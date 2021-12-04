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https://arabic.sputniknews.com/20211204/أول-ظهور-إعلامي-لياسمين-عبد-العزيز-وزوجها-أحمد-العوضي-بعد-أزمة-مرضها-الأخيرة-فيديو-1053538608.html
أول ظهور إعلامي لياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي بعد أزمة مرضها الأخيرة... فيديو
أول ظهور إعلامي لياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي بعد أزمة مرضها الأخيرة... فيديو
ظهرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي، لأول مرة على إحدى البرامج التلفزيونية، بعد أزمتها الصحية الأخيرة. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:25+0000
2021-12-04T10:25+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وحلت ياسمين عبدالعزيز وزوجها، ضيفين في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية "سي بي سي" (CBC)، حيث تكشف لأول مرة عن محنتها وسط رحلة بين الحياة والموت، واصفة نفسها بـ"الست الفرفوشة".فيما يرد عليها زوجها أحمد العوضي، واصفا إياها بـ"وحش الكون".وكانت الإعلامية المصرية، منى الشاذلي، نشرت عبر حسابها على موقع "تويتر"، الأحد الماضي، برومو لقائها الجديد مع ياسمين عبد العزيز الذي سيعرض قريبا على فضائية "سي بي سي" المصرية، ويعرض مقتطفات من تصريحاتها المثيرة.كما شاركت ياسمين عبد العزيز، جمهورها بفيديو جديد لها أثناء استعدادها لظهورها الأول مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد أزمتها الصحية الأخيرة.ونشرت ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستغرام"، من كواليس تجهيز حلقة ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والتي ظهرت فيه تصفف شعرها، بعد الانتهاء من وضع المكياج الخاص بظهورها في الحلقة، موجهة قبلة للجمهور من خلال الفيديو.وكانت ياسمين عبد العزيز، كشفت عن تفاصيل أزمة مرضها، وذلك في أول ظهور إعلامي بعد ‏شفائها وعودتها من سويسرا، حيث كانت تتلقى العلاج.‏تأتي أولى تصريحات ياسمين عبد العزيز عن مرضها بعد ما يقرب 3 أشهر من إعلان شفائها ونشر أول صورة لها بعد التعافي، وعودتها من أحد المستشفيات في سويسرا، وكان مرافقا لها في رحلة علاجها زوجها أحمد العوضي.وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
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أخبار الفنانين في مصر

أول ظهور إعلامي لياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي بعد أزمة مرضها الأخيرة... فيديو

10:25 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز
الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
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ظهرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي، لأول مرة على إحدى البرامج التلفزيونية، بعد أزمتها الصحية الأخيرة.
وحلت ياسمين عبدالعزيز وزوجها، ضيفين في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية "سي بي سي" (CBC)، حيث تكشف لأول مرة عن محنتها وسط رحلة بين الحياة والموت، واصفة نفسها بـ"الست الفرفوشة".
فيما يرد عليها زوجها أحمد العوضي، واصفا إياها بـ"وحش الكون".
وكانت الإعلامية المصرية، منى الشاذلي، نشرت عبر حسابها على موقع "تويتر"، الأحد الماضي، برومو لقائها الجديد مع ياسمين عبد العزيز الذي سيعرض قريبا على فضائية "سي بي سي" المصرية، ويعرض مقتطفات من تصريحاتها المثيرة.
وتظهر ياسمين عبد العزيز باكية في إحدى اللقطات، وتكشف أنها كانت تحتضر في أزمة مرضها، وأن الحانوتي أبلغها في رسالة على هاتفها أن قبرها جاهز لدفنها، وأنها فوجئت في إحدى المرات بخروج معدتها خارج جسدها.
كما شاركت ياسمين عبد العزيز، جمهورها بفيديو جديد لها أثناء استعدادها لظهورها الأول مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد أزمتها الصحية الأخيرة.
ونشرت ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستغرام"، من كواليس تجهيز حلقة ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والتي ظهرت فيه تصفف شعرها، بعد الانتهاء من وضع المكياج الخاص بظهورها في الحلقة، موجهة قبلة للجمهور من خلال الفيديو.
وكانت ياسمين عبد العزيز، كشفت عن تفاصيل أزمة مرضها، وذلك في أول ظهور إعلامي بعد ‏شفائها وعودتها من سويسرا، حيث كانت تتلقى العلاج.‏
تأتي أولى تصريحات ياسمين عبد العزيز عن مرضها بعد ما يقرب 3 أشهر من إعلان شفائها ونشر أول صورة لها بعد التعافي، وعودتها من أحد المستشفيات في سويسرا، وكان مرافقا لها في رحلة علاجها زوجها أحمد العوضي.
وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.
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