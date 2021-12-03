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https://arabic.sputniknews.com/20211203/قرداحي-عن-قرار-استقالته-فعلت-الصواب-في-الوقت-الصحيح-1053498404.html
قرداحي عن قرار استقالته: فعلت الصواب في الوقت الصحيح
قرداحي عن قرار استقالته: فعلت الصواب في الوقت الصحيح
وصف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي نيته اتخاذ قرار بالاستقالة من منصبه، بأنه قرار صائب جاء في الوقت الصحيح. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T06:55+0000
2021-12-03T06:55+0000
أخبار السعودية اليوم
أزمة لبنان
جورج قرداحي
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال قرداحي: "أنا مقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح، ولذلك أشعر براحة داخلية".وعلل قرداحي قراره قائلا: "لا أريد أن أعطي مجالاً لأحد كي يتهمني لاحقاً بأنني أضعتُ على لبنان فرصة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية"، واصفا هذه الزيارة بأنها "يمكن أن تكون محطة مناسبة لبدء معالجة الأزمة مع السعودية".وأكد الوزير اللبناني الذي كانت تصريحاته سببا في أزمة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، أنه لا يريد إفساح المجال أمام تحميله "مسؤولية أي إجراء سلبي قد يُنفذ ضد المغتربين في الخليج".وشدد قرداحي على أن اللبنانيين سيكتشفون أنه ليس "سبب ما يعانونه هم، وما تعانيه الحكومة من مشكلات"، لافتا إلى أن "البعض أراد تحميلي إيّاها زوراً وبهتانا"، وفقا لتعبيره.وكانت وسائل إعلام محلية، قد أفادت مساء أمس الخميس، بأن وزير الإعلام اللبناني سيعلن عن استقالته الجمعة، في مبادرة لحل الأزمة الخليجية مع لبنان.وقالت قناة "الجديد" اللبنانية، أمس الخميس، إن قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الأربعاء الماضي.يشار إلى أن أزمة دبلوماسية كانت قد اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/صحيفة-ميقاتي-ينقل-إلى-قرداحي-طلبا-فرنسيا-قبل-زيارة-ماكرون-إلى-السعودية-1053463412.html
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أخبار السعودية اليوم, أزمة لبنان, جورج قرداحي

قرداحي عن قرار استقالته: فعلت الصواب في الوقت الصحيح

06:55 GMT 03.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUBجورج قرداحي
جورج قرداحي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUB
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وصف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي نيته اتخاذ قرار بالاستقالة من منصبه، بأنه قرار صائب جاء في الوقت الصحيح.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال قرداحي: "أنا مقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح، ولذلك أشعر براحة داخلية".
وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
صحيفة: ميقاتي ينقل إلى قرداحي طلبا فرنسيا قبل زيارة ماكرون إلى السعودية
أمس, 06:24 GMT
وعلل قرداحي قراره قائلا: "لا أريد أن أعطي مجالاً لأحد كي يتهمني لاحقاً بأنني أضعتُ على لبنان فرصة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية"، واصفا هذه الزيارة بأنها "يمكن أن تكون محطة مناسبة لبدء معالجة الأزمة مع السعودية".
وأكد الوزير اللبناني الذي كانت تصريحاته سببا في أزمة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، أنه لا يريد إفساح المجال أمام تحميله "مسؤولية أي إجراء سلبي قد يُنفذ ضد المغتربين في الخليج".
وشدد قرداحي على أن اللبنانيين سيكتشفون أنه ليس "سبب ما يعانونه هم، وما تعانيه الحكومة من مشكلات"، لافتا إلى أن "البعض أراد تحميلي إيّاها زوراً وبهتانا"، وفقا لتعبيره.
وكانت وسائل إعلام محلية، قد أفادت مساء أمس الخميس، بأن وزير الإعلام اللبناني سيعلن عن استقالته الجمعة، في مبادرة لحل الأزمة الخليجية مع لبنان.
وقالت قناة "الجديد" اللبنانية، أمس الخميس، إن قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الأربعاء الماضي.
يشار إلى أن أزمة دبلوماسية كانت قد اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
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