وكالة: 13 قتيلا بهجوم لداعش على قرية شمالي العراق

ووفقا لـ"رويترز"، قالت السلطات في إقليم كردستان العراق إن 13 شخصا قتلوا، اليوم الجمعة، في هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" على قرية شمالي العراق.وأكد مسؤولون في إقليم كردستان أن من بين القتلى ثلاثة قرويين وعشرة جنود أكراد.وأوضحوا أن الهجوم المجهول وقع في منطقة مخمور الجبلية، وهي مسرح اعتيادي لهجمات الأرهابيين ضد القوات الكردية والعراقية والمدنيين، على بعد 70 كم جنوب شرقي الموصل.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
وأكد مسؤولون في إقليم كردستان أن من بين القتلى ثلاثة قرويين وعشرة جنود أكراد.
وأوضحوا أن الهجوم المجهول وقع في منطقة مخمور الجبلية، وهي مسرح اعتيادي لهجمات الأرهابيين ضد القوات الكردية والعراقية والمدنيين، على بعد 70 كم جنوب شرقي الموصل.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.