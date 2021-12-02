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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/قذيفة-مصرية-يمكنها-تدمير-غواصة-على-عمق-300-متر-تحت-الماء-صورة-1053494977.html
قذيفة مصرية يمكنها تدمير غواصة على عمق 300 متر تحت الماء... صورة
قذيفة مصرية يمكنها تدمير غواصة على عمق 300 متر تحت الماء... صورة
عرضت مصر مجموعة متنوعة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي استضافته القاهرة على مدى 4 أيام، بينها أسلحة مضادة للغواصات. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T21:41+0000
2021-12-02T21:41+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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وكانت قذيفة الأعماق "نورس - 1" واحدة من الأسلحة المصرية، التي تم عرضها في "إيديكس 2021"، وهي مخصصة لمكافحة الغواصات، بحسب البيانات التي تم نشرها عن القذيفة خلال المعرض.وتعتمد فكرة قذيفة الأعماق المصرية على قدرتها على الوصول بشحنتها التدميرية إلى عمق 300 متر تحت سطح الماء. ويتم إطلاق "نورس - 1" من قاذف "آر بي يو - 1200" ويصل وزنها إلى 90 كيلوغراما وهي مزودة برأس مدمرة وزنها 30 كيلوغراما. ويمكن استخدام قذيفة الأعماق المصرية "نورس - 1" ضد الأهداف البحرية في نطاق يتراوح بين 1700 متر و3600 متر، ويمكن أن تتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالغواصات أو تدميرها في حالة تعرضها لإصابة مباشرة بأكثر من قذيفة.واختتم معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" فعالياته اليوم الخميس، بعدما استمر على مدى 4 أيام عرضت فيه نحو 400 شركة العديد من التقنيات العسكرية المتطورة، وشاركت فيه أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/ختام-إيديكس-2021-بعد-مشاركة-دولية-واسعة-صور-1053494526.html
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رصد عسكري

قذيفة مصرية يمكنها تدمير غواصة على عمق 300 متر تحت الماء... صورة

21:41 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Oleg Kuleshov / الذهاب إلى بنك الصورغواصة "كنياز فلاديمير"
غواصة كنياز فلاديمير - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Oleg Kuleshov
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عرضت مصر مجموعة متنوعة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي استضافته القاهرة على مدى 4 أيام، بينها أسلحة مضادة للغواصات.
وكانت قذيفة الأعماق "نورس - 1" واحدة من الأسلحة المصرية، التي تم عرضها في "إيديكس 2021"، وهي مخصصة لمكافحة الغواصات، بحسب البيانات التي تم نشرها عن القذيفة خلال المعرض.
© Sputnik . ALAA ELMOTARYقذيفة مصرية يمكنها تدمير غواصة على عمق 300 متر تحت الماء
قذيفة مصرية يمكنها تدمير غواصة على عمق 300 متر تحت الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
قذيفة مصرية يمكنها تدمير غواصة على عمق 300 متر تحت الماء
© Sputnik . ALAA ELMOTARY
وتعتمد فكرة قذيفة الأعماق المصرية على قدرتها على الوصول بشحنتها التدميرية إلى عمق 300 متر تحت سطح الماء.
ويتم إطلاق "نورس - 1" من قاذف "آر بي يو - 1200" ويصل وزنها إلى 90 كيلوغراما وهي مزودة برأس مدمرة وزنها 30 كيلوغراما.
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2021 يختتم فعالياته - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
إيديكس 2021
ختام "إيديكس 2021" بعد مشاركة دولية واسعة... صور
21:27 GMT
ويمكن استخدام قذيفة الأعماق المصرية "نورس - 1" ضد الأهداف البحرية في نطاق يتراوح بين 1700 متر و3600 متر، ويمكن أن تتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالغواصات أو تدميرها في حالة تعرضها لإصابة مباشرة بأكثر من قذيفة.
واختتم معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" فعالياته اليوم الخميس، بعدما استمر على مدى 4 أيام عرضت فيه نحو 400 شركة العديد من التقنيات العسكرية المتطورة، وشاركت فيه أكثر من 40 دولة.
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