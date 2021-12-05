https://arabic.sputniknews.com/20211205/مسؤول-أمريكي-إيران-تراجعت-عن-كافة-التنازلات-في-المحادثات-النووية-1053568151.html

مسؤول أمريكي: إيران تراجعت عن كافة التنازلات في المحادثات النووية

مسؤول أمريكي: إيران تراجعت عن كافة التنازلات في المحادثات النووية

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، إن إيران تراجعت عن كل الحلول الوسط التي قدمتها في المحادثات السابقة التي استهدفت إحياء الاتفاق النووي... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T00:07+0000

2021-12-05T00:07+0000

2021-12-05T00:07+0000

الاتفاق النووي الإيراني

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وأضاف المسؤول، أن طهران أخذت التنازلات التي قدمها الآخرون وطلبت المزيد في أحدث مقترحات طرحتها.وتابع المسؤول للصحفيين، طالبا عدم نشر اسمه، إن وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني أمس الجمعة إلى الأسبوع المقبل، وعبر مسؤولون أوروبيون عن فزعهم من كم المطالب التي تقدمت بها الحكومة الإيرانية الجديدة المتشددة، وفقا لرويترز.والجولة السابعة من المحادثات في فيينا هي الأولى التي يمثل إيران فيها وفد من قبل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المناوئ للغرب لإعادة الالتزام بالاتفاق، الذي قبلت إيران بمقتضاه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.وقال المسؤول الأمريكي الكبير، إن إيران جاءت "بمقترحات مثلت تراجعا عن أي شيء، عن أي حلول وسط عرضتها إيران هنا في الجولات الست السابقة من المحادثات، وصادرت جميع الحلول الوسط التي قدمها الآخرون والولايات المتحدة بشكل خاص".وأردف المسؤول الأمريكي للصحفيين، إنه لا يعرف متى ستٌستأنف الجولة المقبلة من المحادثات التي قال مسؤولون آخرون إنها ستعاود الانعقاد في الأسبوع المقبل.وشدد المسؤول على أن الموعد أقل أهمية من أن تكون إيران مستعدة للتغاوض الجاد.

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الاتفاق النووي الإيراني