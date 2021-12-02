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مسؤول إسرائيلي: يمكن إقامة قناة اتصال سرية للتوصل إلى اتفاق مع إيران
مسؤول إسرائيلي: يمكن إقامة قناة اتصال سرية للتوصل إلى اتفاق مع إيران
قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، إنه يمكن إقامة قناة اتصال سرية للتوصل إلى اتفاق مع إيران. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T15:10+0000
2021-12-02T15:10+0000
إيران
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وأفادت صحيفة ماقور ريشون العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن الجنرال تامير هايمان، رئيس قسم الاستخبارات، المنتهية ولايته، في الجيش الإسرائيلي، بأنه ما يزال في الإمكان إقامة قناة اتصال سرية أمام الأطراف جميعها للتوصل إلى اتفاق مع إيران.وعلى الرغم من إشارته إلى إمكانية إقامة هذه القناة السرية، فإنه قد شدد على أن بلاده تضع بالتوازي مع ذلك خيار القيام بهجوم على إيران على الطاولة، وهو ما ذكره الجنرال هايمان، معلقا على استئناف مباحثات فيينا، الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى وجود فجوات كبيرة بين طرفي الاتفاق في مباحثات فيينا، بدعوى أنه لا يمكن للغرب والولايات المتحدة معا العودة إلى الخطوط العريضة للاتفاق النووي السابق، الذي تم توقيعه في شهر يوليو/تموز 2015، بزعم أن الواقع تغير.وشدد الجنرال تامير هايمان على أن إسرائيل تتفهم معنى الجدول الزمني الإيراني، كون التوقيت الإيراني طويل الأمد، واصفا الإيرانيين بـ"الصبورين"، وهم يؤمنون بعدالة ما يفعلونه، وأن العدالة تتحقق لهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-دعوة-إسرائيل-لوقف-مفاوضات-فيينا-حول-الاتفاق-النووي-1053486074.html
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إيران

مسؤول إسرائيلي: يمكن إقامة قناة اتصال سرية للتوصل إلى اتفاق مع إيران

15:10 GMT 02.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOURمفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOUR
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قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، إنه يمكن إقامة قناة اتصال سرية للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
وأفادت صحيفة ماقور ريشون العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن الجنرال تامير هايمان، رئيس قسم الاستخبارات، المنتهية ولايته، في الجيش الإسرائيلي، بأنه ما يزال في الإمكان إقامة قناة اتصال سرية أمام الأطراف جميعها للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
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وعلى الرغم من إشارته إلى إمكانية إقامة هذه القناة السرية، فإنه قد شدد على أن بلاده تضع بالتوازي مع ذلك خيار القيام بهجوم على إيران على الطاولة، وهو ما ذكره الجنرال هايمان، معلقا على استئناف مباحثات فيينا، الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.
وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى وجود فجوات كبيرة بين طرفي الاتفاق في مباحثات فيينا، بدعوى أنه لا يمكن للغرب والولايات المتحدة معا العودة إلى الخطوط العريضة للاتفاق النووي السابق، الذي تم توقيعه في شهر يوليو/تموز 2015، بزعم أن الواقع تغير.
وشدد الجنرال تامير هايمان على أن إسرائيل تتفهم معنى الجدول الزمني الإيراني، كون التوقيت الإيراني طويل الأمد، واصفا الإيرانيين بـ"الصبورين"، وهم يؤمنون بعدالة ما يفعلونه، وأن العدالة تتحقق لهم.
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