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زيادة إقبال الكويتيين على شراء السبائك الذهبية... وخبير: أوميكرون السبب
زيادة إقبال الكويتيين على شراء السبائك الذهبية... وخبير: أوميكرون السبب
رصد خبراء الذهب الكويتيين زيادة في إقبال المواطنيين والمقيمين في الكويت على شراء السبائك الذهبية. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T07:30+0000
2021-12-04T07:30+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب جريدة الأنباء الكويتية، فقد شهدت مبيعات السبائك الذهبية في الكويت زيادة مطردة، بالتزامن مع الإعلان عن اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا، "أوميكرون".ونقلت عن خبير الذهب والمعادن الثمينة، رجب حامد، قوله إن "المعتاد مع بوادر أي أزمة جديدة أن يلجأ المواطنون والمقيمون إلى شراء الذهب بهدف التحوط من آثار الأزمة المتوقعة وحفظ قيمة السيولة المتوافرة لديهم في ملاذ آمن".ولفت حامد إلى أن "الإعلان عن أوميكرون أثار حفيظة المواطنين والمقيمين ليتحول سلوكهم الشرائي خلال الأيام القليلة الماضية إلى السبائك على حساب المشغولات الذهبية بنسبة 60% من حجم المبيعات للسبائك، و40% للمشغولات".وعن المقارنة مع مشتريات السبائك قبل "أوميكرون"، قال حامد: "مشتريات المواطنين والمقيمين من السبائك قبل الإعلان عن المتحور الجديد من أوميكرون، كانت تتركز على السبائك من وزن 5 إلى 10 غرامات، ولكن مع الإعلان عنه ارتكز شراء السبائك على أوزان 50 و100 غرام".وعلل خبير الذهب والمعادن الثمينة هذا التوجه بقوله: "هناك تخوفات من أن تتكرر الإجراءات الاحترازية على مستوى العالم، وهو ما دفع الكثير من المواطنين والمقيمين إلى حفظ قيمة السيولة المالية المتوافرة لديهم من خلال شراء الذهب بأوزان السبائك الأكبر".
https://arabic.sputniknews.com/20211202/الكويت-رئيس-الوزراء-يكشف-حقيقة-تسجيل-بلاده-إصابات-بمتحور-أوميكرون-1053490664.html
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أخبار الكويت اليوم, أسعار الذهب اليوم

زيادة إقبال الكويتيين على شراء السبائك الذهبية... وخبير: أوميكرون السبب

07:30 GMT 04.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEمخاوف من فيروس كورونا في الكويت
مخاوف من فيروس كورونا في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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رصد خبراء الذهب الكويتيين زيادة في إقبال المواطنيين والمقيمين في الكويت على شراء السبائك الذهبية.
وحسب جريدة الأنباء الكويتية، فقد شهدت مبيعات السبائك الذهبية في الكويت زيادة مطردة، بالتزامن مع الإعلان عن اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا، "أوميكرون".
يغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
الكويت... رئيس الوزراء يكشف حقيقة تسجيل بلاده إصابات بمتحور "أوميكرون"
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ونقلت عن خبير الذهب والمعادن الثمينة، رجب حامد، قوله إن "المعتاد مع بوادر أي أزمة جديدة أن يلجأ المواطنون والمقيمون إلى شراء الذهب بهدف التحوط من آثار الأزمة المتوقعة وحفظ قيمة السيولة المتوافرة لديهم في ملاذ آمن".
ولفت حامد إلى أن "الإعلان عن أوميكرون أثار حفيظة المواطنين والمقيمين ليتحول سلوكهم الشرائي خلال الأيام القليلة الماضية إلى السبائك على حساب المشغولات الذهبية بنسبة 60% من حجم المبيعات للسبائك، و40% للمشغولات".
وعن المقارنة مع مشتريات السبائك قبل "أوميكرون"، قال حامد: "مشتريات المواطنين والمقيمين من السبائك قبل الإعلان عن المتحور الجديد من أوميكرون، كانت تتركز على السبائك من وزن 5 إلى 10 غرامات، ولكن مع الإعلان عنه ارتكز شراء السبائك على أوزان 50 و100 غرام".
وعلل خبير الذهب والمعادن الثمينة هذا التوجه بقوله: "هناك تخوفات من أن تتكرر الإجراءات الاحترازية على مستوى العالم، وهو ما دفع الكثير من المواطنين والمقيمين إلى حفظ قيمة السيولة المالية المتوافرة لديهم من خلال شراء الذهب بأوزان السبائك الأكبر".
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