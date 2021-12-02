قذيفة مصرية يمكنها تدمير غواصة على عمق 300 متر تحت الماء... صورة

وكانت قذيفة الأعماق "نورس - 1" واحدة من الأسلحة المصرية، التي تم عرضها في "إيديكس 2021"، وهي مخصصة لمكافحة الغواصات، بحسب البيانات التي تم نشرها عن القذيفة خلال المعرض.وتعتمد فكرة قذيفة الأعماق المصرية على قدرتها على الوصول بشحنتها التدميرية إلى عمق 300 متر تحت سطح الماء. ويتم إطلاق "نورس - 1" من قاذف "آر بي يو - 1200" ويصل وزنها إلى 90 كيلوغراما وهي مزودة برأس مدمرة وزنها 30 كيلوغراما. ويمكن استخدام قذيفة الأعماق المصرية "نورس - 1" ضد الأهداف البحرية في نطاق يتراوح بين 1700 متر و3600 متر، ويمكن أن تتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالغواصات أو تدميرها في حالة تعرضها لإصابة مباشرة بأكثر من قذيفة.واختتم معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" فعالياته اليوم الخميس، بعدما استمر على مدى 4 أيام عرضت فيه نحو 400 شركة العديد من التقنيات العسكرية المتطورة، وشاركت فيه أكثر من 40 دولة.
ويمكن استخدام قذيفة الأعماق المصرية "نورس - 1" ضد الأهداف البحرية في نطاق يتراوح بين 1700 متر و3600 متر، ويمكن أن تتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالغواصات أو تدميرها في حالة تعرضها لإصابة مباشرة بأكثر من قذيفة.
واختتم معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" فعالياته اليوم الخميس، بعدما استمر على مدى 4 أيام عرضت فيه نحو 400 شركة العديد من التقنيات العسكرية المتطورة، وشاركت فيه أكثر من 40 دولة.