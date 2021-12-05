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https://arabic.sputniknews.com/20211205/رئيس-الموساد-يتوجه-إلى-واشنطن-على-خلفية-استئناف-المحادثات-حول-الاتفاق-النووي-الإيراني-1053580707.html
رئيس الموساد يتوجه إلى واشنطن على خلفية استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني
رئيس الموساد يتوجه إلى واشنطن على خلفية استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني
يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس الموساد ديفيد بارنيع، الأسبوع الجاري إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T12:08+0000
2021-12-05T12:08+0000
العالم
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وذكرت الصحيفة، أن زيارة بارنيع إلى واشنطن "تأتي على خلفية استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وبعد تقديم تعهد شخصي وغير عادي هذا الأسبوع بأن الموساد سيضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، حيث يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن". بحسب الصحيفة.وأوضحت الصحيفة أن "بارنيع سيطلع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية على أحدث المواد الاستخباراتية التي يحملها معه".كما يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي، غانتس إلى واشنطن يوم الأربعاء المقبل، للقاء وزيري الخارجية أنطوني بلينكين، والدفاع لويد أوستن. بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، الأسبوع الماضي، سابع جولات المفاوضات الدولية، حول إحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.وتشدد طهران على أنها تركز في المحادثات، على موضوع رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور.وكانت الجولة السادسة، التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا، حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة "5+1" [الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا]، عام 2015، في صورته الأولى؛ بعد انسحاب واشنطن منه بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018.والثلاثاء الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي، على لسان الناطق باسمه، ران كوخاف، أنه " سرع من وتيرة استعداداته ووضع الخطط لمنع إيران من اجتياز العتبة النووية والتمركز عسكرياً في سوريا".وبالمقابل تنفي إيران صحة ما يتردد عن محاولتها تطوير أسلحة نووية، وتقول إنها ترحب بالعودة إلى الاتفاق السابق مع القوى العالمية الذي حدَّ من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
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العالم

رئيس الموساد يتوجه إلى واشنطن على خلفية استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني

12:08 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZوصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار "بن غوريون" الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس الموساد ديفيد بارنيع، الأسبوع الجاري إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن. حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأحد.
وذكرت الصحيفة، أن زيارة بارنيع إلى واشنطن "تأتي على خلفية استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وبعد تقديم تعهد شخصي وغير عادي هذا الأسبوع بأن الموساد سيضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، حيث يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن". بحسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن "بارنيع سيطلع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية على أحدث المواد الاستخباراتية التي يحملها معه".
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11:31 GMT
كما يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي، غانتس إلى واشنطن يوم الأربعاء المقبل، للقاء وزيري الخارجية أنطوني بلينكين، والدفاع لويد أوستن. بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، الأسبوع الماضي، سابع جولات المفاوضات الدولية، حول إحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
وتشدد طهران على أنها تركز في المحادثات، على موضوع رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور.
بائع يتفقد الريال الإيراني في محل لبيع العملات في بغداد ، العراق 8 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
محادثات الاتفاق النووي تهوي بالعملة الإيرانية
أمس, 18:50 GMT
وكانت الجولة السادسة، التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا، حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة "5+1" [الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا]، عام 2015، في صورته الأولى؛ بعد انسحاب واشنطن منه بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018.
والثلاثاء الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي، على لسان الناطق باسمه، ران كوخاف، أنه " سرع من وتيرة استعداداته ووضع الخطط لمنع إيران من اجتياز العتبة النووية والتمركز عسكرياً في سوريا".
وقال كوخاف: "مستعدون لكل الاحتمالات فيما يتعلق بالتهديد الإيراني، لقد قمنا بتسريع الاستعداد بشأن هذه القضية، المسألة العسكرية والعملياتية في طليعة أفكارنا، سواء لمنع التموضع الإيراني في الجبهة الشمالية، أو لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية".
وبالمقابل تنفي إيران صحة ما يتردد عن محاولتها تطوير أسلحة نووية، وتقول إنها ترحب بالعودة إلى الاتفاق السابق مع القوى العالمية الذي حدَّ من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
موظف يرفع العلم الإيراني من المسرح بعد صورة جماعية مع وزراء الخارجية وممثليهم خلال المحادثات النووية الإيرانية في مركز فيينا الدولي في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
الخارجية الأمريكية: نعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا
أمس, 17:57 GMT
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