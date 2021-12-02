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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/مقاتلات-ومروحيات-أمريكية-تشارك-في-إيديكس-2021-صور-1053476418.html
مقاتلات ومروحيات أمريكية تشارك في "إيديكس 2021"... صور
مقاتلات ومروحيات أمريكية تشارك في "إيديكس 2021"... صور
عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي تستضيفه مصر. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T12:05+0000
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إيديكس 2021
إيديكس
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ورصدت "سبوتنيك" صورا لأبرز الطائرات العسكرية الأمريكية التي تم عرضها في الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"، وشمل ذلك مروحيات عسكرية هجومية ومقاتلات حربية وطائرات نقل عسكري.وكانت مقاتلات "إف 16" متعددة المهام من أبرز الطائرات الأمريكية المشاركة في المعرض، إضافة إلى نماذج لأنواع أخرى من المقاتلات الحربية. كما عرضت شركة "لوكهيد مارتين" نماذج للمروحيات الهجومية طراز "أباتشي" وطائرات النقل العسكري "سي 130 جي".أما شركة "بوينغ" فعرضت مجموعة متنوعة من المروحيات العسكرية ومنها نموذج لمروحية "شينوك" المخصصة للنقل العسكري.وانطلق معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الاثنين الماضي، بمشاركة نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية من أكثر من 40 دولة، ومن المقرر أن يختتم فعالياته، اليوم الخميس.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/رشاش-مصري-متعدد-يطلق-3-أنواع-من-الذخائر-يظهر-في-إيديكس-2021-صور-1053459403.html
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إيديكس

مقاتلات ومروحيات أمريكية تشارك في "إيديكس 2021"... صور

12:05 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Alaa El-Motery
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عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي تستضيفه مصر.
ورصدت "سبوتنيك" صورا لأبرز الطائرات العسكرية الأمريكية التي تم عرضها في الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"، وشمل ذلك مروحيات عسكرية هجومية ومقاتلات حربية وطائرات نقل عسكري.
رشاش مصري متعدد الأغراض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
إيديكس 2021
رشاش مصري متعدد يطلق 3 أنواع من الذخائر يظهر في "إيديكس 2021"... صور
أمس, 21:50 GMT
وكانت مقاتلات "إف 16" متعددة المهام من أبرز الطائرات الأمريكية المشاركة في المعرض، إضافة إلى نماذج لأنواع أخرى من المقاتلات الحربية. كما عرضت شركة "لوكهيد مارتين" نماذج للمروحيات الهجومية طراز "أباتشي" وطائرات النقل العسكري "سي 130 جي".
أما شركة "بوينغ" فعرضت مجموعة متنوعة من المروحيات العسكرية ومنها نموذج لمروحية "شينوك" المخصصة للنقل العسكري.
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
1/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
2/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
3/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
4/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
5/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
6/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
7/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
8/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
9/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
10/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
وانطلق معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الاثنين الماضي، بمشاركة نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية من أكثر من 40 دولة، ومن المقرر أن يختتم فعالياته، اليوم الخميس.
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