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https://arabic.sputniknews.com/20211204/هنية-لن-يرى-4-أسرى-إسرائيليين-الشمس-حتى-يتحرر-أسرانا---1053552570.html
هنية: لن يرى 4 أسرى إسرائيليين الشمس حتى يتحرر أسرانا
هنية: لن يرى 4 أسرى إسرائيليين الشمس حتى يتحرر أسرانا
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم السبت، أن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد تحرير "أسرانا". 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:38+0000
2021-12-04T14:38+0000
إسماعيل هنية
حماس
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جاءت تصريحات هنية في كلمة أدلى بها خلال مؤتمر "رواد بيت المقدس" الثاني عشر، في مدينة إسطنبول بتركيا، حسبما ذكر موقع "المركز الفلسطيني للإعلام".وقال هنية إن "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة لديها 4 أسرى إسرائيليين.وأكد هنية أن الأسرى الأربعة "لن يروا الشمس مطلقا حتى يتنعم أسرانا بشمس الحرية".وشدد قائد الحركة على أن قضية الأسرى في سجون إسرائيل في مقدمة أولويات وأجندة حركة "حماس" والمقاومة.ووصف هنية الأسرى والشهداء بأنهم "ضحايا الاحتلال وإرهابه"، لكنه وصفهم بالأبطال لأنهم "تقدموا وحملوا أرواحهم على أكفهم" دفاعا عن أرضهم.وتعتقل السلطات الإسرائيلية 4650 أسيرا في سجونها، بحسب إحصاءات "نادي الأسير" الفلسطيني.يشار إلى أن مصر تسعى، جاهدة، إلى إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان تم أسرهما خلال الحرب على غزة، صيف عام 2014، المعروفة باسم "الجرف الصامد"، والتي استمرت 51 يوما كاملة.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/صحيفة-في-سرية-تامة-وتحت-غطاء-مدني-حماس-تقيم-فرعا-عسكريا-في-لبنان-1053518949.html
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إسماعيل هنية, حماس

هنية: لن يرى 4 أسرى إسرائيليين الشمس حتى يتحرر أسرانا

14:38 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFARرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم السبت، أن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد تحرير "أسرانا".
جاءت تصريحات هنية في كلمة أدلى بها خلال مؤتمر "رواد بيت المقدس" الثاني عشر، في مدينة إسطنبول بتركيا، حسبما ذكر موقع "المركز الفلسطيني للإعلام".
خبراء المتفجرات من حماس يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
صحيفة: وسط سرية تامة وتحت غطاء مدني... "حماس" تقيم فرعا عسكريا في لبنان
أمس, 14:42 GMT
وقال هنية إن "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة لديها 4 أسرى إسرائيليين.
وأكد هنية أن الأسرى الأربعة "لن يروا الشمس مطلقا حتى يتنعم أسرانا بشمس الحرية".
وشدد قائد الحركة على أن قضية الأسرى في سجون إسرائيل في مقدمة أولويات وأجندة حركة "حماس" والمقاومة.
ووصف هنية الأسرى والشهداء بأنهم "ضحايا الاحتلال وإرهابه"، لكنه وصفهم بالأبطال لأنهم "تقدموا وحملوا أرواحهم على أكفهم" دفاعا عن أرضهم.
وتعتقل السلطات الإسرائيلية 4650 أسيرا في سجونها، بحسب إحصاءات "نادي الأسير" الفلسطيني.
يشار إلى أن مصر تسعى، جاهدة، إلى إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان تم أسرهما خلال الحرب على غزة، صيف عام 2014، المعروفة باسم "الجرف الصامد"، والتي استمرت 51 يوما كاملة.
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