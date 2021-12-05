قضاء النيجر يمنع مظاهرات تطالب برحيل فرنسا عن الساحل

الرباط - سبوتنيك .وجاء في قرار المحكمة الصادر في وقت متأخر من مساء السبت، أن المسيرة التي يخطط لتنظيمها فاعلون في المجتمع المدني بالعاصمة نيامي الأحد محظورة.وكانت المحكمة قد سمحت سابقا بتنظيم هذه المظاهرة بعد أن منعتها بلدية نيامي بمرسوم يدعي أن المظاهرة تشكل خطرا، وتهدد بالإخلال بالنظام العام.وتطالب الكثير من الجمعيات والأحزاب في النيجر بمغادرة جميع القوات العسكرية الأجنبية وخاصة الفرنسية المتواجدة في النيجر منذ ثماني سنوات، فيما البلد لايزال يعاني من الهجمات الإرهابية.وقتل 3 متظاهرين في بلدة تيرا غرب النيجر قبل أسبوع بعد اشتباكات حول قافلة عسكرية فرنسية كانت في طريقها إلى غاو بمالي.ولم يحدد البيان ما إذا كانت القوات الفرنسية أو الدرك من قتل المتظاهرين، وجاء في البيان أن قوات برخان في محاولة منها لتحرير نفسها من المتظاهرين استخدمت القوة".وتعاني النيجر من توالي هجمات جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة وداعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا) في منطقة الغرب، إضافة إلى بوكو حرام وداعش في الجنوب الشرقي.وتتواجد بالنيجر قوات عسكرية تابعة لفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.
وتطالب الكثير من الجمعيات والأحزاب في النيجر بمغادرة جميع القوات العسكرية الأجنبية وخاصة الفرنسية المتواجدة في النيجر منذ ثماني سنوات، فيما البلد لايزال يعاني من الهجمات الإرهابية.
وقتل 3 متظاهرين في بلدة تيرا غرب النيجر قبل أسبوع بعد اشتباكات حول قافلة عسكرية فرنسية كانت في طريقها إلى غاو بمالي.
وفيما اتهم نشطاء حقوقيون القوات الفرنسية بقتل المتظاهرين، قالت وزارة الداخلية النيجرية في بيان، إن "متظاهرون واجهوا بقوة قافلة قوة برخان الفرنسية التي كانت تحت حراسة الدرك الوطني في طريقها إلى مالي وأوقفوها في تيرا بمنطقة تيلابيري".
ولم يحدد البيان ما إذا كانت القوات الفرنسية أو الدرك من قتل المتظاهرين، وجاء في البيان أن قوات برخان في محاولة منها لتحرير نفسها من المتظاهرين استخدمت القوة".
وتعاني النيجر من توالي هجمات جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة وداعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا) في منطقة الغرب، إضافة إلى بوكو حرام وداعش في الجنوب الشرقي.
وتتواجد بالنيجر قوات عسكرية تابعة لفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.