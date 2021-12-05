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أوميكرون تعصف بثلث الولايات المتحدة الأمريكية
أوميكرون تعصف بثلث الولايات المتحدة الأمريكية
قال مسؤولون صحيون أمريكيون، اليوم الأحد، إن أوميكرون، سلالة فيروس كورونا الجديدة، انتشرت في نحو ثلث الولايات الأمريكية. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T21:23+0000
2021-12-05T21:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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ورغم أن ظهور السلالة الجديدة أثار الانزعاج في أنحاء العالم، فإن منظمة الصحة العالمية، أعلنت، الجمعة الماضي، أنه ليس لدى المنظمة بيانات حتى الآن عن وفيات بسبب "أوميكرون"، لكنها اعتبرتها "مقلقة".وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.لكن المسؤولون الأمريكيون أكدوا في الوقت ذاته، أن سلالة دلتا ما زالت تمثل أغلب إصابات كوفيد-19 مع زيادة عدد الحالات على مستوى البلاد، وفقا لرويترز.وفي ذات الصدد، قال أنتوني فاوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لقناة سي.إن.إن التلفزيونية، وأضاف فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، إنه يأمل أيضا في أن ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على المسافرين من الجنوب الأفريقي في غضون "فترة معقولة من الوقت".
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون تعصف بثلث الولايات المتحدة الأمريكية

21:23 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 21:28 GMT 05.12.2021)
© REUTERS / GAELEN MORSEاختبار فحص فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية
اختبار فحص فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / GAELEN MORSE
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قال مسؤولون صحيون أمريكيون، اليوم الأحد، إن أوميكرون، سلالة فيروس كورونا الجديدة، انتشرت في نحو ثلث الولايات الأمريكية.
ورغم أن ظهور السلالة الجديدة أثار الانزعاج في أنحاء العالم، فإن منظمة الصحة العالمية، أعلنت، الجمعة الماضي، أنه ليس لدى المنظمة بيانات حتى الآن عن وفيات بسبب "أوميكرون"، لكنها اعتبرتها "مقلقة".
وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.
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19:58 GMT
لكن المسؤولون الأمريكيون أكدوا في الوقت ذاته، أن سلالة دلتا ما زالت تمثل أغلب إصابات كوفيد-19 مع زيادة عدد الحالات على مستوى البلاد، وفقا لرويترز.
وفي ذات الصدد، قال أنتوني فاوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لقناة سي.إن.إن التلفزيونية،

حتى الآن لا يبدو أنها تسبب درجة خطيرة من حدة المرض.. من المبكر للغاية استخلاص نتائج محددة وإنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الدراسة.

وأضاف فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، إنه يأمل أيضا في أن ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على المسافرين من الجنوب الأفريقي في غضون "فترة معقولة من الوقت".
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