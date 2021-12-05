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مسؤول أمريكي: إيران تراجعت عن كافة التنازلات في المحادثات النووية
مسؤول أمريكي: إيران تراجعت عن كافة التنازلات في المحادثات النووية
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، إن إيران تراجعت عن كل الحلول الوسط التي قدمتها في المحادثات السابقة التي استهدفت إحياء الاتفاق النووي... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T00:07+0000
2021-12-05T00:07+0000
الاتفاق النووي الإيراني
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وأضاف المسؤول، أن طهران أخذت التنازلات التي قدمها الآخرون وطلبت المزيد في أحدث مقترحات طرحتها.وتابع المسؤول للصحفيين، طالبا عدم نشر اسمه، إن وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني أمس الجمعة إلى الأسبوع المقبل، وعبر مسؤولون أوروبيون عن فزعهم من كم المطالب التي تقدمت بها الحكومة الإيرانية الجديدة المتشددة، وفقا لرويترز.والجولة السابعة من المحادثات في فيينا هي الأولى التي يمثل إيران فيها وفد من قبل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المناوئ للغرب لإعادة الالتزام بالاتفاق، الذي قبلت إيران بمقتضاه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.وقال المسؤول الأمريكي الكبير، إن إيران جاءت "بمقترحات مثلت تراجعا عن أي شيء، عن أي حلول وسط عرضتها إيران هنا في الجولات الست السابقة من المحادثات، وصادرت جميع الحلول الوسط التي قدمها الآخرون والولايات المتحدة بشكل خاص".وأردف المسؤول الأمريكي للصحفيين، إنه لا يعرف متى ستٌستأنف الجولة المقبلة من المحادثات التي قال مسؤولون آخرون إنها ستعاود الانعقاد في الأسبوع المقبل.وشدد المسؤول على أن الموعد أقل أهمية من أن تكون إيران مستعدة للتغاوض الجاد.
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الاتفاق النووي الإيراني

مسؤول أمريكي: إيران تراجعت عن كافة التنازلات في المحادثات النووية

00:07 GMT 05.12.2021
© AP Photo / Brendan Smialowskiمحادثات النووي الإيراني في لوز ان
محادثات النووي الإيراني في لوز ان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Brendan Smialowski
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قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، إن إيران تراجعت عن كل الحلول الوسط التي قدمتها في المحادثات السابقة التي استهدفت إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف المسؤول، أن طهران أخذت التنازلات التي قدمها الآخرون وطلبت المزيد في أحدث مقترحات طرحتها.
وتابع المسؤول للصحفيين، طالبا عدم نشر اسمه، إن

إيران تواصل تسريع برنامجها النووي بطرق استفزازية، مشيرا إلى أن الصين وروسيا فوجئتا بمدى تراجع إيران في المقترحات التي طرحت في محادثات الأسبوع الماضي في فيينا.

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني أمس الجمعة إلى الأسبوع المقبل، وعبر مسؤولون أوروبيون عن فزعهم من كم المطالب التي تقدمت بها الحكومة الإيرانية الجديدة المتشددة، وفقا لرويترز.
والجولة السابعة من المحادثات في فيينا هي الأولى التي يمثل إيران فيها وفد من قبل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المناوئ للغرب لإعادة الالتزام بالاتفاق، الذي قبلت إيران بمقتضاه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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وقال المسؤول الأمريكي الكبير، إن إيران جاءت "بمقترحات مثلت تراجعا عن أي شيء، عن أي حلول وسط عرضتها إيران هنا في الجولات الست السابقة من المحادثات، وصادرت جميع الحلول الوسط التي قدمها الآخرون والولايات المتحدة بشكل خاص".
وأردف المسؤول الأمريكي للصحفيين، إنه لا يعرف متى ستٌستأنف الجولة المقبلة من المحادثات التي قال مسؤولون آخرون إنها ستعاود الانعقاد في الأسبوع المقبل.
وشدد المسؤول على أن الموعد أقل أهمية من أن تكون إيران مستعدة للتغاوض الجاد.
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