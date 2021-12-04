وزير دفاع إسرائيلي سابق يتحدث عن "غرف مغلقة" خاصة بإيران
© AFP 2021 / Gali Tibbonموشيه يعالون
© AFP 2021 / Gali Tibbon
تحدث الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، عن "غرف مغلقة" خاصة بإيران، موجها الانتقاد إلى حكومة بلاده.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، على لسان يعالون، انتقاده لكل من رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، بسبب خلافهما مع الإدارة الأمريكية، بزعامة الرئيس جو بايدن، حول الاتفاق النووي الإيراني، واستئناف مباحثات فيينا.
وكانت وسائل إعلام عبرية وعالمية قد تناقلت طيلة الأيام القليلة الماضية، أخبارا تتعلق بوجود خلافات أمريكية إسرائيلية بشأن إيران، خاصة مع استئناف مباحثات فيينا، الأسبوع الماضي.
שיחות הגרעין | שר הביטחון לשעבר משה יעלון בביקורת על בנט ולפיד: עדיף לדבר על אי הסכמות בחדר הסגור - אסור להציג כלפי חוץ עימות עם וושינגטון. הרבה אמירות ישראליות מכוונות לאוזניים ישראליות למישור הפוליטי, זה מיותר@MoavVardi #השבוע pic.twitter.com/j3J0x9MsVp— כאן חדשות (@kann_news) December 3, 2021
وشدد الجنرال موشيه يعالون على أن الحديث أو مناقشة مثل هذه الخلافات يجب طرحها في "غرف مغلقة"، وأن التدخل العسكري الإسرائيلي بشأن إيران كان طبيعيا أن يبدأ منذ اللحظة التي تم التوقيع فيها على اتفاق النووي الإيراني، في يوليو/تموز 2015.
وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، أمس الجمعة، إن المشروع الإيراني يجب وقفه، نهائيا، وبأقرب وقت ممكن، مدعيا أن المفاوضات الجارية بشأن النووي الإيراني في العاصمة النمساوية، فيينا، خطأ فادح، مناديا بجعل صوت إسرائيل مسموعا.
ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد نفى، أمس الجمعة، وجود مثل هذه الخلافات مع الإدارة الأمريكية، مؤكدا أنه عكس كل ما تم نشره، مؤخرا، ليس لإسرائيل حليف استراتيجي ومهم أكثر وأفضل من الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد غانتس على أن بلاده تتمتع بعلاقات عسكرية واستخباراتية وأمنية على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.
שר הביטחון בני גנץ: "בניגוד לכל מיני פרסומים, אני מבקש להדגיש שאין לישראל משענת אסטרטגית ובת ברית חשובה וטובה מארצות הברית. היחסים שלנו ושיתוף הפעולה הצבאי, המודיעיני והביטחוני הולך ומעמיק. אני בטוח שארצות הברית מחויבת להבטחתה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני"@ItayBlumental— כאן חדשות (@kann_news) December 3, 2021
وفي السياق نفسه، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، دافيد برنياع، أمس الخميس، إن بلاده ستمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية "إلى الأبد" وبأي شكل.
وتعهد رئيس جهاز "الموساد" لقياداته السياسية والعسكرية في إسرائيل بأنه سيمنع إيران من الحصول على أي سلاح نووي، وللأبد، والعمل على إبعاد التهديد عن بلاده، والقضاء عليه بأي طريقة ممكنة.
جاءت تصريحات برنياع خلال مشاركته حفلا مع يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، ونفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي شدد خلالها على أن إيران لن تتمكن من الحصول على أي سلاح نووي، لا في السنوات المقبلة ولا إلى الأبد، متعهدا بذلك أمامهما (هرتسوغ وبينيت)، وبأن هذا الأمر هو ما يتعهد به جهاز "الموساد"، أيضا، وليس برنياع وحده.