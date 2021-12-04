سائق فيراري ساينز: حلبة جدة "جنونية" ومختلفة عن أي مضمار شاركت فيه من قبل

ففي حديثه عن تجربته بعد التدريبات الحرة على الحلبة، أوضح ساينز أن روعتها تشبه شوارع ماكاو السريعة والضيقة، بحسب ما ذكرته صحيفة "motorsportweek".وأضاف: "الأمر هنا مختلف جدًا، مكثف جدًا، سريع جدًا، المسار قريب جدًا من الجدران، الوضع جنوني للغاية كما يبدو حتى الآن، تمكن الجميع من البقاء بأمان اليوم. ونأمل أن نتمكن من الحفاظ عليه بنفس الطريقة في الغد والأحد."وأنهى ساينز التدريبات الحرة في المركز السابع خلف سيارتي "Alpine"، ويتوقع صراعا عنيفا بين عدة فرق للحصول على أفضل الجوائز يومي السبت والأحد.وقال: "في الوقت الحالي يبدو الأمر وكأنه معركة أخرى ضيقة للغاية مع "AlphaTauri" و"Alpine" و"McLaren"، كما كان الحال في قطر."
يقول كارلوس ساينز، سائق فيراري في مسابقات "فورمولا 1" إن حلبة كورنيش جدة لا تشبه أي مضمار شاركت فيه من قبل.
ففي حديثه عن تجربته بعد التدريبات الحرة على الحلبة، أوضح ساينز أن روعتها تشبه شوارع ماكاو السريعة والضيقة، بحسب ما ذكرته صحيفة "motorsportweek".
قال ساينز: "المضمار مختلف، مختلف تمامًا عن أي شيء كنت أقود فيه من قبل، لأكون صادقًا، القوة التي يمنحك إياها هذا المسار، التشويق والأدرينالين، إنه شيء لم أعشه منذ أيامي في ماكاو".
كارلوس ساينز
سائق فيراري فورمولا 1
وأضاف: "الأمر هنا مختلف جدًا، مكثف جدًا، سريع جدًا، المسار قريب جدًا من الجدران، الوضع جنوني للغاية كما يبدو حتى الآن، تمكن الجميع من البقاء بأمان اليوم. ونأمل أن نتمكن من الحفاظ عليه بنفس الطريقة في الغد والأحد."
وأنهى ساينز التدريبات الحرة في المركز السابع خلف سيارتي "Alpine"، ويتوقع صراعا عنيفا بين عدة فرق للحصول على أفضل الجوائز يومي السبت والأحد.
وقال: "في الوقت الحالي يبدو الأمر وكأنه معركة أخرى ضيقة للغاية مع "AlphaTauri" و"Alpine" و"McLaren"، كما كان الحال في قطر."