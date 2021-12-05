تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-للولايات-المتحدة-والناتو-أن-يخاطروا-بحياة-الناس-دون-عقاب-1053579973.html
الخارجية الروسية: لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطروا بحياة الناس دون عقاب
الخارجية الروسية: لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطروا بحياة الناس دون عقاب
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أنه لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطروا بحياة الناس دون عقاب، وذلك... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T12:02+0000
2021-12-05T12:02+0000
روسيا
الناتو
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699078_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_b1ec5f77182137e299666e783d21bf43.jpg
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "أعمال القوات الجوية الأمريكية شكلت خطراً للطيران المدني. وإذا تمكنا من تجنب كارثة في الأجواء فوق البحر الأسود، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة والناتو يمكنهم مواصلة المخاطرة بحياة الناس دون عقاب".قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، أمس السبت، إن طائرة ركاب قادمة من تل أبيب إلى العاصمة الروسية موسكو غيرت مستوى ارتفاعها بسبب طائرة استطلاع تابعة للناتو.وأضافت وكالة النقل الجوي أن ارتفاع وتيرة تحليق طائرات حلف الناتو قرب حدود روسيا يخاطر بوقوع حوادث خطيرة للطائرات المدنية.وتوعدت الوكالة بأن تقدم روسيا احتجاجا على حادث تحليق طائرة استطلاع لحلف الناتو قرب طائرة مدنية فوق البحر الأسود عبر القنوات الدبلوماسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/طائرة-ركاب-قادمة-من-تل-أبيب-إلى-موسكو-تغير-مستوى-ارتفاعها-بسبب-الناتو-1053565283.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699078_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_6cec6a23353238fa7a5bad5eaf125af9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطروا بحياة الناس دون عقاب

12:02 GMT 05.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أنه لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطروا بحياة الناس دون عقاب، وذلك تعليقا على حادث طائرة فوق البحر الأسود.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "أعمال القوات الجوية الأمريكية شكلت خطراً للطيران المدني. وإذا تمكنا من تجنب كارثة في الأجواء فوق البحر الأسود، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة والناتو يمكنهم مواصلة المخاطرة بحياة الناس دون عقاب".
قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، أمس السبت، إن طائرة ركاب قادمة من تل أبيب إلى العاصمة الروسية موسكو غيرت مستوى ارتفاعها بسبب طائرة استطلاع تابعة للناتو.
وأضافت وكالة النقل الجوي أن ارتفاع وتيرة تحليق طائرات حلف الناتو قرب حدود روسيا يخاطر بوقوع حوادث خطيرة للطائرات المدنية.
طائرة هجومية نفاثة SU-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
طائرة ركاب قادمة من تل أبيب إلى موسكو تغير مستوى ارتفاعها بسبب الناتو
أمس, 20:33 GMT
وتوعدت الوكالة بأن تقدم روسيا احتجاجا على حادث تحليق طائرة استطلاع لحلف الناتو قرب طائرة مدنية فوق البحر الأسود عبر القنوات الدبلوماسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:14 GMTنائب‎ ‎رئيس‎ ‎وزراء‎ ‎لبنان: ‏‎المبادرة‎ ‎الفرنسية‎ ‎السعودية‎ ‎خطوة‎ ‎أولى‎ ‎لحل‎‏ الأزمة مع الخليج
12:11 GMTالجزائر تشهد ثلوجا كثيفة بسماكة 20 سنتمترا
12:08 GMTرئيس الموساد يتوجه إلى واشنطن على خلفية استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني
12:07 GMTمحمد صلاح يكشف عن مشروعه الذي يريد إقامته في مصر
12:05 GMTفيديو لأول سيدة بحرينية تشق عباب البحر
12:02 GMTالخارجية الروسية: لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطروا بحياة الناس دون عقاب
12:02 GMTما هي الخيارات المتاحة للفرق قبل انطلاق سباق جدة للفورمولا 1؟
12:00 GMTمحكمة تونسية تقضي بسجن مواطن 48 عاما.. لهذا السبب
11:55 GMTالسيسي يكشف عن أصعب لحظة في حياته وعدد ساعات عمله اليومية... فيديو
11:53 GMTالعاهل السعودي يبعث برسالة خطية لأمير قطر.. فما فحواها؟
11:51 GMTهل تفتح مبادرة ماكرون صفحة جديدة في العلاقات بين لبنان والسعودية ؟
11:48 GMTماتفيينكو تطلب من رئيس مجلس الشورى البحريني تفعيل نظام السفر بدون تأشيرة لمواطني البلدين
11:44 GMTبيلاروسيا تسلم الملحق العسكري الأوكراني مذكرة احتجاج على انتهاك الحدود
11:42 GMTفرنجية: لن نسمي وزيرا بديلا لجورج قرداحي
11:31 GMTمسؤول إيراني: إحجام أمريكا عن رفع العقوبات يعرقل إحياء الاتفاق النووي
11:28 GMTأبحاث توصي بنوع مكملات "يضبط ضغط الدم"
11:25 GMTالسعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي للزيارات القصيرة والحج والعمرة
11:19 GMTجنبلاط يحذر من "قوى الظلام" بعد الإعلان عن المبادرة الفرنسية لدعم لبنان‏
11:17 GMTتركيا تستقبل أول سفينة ركاب من ليبيا بعد ربع قرن من التوقف
11:04 GMTناشط إسرائيلي يتحرش بزوجة نتنياهو