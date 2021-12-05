الخارجية الروسية: لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطروا بحياة الناس دون عقاب

وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "أعمال القوات الجوية الأمريكية شكلت خطراً للطيران المدني. وإذا تمكنا من تجنب كارثة في الأجواء فوق البحر الأسود، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة والناتو يمكنهم مواصلة المخاطرة بحياة الناس دون عقاب".قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، أمس السبت، إن طائرة ركاب قادمة من تل أبيب إلى العاصمة الروسية موسكو غيرت مستوى ارتفاعها بسبب طائرة استطلاع تابعة للناتو.وأضافت وكالة النقل الجوي أن ارتفاع وتيرة تحليق طائرات حلف الناتو قرب حدود روسيا يخاطر بوقوع حوادث خطيرة للطائرات المدنية.وتوعدت الوكالة بأن تقدم روسيا احتجاجا على حادث تحليق طائرة استطلاع لحلف الناتو قرب طائرة مدنية فوق البحر الأسود عبر القنوات الدبلوماسية.
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أنه لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطروا بحياة الناس دون عقاب، وذلك تعليقا على حادث طائرة فوق البحر الأسود.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "أعمال القوات الجوية الأمريكية شكلت خطراً للطيران المدني. وإذا تمكنا من تجنب كارثة في الأجواء فوق البحر الأسود، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة والناتو يمكنهم مواصلة المخاطرة بحياة الناس دون عقاب".
قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، أمس السبت، إن طائرة ركاب قادمة من تل أبيب إلى العاصمة الروسية موسكو غيرت مستوى ارتفاعها بسبب طائرة استطلاع تابعة للناتو.