هنية: لن يرى 4 أسرى إسرائيليين الشمس حتى يتحرر أسرانا

جاءت تصريحات هنية في كلمة أدلى بها خلال مؤتمر "رواد بيت المقدس" الثاني عشر، في مدينة إسطنبول بتركيا، حسبما ذكر موقع "المركز الفلسطيني للإعلام".وقال هنية إن "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة لديها 4 أسرى إسرائيليين.وأكد هنية أن الأسرى الأربعة "لن يروا الشمس مطلقا حتى يتنعم أسرانا بشمس الحرية".وشدد قائد الحركة على أن قضية الأسرى في سجون إسرائيل في مقدمة أولويات وأجندة حركة "حماس" والمقاومة.ووصف هنية الأسرى والشهداء بأنهم "ضحايا الاحتلال وإرهابه"، لكنه وصفهم بالأبطال لأنهم "تقدموا وحملوا أرواحهم على أكفهم" دفاعا عن أرضهم.وتعتقل السلطات الإسرائيلية 4650 أسيرا في سجونها، بحسب إحصاءات "نادي الأسير" الفلسطيني.يشار إلى أن مصر تسعى، جاهدة، إلى إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان تم أسرهما خلال الحرب على غزة، صيف عام 2014، المعروفة باسم "الجرف الصامد"، والتي استمرت 51 يوما كاملة.
وقال هنية إن "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة لديها 4 أسرى إسرائيليين.
وأكد هنية أن الأسرى الأربعة "لن يروا الشمس مطلقا حتى يتنعم أسرانا بشمس الحرية".
وشدد قائد الحركة على أن قضية الأسرى في سجون إسرائيل في مقدمة أولويات وأجندة حركة "حماس" والمقاومة.
ووصف هنية الأسرى والشهداء بأنهم "ضحايا الاحتلال وإرهابه"، لكنه وصفهم بالأبطال لأنهم "تقدموا وحملوا أرواحهم على أكفهم" دفاعا عن أرضهم.
وتعتقل السلطات الإسرائيلية 4650 أسيرا في سجونها، بحسب إحصاءات "نادي الأسير" الفلسطيني.
يشار إلى أن مصر تسعى، جاهدة، إلى إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان تم أسرهما خلال الحرب على غزة، صيف عام 2014، المعروفة باسم "الجرف الصامد"، والتي استمرت 51 يوما كاملة.