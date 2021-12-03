الجزائر... حجر صحي لمدة 5 أيام على الوافدين من 8 دول أفريقية

قال عضو اللجنة العلمية لرصد كورونا، البروفسور رياض مهياوي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى: "تطبيق حجر صحي لمدة 5 أيام على كل الوافدين من 8 دول أفريقية سجلت إصابات معتبرة بالمتحور الجديد "أوميكرون" وتقديم شهادة فحص كورونا "بي سي آر" من بين الإجراءات الاحترازية التي اقترحها أعضاء اللجنة العلمية لتجنب دخول هذا المتحور لبلادنا وتفادي حدوث موجة أخرى من الوباء".من جهته أكد الدكتور محمد يوسفي رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى "بوفاريك"، ضرورة توسيع العمل بالجواز الصحي بالفضاءات العمومية المغلقة مع تشديد الرقابة بالمطارات والموانئ لتعزيز الوقاية في ظل التحولات الراهنة لكوفيد 19.وأضاف أن الجواز الصحي يتعلق بإخضاع بعض الفئات لإجبارية التلقيح كمهنيي الصحة والتعليم والأمن، لأنه الحل الوحيد لتجنب تفشي الوباء، وفق تعبيره.وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".
أوصت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا في الجزائر بفرض حجر صحي إجباري لمدة 5 أيام على القادمين من 8 دول أفريقية، التي سجلت حالات للمتحور "أوميكرون".
قال عضو اللجنة العلمية لرصد كورونا، البروفسور رياض مهياوي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى: "تطبيق حجر صحي لمدة 5 أيام على كل الوافدين من 8 دول أفريقية سجلت إصابات معتبرة بالمتحور الجديد "أوميكرون" وتقديم شهادة فحص كورونا "بي سي آر" من بين الإجراءات الاحترازية التي اقترحها أعضاء اللجنة العلمية لتجنب دخول هذا المتحور لبلادنا وتفادي حدوث موجة أخرى من الوباء".
من جهته أكد الدكتور محمد يوسفي رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى "بوفاريك"، ضرورة توسيع العمل بالجواز الصحي بالفضاءات العمومية المغلقة مع تشديد الرقابة بالمطارات والموانئ لتعزيز الوقاية في ظل التحولات الراهنة لكوفيد 19.