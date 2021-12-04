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https://arabic.sputniknews.com/20211204/صادرات-القطن-المصري-تحقق-مستوى-قياسيا-1053558919.html
صادرات القطن المصري تحقق مستوى قياسيا
صادرات القطن المصري تحقق مستوى قياسيا
حققت صادرات القطن المصري مستوى قياسيا، إذ بلغت أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات، حسبما أعلن مجلس الوزراء المصري. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T16:56+0000
2021-12-04T16:56+0000
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ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن مجلس الوزراء أن صادرات القطن المصري التي تتضمن (القطن الخام وخيوطا من القطن والأقمشة المنسوجة من القطن) سجلت 513 مليون دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 377 مليون دولار عام 2019/2020، و502 مليون دولار عام 2018/2019 و502 مليون دولار عام 2013/2014..وردت تلك البيانات في تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بهدف تسليط الضوء على جهود مصر في إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة جديدة لتداول القطن.وتتضمن التقرير خطة الحكومة المصرية لاستعادة مكانة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، وذلك من خلال دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، وكذلك دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة، فضلاً عن تخصيص 4 مراكز للتصدير في كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط، وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، قد أفادت بأن المؤشرات المبدئية للاقتصاد المصري تشير إلى أنه حقق ارتفاعا في معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري بمعدل بلغ 9.8%.وأوضحت الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الوزراء، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأنه "يُعد أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، مما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة كورونا".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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صادرات القطن المصري تحقق مستوى قياسيا

16:56 GMT 04.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHزراعة القطن في مصر
زراعة القطن في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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حققت صادرات القطن المصري مستوى قياسيا، إذ بلغت أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات، حسبما أعلن مجلس الوزراء المصري.
ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن مجلس الوزراء أن صادرات القطن المصري التي تتضمن (القطن الخام وخيوطا من القطن والأقمشة المنسوجة من القطن) سجلت 513 مليون دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 377 مليون دولار عام 2019/2020، و502 مليون دولار عام 2018/2019 و502 مليون دولار عام 2013/2014..
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وردت تلك البيانات في تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بهدف تسليط الضوء على جهود مصر في إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة جديدة لتداول القطن.
وتتضمن التقرير خطة الحكومة المصرية لاستعادة مكانة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، وذلك من خلال دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، وكذلك دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة، فضلاً عن تخصيص 4 مراكز للتصدير في كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط، وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، قد أفادت بأن المؤشرات المبدئية للاقتصاد المصري تشير إلى أنه حقق ارتفاعا في معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري بمعدل بلغ 9.8%.
وأوضحت الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الوزراء، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأنه "يُعد أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، مما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة كورونا".
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