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- سبوتنيك عربي, 1920
إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/بندقية-مصرية-يمكنها-إطلاق-600-رصاصة-في-الدقيقة-صورة-1053495540.html
بندقية مصرية يمكنها إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة... صورة
بندقية مصرية يمكنها إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة... صورة
تطور مصر أنواع مختلفة من الأسلحة ومنها البنادق الهجومية، التي تم عرض أحدها خلال معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021". 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T22:27+0000
2021-12-02T22:27+0000
إيديكس 2021
مصر
إيديكس
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وعرضت مصر البندقية الهجومية المطورة، التي تستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم) في جناحها بمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس.ورصدت "سبوتنيك" صورة ومواصفات البندقية المصرية المطورة وفقا للبيانات المتاحة خلال المعرض.إذ يصل وزن البندقية بالذخيرة إلى 3.7 كيلوغرامات، بينما يصل طولها بـ "الدبشك" مفرودا إلى 98.9 سنتيمترا، في حين يكون طولها في وضع طي "الدبشك" 73 سنتيمترا.ويصل طول ماسورة البندقية إلى 41.5 سنتيمترا ويمكنها إطلاق 600 طلقة في الدقيقة.وأقصى مدى يمكن أن تصل إليه طلقات البندقية هو 800 متر ومداها المؤثر 400 متر، بينما تصل سرعة الطلقة عند فوهة البندقية إلى 715 مترا في الثانية.البندقية تستخدم مخزن طلقات سعة 30 طلقة وهي مزودة بحامل ثنائي ومخفف لهب، إضافة إلى مقبض خلفي مطور وبعض الصفات الأخرى وأهمها امتلاك البندقية المصرية الجديدة أجهزة رؤية ليلية تمكن الجنود من رؤية أهدافه ليلا ونهارا.
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مصر, إيديكس

بندقية مصرية يمكنها إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة... صورة

22:27 GMT 02.12.2021
© Sputnik . ahmed abd elwahabبندقية مصرية يمكنها إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة
بندقية مصرية يمكنها إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . ahmed abd elwahab
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تطور مصر أنواع مختلفة من الأسلحة ومنها البنادق الهجومية، التي تم عرض أحدها خلال معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021".
وعرضت مصر البندقية الهجومية المطورة، التي تستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم) في جناحها بمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، الخميس.
ورصدت "سبوتنيك" صورة ومواصفات البندقية المصرية المطورة وفقا للبيانات المتاحة خلال المعرض.
إذ يصل وزن البندقية بالذخيرة إلى 3.7 كيلوغرامات، بينما يصل طولها بـ "الدبشك" مفرودا إلى 98.9 سنتيمترا، في حين يكون طولها في وضع طي "الدبشك" 73 سنتيمترا.
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
إيديكس 2021
أبرز الأسلحة الصينية المشاركة في "إيديكس 2021"... صور
13:24 GMT
ويصل طول ماسورة البندقية إلى 41.5 سنتيمترا ويمكنها إطلاق 600 طلقة في الدقيقة.
وأقصى مدى يمكن أن تصل إليه طلقات البندقية هو 800 متر ومداها المؤثر 400 متر، بينما تصل سرعة الطلقة عند فوهة البندقية إلى 715 مترا في الثانية.
البندقية تستخدم مخزن طلقات سعة 30 طلقة وهي مزودة بحامل ثنائي ومخفف لهب، إضافة إلى مقبض خلفي مطور وبعض الصفات الأخرى وأهمها امتلاك البندقية المصرية الجديدة أجهزة رؤية ليلية تمكن الجنود من رؤية أهدافه ليلا ونهارا.
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