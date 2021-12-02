https://arabic.sputniknews.com/20211202/بلينكن-جو-بايدن-وبوتين-سيجريان-اتصالات-مباشرة-في-المستقبل-القريب-1053487253.html

بلينكن: جو بايدن وبوتين سيجريان اتصالات مباشرة في المستقبل القريب

بلينكن: جو بايدن وبوتين سيجريان اتصالات مباشرة في المستقبل القريب

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن سيجريان اتصالات مباشرة في المستقبل القريب. 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T15:34+0000

2021-12-02T15:34+0000

2021-12-02T15:34+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049118283_0:125:3193:1921_1920x0_80_0_0_9a023bcfead063d5c8e1dd7c15fde429.jpg

قال بلينكين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في العاصمة السويدية ستوكهولم، "أجرينا أنا ووزير الخارجية لافروف محادثة صريحة حول مختلف القضايا. واتفقنا على إبلاغ النتائج إلى رؤسائنا، الذين ستتاح لهم الفرصة للتحدث مباشرة في المستقبل القريب."وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه أجرى محادثات "صريحة" مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم حول عدد من القضايا.وأضاف: "نحن نرى أن أفضل طريقة لتفادي الأزمة هو المسار الدبلوماسي، والولايات المتحدة مستعدة لتسهيل ذلك، لكن يجب أن نوضح أنه ستكون هناك عواقب إذا أصرت روسيا على اعتداءاتها".هذا وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الخميس، إن مشاكل عمل سفارتي روسيا والولايات المتحدة يمكن حلها بسرعة، قائلا: "المشاكل التي واجهها الدبلوماسيون الروس في الولايات المتحدة، واستجابة لذلك، اضطررنا إلى السعي لخلق ظروف مماثلة ومتطابقة للدبلوماسيين الأمريكيين في بلادنا. أعتقد أن هذا أحد تلك الموضوعات التي يمكن حلها بسرعة كبيرة وإرسال إشارة بأنه لا يزال بإمكاننا التفاوض".كما أعرب وزير الخارجية الروسي، عن أمله في أن يتمكن خلال اللقاء مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، من اتخاذ خطوة نحو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة بوتين وبايدن في جنيف، قائلا: "اجتماعنا ليس طويلاً، ولكن مع هذا نريد على الأقل أن يخطو وفدنا خطوة على طريق الاتفاقات المبدئية، التي توصل إليها الرئيسان بوتين وبايدن في جنيف في حزيران/ يونيو من هذا العام، والتي، وعلى الرغم من جميع الاختلافات، هي عميقة بما فيه الكفاية، وقد أقر بذلك قادتنا، فمن الضروري أن تتخذ روسيا والولايات المتحدة نهجًا مسؤولاً، إدراكًا لدور دولتينا في الاستقرار العالمي والأمن، بما في ذلك في منطقة اليورو الأطلسي".

https://arabic.sputniknews.com/20211202/بدء-الاجتماع-بين-وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الأمريكي-في-ستوكهولم--1053473200.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم