إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
مقاتلات ومروحيات أمريكية تشارك في "إيديكس 2021"... صور
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery
عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي تستضيفه مصر.
ورصدت "سبوتنيك" صورا لأبرز الطائرات العسكرية الأمريكية التي تم عرضها في الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"، وشمل ذلك مروحيات عسكرية هجومية ومقاتلات حربية وطائرات نقل عسكري.
وكانت مقاتلات "إف 16" متعددة المهام من أبرز الطائرات الأمريكية المشاركة في المعرض، إضافة إلى نماذج لأنواع أخرى من المقاتلات الحربية. كما عرضت شركة "لوكهيد مارتين" نماذج للمروحيات الهجومية طراز "أباتشي" وطائرات النقل العسكري "سي 130 جي".
أما شركة "بوينغ" فعرضت مجموعة متنوعة من المروحيات العسكرية ومنها نموذج لمروحية "شينوك" المخصصة للنقل العسكري.
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
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© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
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© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
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© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
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© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
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© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
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© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
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© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
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© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
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© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
10/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
1/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
2/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
3/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
4/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
5/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
6/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
7/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
8/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
9/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
10/10
© Sputnik . Alaa El-Motery
الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
وانطلق معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الاثنين الماضي، بمشاركة نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية من أكثر من 40 دولة، ومن المقرر أن يختتم فعالياته، اليوم الخميس.