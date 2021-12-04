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https://arabic.sputniknews.com/20211204/قرداحي-عبء-وزارة-الإعلام-كان-كبيرا-على-كاهلي-1053532533.html
قرداحي: عبء وزارة الإعلام كان كبيرا على كاهلي
قرداحي: عبء وزارة الإعلام كان كبيرا على كاهلي
قال جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني المستقيل، أمس الخميس، إن عبء وزارة الإعلام كان كبيرا على كاهله. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T07:33+0000
2021-12-04T07:33+0000
لبنان
جورج قرداحي
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وأجرت وكالة "تسنيم"، مساء أمس الخميس، لقاء مع قرداحي، فور إعلانه تقديم استقالته من منصبه كوزير للإعلام في لبنان، أكد من خلاله أنه مرتاح لخطوة تقديم استقالته، وبات الآن حرا ومتحررا من أي ضغوطات.وبشأن تلك الضغوطات، أوضح وزير الإعلام اللبناني المستقيل، أنها كانت متعددة، سواء كانت نفسية أو حتى ضغوط من طالبوه بتقديم استقالة، فضلا عن ضغوط من طالبوه بعدم الاستقالة من منصبه.وذكر جورج قرداحي أنه أقدم على خطوة تقديم استقالته من منصبه كوزير للإعلام في بلاده، بعد تفكير عميق ومشاورات مع كل حلفائه وأصدقائه، ووجد أن الوقت بات مناسبا لمثل هذه الخطوة، خاصة مع اقتراب زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القادمة إلى السعودية.وذكر قرداحي أن الرئيس الفرنسي عرض على القيادة في لبنان التوسط مع السلطات السعودية، بهدف إعادة استئناف علاقات المملكة مع لبنان، مشيرا إلى أن مبادرة ماكرون طيبة، ومن واجب لبنان المساعدة ودعم جهوده، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة استباقا لزيارته.واستقال قرداحي في نهاية المطاف بعدما تزايدت المطالبات باستقالته من قبل وزراء في الحكومة بحسب تصريحاته، أمس الجمعة، للصحفيين، إذ وجد أن استمراره "نوع من العبث" ولذلك قرر التخلي عن منصبه "لمصلحة لبنان".واندلعت الأزمة بسبب تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وهو ما فجّر غضبا خليجيا انتهى بمقاطعة لبنان دبلوماسيا واقتصاديا، وهو ما زاد الضغط على بلد تعتصره الأزمات.وأكد قرداحي أنه لم يقصد في كلامه عن حرب اليمن الإساءة لأحد، لافتا إلى أن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة للتحاور".
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-استقالة-قرداحي-ستفتح-الباب-لإعادة-العلاقات-بين-لبنان-والسعودية-1053531725.html
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لبنان, جورج قرداحي

قرداحي: عبء وزارة الإعلام كان كبيرا على كاهلي

07:33 GMT 04.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAY
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قال جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني المستقيل، أمس الخميس، إن عبء وزارة الإعلام كان كبيرا على كاهله.
وأجرت وكالة "تسنيم"، مساء أمس الخميس، لقاء مع قرداحي، فور إعلانه تقديم استقالته من منصبه كوزير للإعلام في لبنان، أكد من خلاله أنه مرتاح لخطوة تقديم استقالته، وبات الآن حرا ومتحررا من أي ضغوطات.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باريس، فرنسا 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
ماكرون: استقالة قرداحي ستفتح الباب لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية
07:01 GMT
وبشأن تلك الضغوطات، أوضح وزير الإعلام اللبناني المستقيل، أنها كانت متعددة، سواء كانت نفسية أو حتى ضغوط من طالبوه بتقديم استقالة، فضلا عن ضغوط من طالبوه بعدم الاستقالة من منصبه.
وذكر جورج قرداحي أنه أقدم على خطوة تقديم استقالته من منصبه كوزير للإعلام في بلاده، بعد تفكير عميق ومشاورات مع كل حلفائه وأصدقائه، ووجد أن الوقت بات مناسبا لمثل هذه الخطوة، خاصة مع اقتراب زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القادمة إلى السعودية.
وذكر قرداحي أن الرئيس الفرنسي عرض على القيادة في لبنان التوسط مع السلطات السعودية، بهدف إعادة استئناف علاقات المملكة مع لبنان، مشيرا إلى أن مبادرة ماكرون طيبة، ومن واجب لبنان المساعدة ودعم جهوده، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة استباقا لزيارته.
واستقال قرداحي في نهاية المطاف بعدما تزايدت المطالبات باستقالته من قبل وزراء في الحكومة بحسب تصريحاته، أمس الجمعة، للصحفيين، إذ وجد أن استمراره "نوع من العبث" ولذلك قرر التخلي عن منصبه "لمصلحة لبنان".
واندلعت الأزمة بسبب تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وهو ما فجّر غضبا خليجيا انتهى بمقاطعة لبنان دبلوماسيا واقتصاديا، وهو ما زاد الضغط على بلد تعتصره الأزمات.
وأكد قرداحي أنه لم يقصد في كلامه عن حرب اليمن الإساءة لأحد، لافتا إلى أن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة للتحاور".
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