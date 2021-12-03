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https://arabic.sputniknews.com/20211203/وكالة-13-قتيلا-بهجوم-لداعش-على-قرية-شمالي-العراق-1053505635.html
وكالة: 13 قتيلا بهجوم لداعش على قرية شمالي العراق
وكالة: 13 قتيلا بهجوم لداعش على قرية شمالي العراق
أعلن العراق عن سقوط ثلاثة عشر قتيلا بهجوم شمالي العراق نفذه تنظيم "داعش" (محظور في روسيا). 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T09:56+0000
2021-12-03T09:58+0000
أخبار العراق اليوم
داعش
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ووفقا لـ"رويترز"، قالت السلطات في إقليم كردستان العراق إن 13 شخصا قتلوا، اليوم الجمعة، في هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" على قرية شمالي العراق.وأكد مسؤولون في إقليم كردستان أن من بين القتلى ثلاثة قرويين وعشرة جنود أكراد.وأوضحوا أن الهجوم المجهول وقع في منطقة مخمور الجبلية، وهي مسرح اعتيادي لهجمات الأرهابيين ضد القوات الكردية والعراقية والمدنيين، على بعد 70 كم جنوب شرقي الموصل.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/العراق-إصابة-4-عناصر-من-البيشمركة-بعد-إحباطهم-هجوما-إرهابيا-نفذه-داعش--1053344745.html
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أخبار العراق اليوم, داعش

وكالة: 13 قتيلا بهجوم لداعش على قرية شمالي العراق

09:56 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 09:58 GMT 03.12.2021)
© REUTERS / Wissm Al-Okiliأفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Wissm Al-Okili
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أعلن العراق عن سقوط ثلاثة عشر قتيلا بهجوم شمالي العراق نفذه تنظيم "داعش" (محظور في روسيا).
ووفقا لـ"رويترز"، قالت السلطات في إقليم كردستان العراق إن 13 شخصا قتلوا، اليوم الجمعة، في هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" على قرية شمالي العراق.
قوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
العراق... إصابة 4 عناصر من البيشمركة بعد إحباطهم هجوما إرهابيا نفذه "داعش"
28 نوفمبر, 06:47 GMT
وأكد مسؤولون في إقليم كردستان أن من بين القتلى ثلاثة قرويين وعشرة جنود أكراد.
وأوضحوا أن الهجوم المجهول وقع في منطقة مخمور الجبلية، وهي مسرح اعتيادي لهجمات الأرهابيين ضد القوات الكردية والعراقية والمدنيين، على بعد 70 كم جنوب شرقي الموصل.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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