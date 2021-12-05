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https://arabic.sputniknews.com/20211205/توزيع-جوائز-مهرجان-القاهرة-السينمائي-1053604595.html
توزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائي
توزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائي
اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فعاليات دورته الـ 43، بدار الأوبرا المصرية، معلنا عن 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي،... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T23:12+0000
2021-12-05T23:12+0000
2021-12-05T23:28+0000
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توزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائي 23:12 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 23:28 GMT 05.12.2021)
اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فعاليات دورته الـ 43، بدار الأوبرا المصرية، معلنا عن 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي، جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".
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توزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي
© Sputnik . Wael Magdi توزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي
توزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي
© Sputnik . Wael Magdi توزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي
توزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي
© Sputnik . Wael Magdi توزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي
توزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي