arabic.sputniknews.com/20211202/بدء-الاجتماع-بين-وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الأمريكي-في-ستوكهولم--1053473200.html
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العالم

بلينكن: جو بايدن وبوتين سيجريان اتصالات مباشرة في المستقبل القريب

15:34 GMT 02.12.2021
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن، الولايات المتحدة 28 مايو 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن، الولايات المتحدة 28 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / POOL
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن سيجريان اتصالات مباشرة في المستقبل القريب.
قال بلينكين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في العاصمة السويدية ستوكهولم، "أجرينا أنا ووزير الخارجية لافروف محادثة صريحة حول مختلف القضايا. واتفقنا على إبلاغ النتائج إلى رؤسائنا، الذين ستتاح لهم الفرصة للتحدث مباشرة في المستقبل القريب."
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه أجرى محادثات "صريحة" مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم حول عدد من القضايا.
وأضاف: "نحن نرى أن أفضل طريقة لتفادي الأزمة هو المسار الدبلوماسي، والولايات المتحدة مستعدة لتسهيل ذلك، لكن يجب أن نوضح أنه ستكون هناك عواقب إذا أصرت روسيا على اعتداءاتها".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
بدء الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي في ستوكهولم
10:55 GMT
هذا وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الخميس، إن مشاكل عمل سفارتي روسيا والولايات المتحدة يمكن حلها بسرعة، قائلا: "المشاكل التي واجهها الدبلوماسيون الروس في الولايات المتحدة، واستجابة لذلك، اضطررنا إلى السعي لخلق ظروف مماثلة ومتطابقة للدبلوماسيين الأمريكيين في بلادنا. أعتقد أن هذا أحد تلك الموضوعات التي يمكن حلها بسرعة كبيرة وإرسال إشارة بأنه لا يزال بإمكاننا التفاوض".
كما أعرب وزير الخارجية الروسي، عن أمله في أن يتمكن خلال اللقاء مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، من اتخاذ خطوة نحو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة بوتين وبايدن في جنيف، قائلا: "اجتماعنا ليس طويلاً، ولكن مع هذا نريد على الأقل أن يخطو وفدنا خطوة على طريق الاتفاقات المبدئية، التي توصل إليها الرئيسان بوتين وبايدن في جنيف في حزيران/ يونيو من هذا العام، والتي، وعلى الرغم من جميع الاختلافات، هي عميقة بما فيه الكفاية، وقد أقر بذلك قادتنا، فمن الضروري أن تتخذ روسيا والولايات المتحدة نهجًا مسؤولاً، إدراكًا لدور دولتينا في الاستقرار العالمي والأمن، بما في ذلك في منطقة اليورو الأطلسي".
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