https://arabic.sputniknews.com/20211205/مهرجان-القاهرة-السينمائي-يختتم-دورته-الـ43-وعمل-سوري-فلسطيني-يحصد-جائزة-أفضل-فيلم-عربي-1053601470.html

مهرجان القاهرة السينمائي يختتم دورته الـ43... وعمل سوري فلسطيني يحصد جائزة أفضل فيلم عربي

مهرجان القاهرة السينمائي يختتم دورته الـ43... وعمل سوري فلسطيني يحصد جائزة أفضل فيلم عربي

اختتمت اليوم الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ43، وذلك بدار الأوبرا المصرية، حيث أقيمت معظم فعاليات المهرجان الأهم في منطقة الشرق الأوسط،... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T20:21+0000

2021-12-05T20:21+0000

2021-12-05T20:21+0000

أخبار الفن العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104345/84/1043458403_0:0:2873:1617_1920x0_80_0_0_7e8af358e7dd512860206a23dc82dbb6.jpg

وأعلن المهرجان عن ذهاب جائزة أفضل فيلم عربي لـ فيلم "الغريب – The Stranger"الذي عرض ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، وهو من إنتاج سوري فلسطيني ألماني.فيما حصل فيلم "فياسكوFiasco" الذي عرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص في مسابقة أفضل فيلم عربي.وكانت جائزة أحسن أداء تمثيلي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، من نصيب الممثلة عفيفة بن محمود عن دورها في فيلم "أطياف - Streams".، كما فاز الفيلم الوثائقي "من القاهرة"، بجائزة أحسن فيلم غير روائي ضمن مسابقة آفاق أيضا، وحصل فيلم "فياسكو - Fiasco"، على جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، ضمن نفس المسابقة.وحصل المخرج أمير فخر الدين، على جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، عن فيلمه "الغريب - The Stranger".، كما حصل فيلم "قدحة - A Second Life"، الذي شارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص.وذهبت جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبريسي)، لفيلم "غُدوة - Tomorrow"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، وهو الفيلم الذي عرض لأول مرة عالميا ضمن المهرجان، وهو من إخراج الممثل التونسي ظافر العابدين، وإنتاج تونس، ومدته 96 دقيقة.وأعُلن عن فوز فيلمي "ثم حل الظلام - Then Came Dark و" ولا حاجة يا ناجي.. اقفل - It’s Nothing Nagy, Just Hang up"، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة، وذلك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.كما ذهبت جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصيرة لفيلم "نقطة عمياء - Blind Spot"، الذي شارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرةكما ذهبت جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم إلى فيلم "دفاتر مايا - Memory Box"، الذي شارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذهبت جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله)، إلى فيلم "بنات عبد الرحمن - Daughters of Abdul Rahman"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية.وشهدت دورة هذا العام من المهرجان عرض أكثر من 100 فيلم، من 63 دولة، من بينها 27 فيلما ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضا لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و14 عرضا أول في الدول العربية وشمال إفريقيا، و9 عروض جالا "السجادة الحمراء".وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الممثلة المصرية الكبيرة نيللي، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتكريم الممثل المصري كريم عبد العزيز، بجائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرا لمسيرته المهنية.

https://arabic.sputniknews.com/20211130/مهرجان-القاهرة-السينمائي-يضيف-نجمة-جديدة-لصناعة-السينما-في-العالم-العربي--1053411638.html

https://arabic.sputniknews.com/20211126/كريم-عبد-العزيز-يقبل-رأس-منى-زكي-في-افتتاح-مهرجان-القاهرة-السينمائي-عقب-تكريمه-صور-1053313975.html

https://arabic.sputniknews.com/20211120/مدير-مهرجان-كان-يعلق-على-تكريمه-في-مهرجان-القاهرة-السينمائي-1050760657.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الفن العربي