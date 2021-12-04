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https://arabic.sputniknews.com/20211204/مقتل-29-جنديا-من-النيجر-في-هجوم-مسلح-1053567695.html
مقتل 29 جنديا من النيجر في هجوم مسلح
مقتل 29 جنديا من النيجر في هجوم مسلح
قتل 29 جنديا من النيجر، اليوم الأحد، في هجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة غرب البلاد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-04T22:12+0000
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موسكو – سبوتنيك. وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بـ "أن الهجوم المسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة في منطقة تيرا غرب النيجر".هذا وأفادت أنباء، في وقت سابق، عن هجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة لدول الساحل بمنطقة تيرا شرق النيجر.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/مصدر-لـ-سبوتنيك-مقتل-31-مدنيا-وإصابة-8-آخرين-في-هجوم-إرهابي-على-حافلة-بمالي-1053528340.html
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مقتل 29 جنديا من النيجر في هجوم مسلح 22:12 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 22:15 GMT 04.12.2021)
قتل 29 جنديا من النيجر، اليوم الأحد، في هجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة غرب البلاد.
موسكو – سبوتنيك. وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بـ "أن الهجوم المسلح
استهدف معسكرا للقوة الأفريقية
المشتركة في منطقة تيرا غرب النيجر".
هذا وأفادت أنباء، في وقت سابق، عن
هجوم مسلح
استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة لدول الساحل بمنطقة تيرا شرق النيجر.