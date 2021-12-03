https://arabic.sputniknews.com/20211203/أمريكا-تبعث-برسالة-تحذيرية-إلى-إسرائيل-بسبب-إيران-لا-نريد-مفاجأة-1053506443.html

أمريكا تبعث برسالة تحذيرية إلى إسرائيل بسبب إيران... "لا نريد مفاجأة"

أمريكا تبعث برسالة تحذيرية إلى إسرائيل بسبب إيران... "لا نريد مفاجأة"

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن رسالة أمريكية تحذيرية إلى إسرائيل بسبب إيران. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T10:10+0000

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2021-12-03T10:10+0000

إيران

إسرائيل

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية بعثت برسالة واضحة إلى إسرائيل تقضي بمعارضتها أو رفضها إقدام جهاز الموساد على مفاجأتها بالقيام بعمليات سرية في إيران، تجهض محاولاتها لإتمام الاتفاق النووي خلال مباحثات فيينا المقامة حاليا.وأكدت الصحيفة أن واشنطن بعثت برسائل واضحة إلى مسؤولين أمنيين بارزين في إسرائيل تحذر من خلالها من قيام الموساد بعمليات هجومية على إيران، بالتزامن مع استئناف مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.وفي السياق نفسه، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، دافيد برنياع، أمس الخميس، إن بلاده ستمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية "إلى الأبد" وبأي شكل.وتعهد رئيس جهاز الموساد لقياداته السياسية والعسكرية في إسرائيل بأنه سيمنع إيران من الحصول على أي سلاح نووي، وللأبد، والعمل على إبعاد التهديد عن بلاده، والقضاء عليه بأي طريقة ممكنة.وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير آخر لها، أن تصريحات برنياع جاءت خلال مشاركته حفلا مع يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، ونفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والي شدد خلالها على أن إيران لن تتمكن من الحصول على أي سلاح نووي، لا في السنوات المقبلة ولا إلى الأبد، متعهدا بذلك أمامهما (هرتسوغ وبينيت)، وبأن هذا الأمر هو ما يتعهد به جهاز الموساد، أيضا، وليس برنياع وحده.وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، إن المشروع الإيراني يجب وقفه، نهائيا، وبأسرع وقت ممكن، مدعيا أن المفاوضات الجارية بشأن النووي الإيراني في العاصمة النمساوية، فيينا، خطأ فادح، مناديا بجعل صوت إسرائيل مسموعا.وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن النظام الإيراني أصبح المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتبر التهديد الإيراني لها وجوديا، وإنما يضر بمصالح العديد من الدول، على رأسها أمريكا.وشدد الجنرال موشيه بوغي يعالون على أنه بدلا من التفكير في حل عسكري، في المقام الأول، فإنه على إسرائيل الخروج باستراتيجية من خلال "استخلاص دروس القصة"، على حد قوله.

https://arabic.sputniknews.com/20211203/وزير-دفاع-إسرائيلي-سابق-المشروع-النووي-الإيراني-يجب-وقفه-بأسرع-وقت-ممكن-1053498778.html

https://arabic.sputniknews.com/20211203/هل-تشمل-مباحثات-فيينا-التفاوض-بشأن-قدرات-إيران-الصاروخية-والدفاعية-1053498100.html

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إيران, إسرائيل