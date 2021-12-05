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https://arabic.sputniknews.com/20211205/مهرجان-القاهرة-السينمائي-يختتم-دورته-الـ43-وعمل-سوري-فلسطيني-يحصد-جائزة-أفضل-فيلم-عربي-1053601470.html
مهرجان القاهرة السينمائي يختتم دورته الـ43... وعمل سوري فلسطيني يحصد جائزة أفضل فيلم عربي
مهرجان القاهرة السينمائي يختتم دورته الـ43... وعمل سوري فلسطيني يحصد جائزة أفضل فيلم عربي
اختتمت اليوم الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ43، وذلك بدار الأوبرا المصرية، حيث أقيمت معظم فعاليات المهرجان الأهم في منطقة الشرق الأوسط،... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T20:21+0000
2021-12-05T20:21+0000
أخبار الفن العربي
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وأعلن المهرجان عن ذهاب جائزة أفضل فيلم عربي لـ فيلم "الغريب – The Stranger"الذي عرض ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، وهو من إنتاج سوري فلسطيني ألماني.فيما حصل فيلم "فياسكوFiasco" الذي عرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص في مسابقة أفضل فيلم عربي.وكانت جائزة أحسن أداء تمثيلي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، من نصيب الممثلة عفيفة بن محمود عن دورها في فيلم "أطياف - Streams".، كما فاز الفيلم الوثائقي "من القاهرة"، بجائزة أحسن فيلم غير روائي ضمن مسابقة آفاق أيضا، وحصل فيلم "فياسكو - Fiasco"، على جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، ضمن نفس المسابقة.وحصل المخرج أمير فخر الدين، على جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، عن فيلمه "الغريب - The Stranger".، كما حصل فيلم "قدحة - A Second Life"، الذي شارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص.وذهبت جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبريسي)، لفيلم "غُدوة - Tomorrow"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، وهو الفيلم الذي عرض لأول مرة عالميا ضمن المهرجان، وهو من إخراج الممثل التونسي ظافر العابدين، وإنتاج تونس، ومدته 96 دقيقة.وأعُلن عن فوز فيلمي "ثم حل الظلام - Then Came Dark و" ولا حاجة يا ناجي.. اقفل - It’s Nothing Nagy, Just Hang up"، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة، وذلك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.كما ذهبت جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصيرة لفيلم "نقطة عمياء - Blind Spot"، الذي شارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرةكما ذهبت جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم إلى فيلم "دفاتر مايا - Memory Box"، الذي شارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذهبت جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله)، إلى فيلم "بنات عبد الرحمن - Daughters of Abdul Rahman"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية.وشهدت دورة هذا العام من المهرجان عرض أكثر من 100 فيلم، من 63 دولة، من بينها 27 فيلما ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضا لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و14 عرضا أول في الدول العربية وشمال إفريقيا، و9 عروض جالا "السجادة الحمراء".وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الممثلة المصرية الكبيرة نيللي، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتكريم الممثل المصري كريم عبد العزيز، بجائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرا لمسيرته المهنية.
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أخبار الفن العربي

مهرجان القاهرة السينمائي يختتم دورته الـ43... وعمل سوري فلسطيني يحصد جائزة أفضل فيلم عربي

20:21 GMT 05.12.2021
© AP Photo / Nariman El-Moftyإحدى المذيعات على السجادة الحمراء أثناء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأربعين في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية
إحدى المذيعات على السجادة الحمراء أثناء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأربعين في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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اختتمت اليوم الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ43، وذلك بدار الأوبرا المصرية، حيث أقيمت معظم فعاليات المهرجان الأهم في منطقة الشرق الأوسط، حيث ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس(FIAPF).
وأعلن المهرجان عن ذهاب جائزة أفضل فيلم عربي لـ فيلم "الغريب – The Stranger"الذي عرض ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، وهو من إنتاج سوري فلسطيني ألماني.
فيما حصل فيلم "فياسكوFiasco" الذي عرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص في مسابقة أفضل فيلم عربي.
مهرجان القاهرة السينمائي يضيف نجمة جديدة لصناعة السينما في العالم العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
مهرجان القاهرة السينمائي يضيف نجمة جديدة لصناعة السينما في العالم العربي
30 نوفمبر, 14:33 GMT
وكانت جائزة أحسن أداء تمثيلي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، من نصيب الممثلة عفيفة بن محمود عن دورها في فيلم "أطياف - Streams".، كما فاز الفيلم الوثائقي "من القاهرة"، بجائزة أحسن فيلم غير روائي ضمن مسابقة آفاق أيضا، وحصل فيلم "فياسكو - Fiasco"، على جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، ضمن نفس المسابقة.
وحصل المخرج أمير فخر الدين، على جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، عن فيلمه "الغريب - The Stranger".، كما حصل فيلم "قدحة - A Second Life"، الذي شارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص.
وذهبت جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبريسي)، لفيلم "غُدوة - Tomorrow"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، وهو الفيلم الذي عرض لأول مرة عالميا ضمن المهرجان، وهو من إخراج الممثل التونسي ظافر العابدين، وإنتاج تونس، ومدته 96 دقيقة.
وأعُلن عن فوز فيلمي "ثم حل الظلام - Then Came Dark و" ولا حاجة يا ناجي.. اقفل - It’s Nothing Nagy, Just Hang up"، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة، وذلك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.
الفنانان المصريان كريم عبد العزيز ومنى زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
كريم عبد العزيز يقبل رأس منى زكي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عقب تكريمه... فيديو
26 نوفمبر, 21:00 GMT
كما ذهبت جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصيرة لفيلم "نقطة عمياء - Blind Spot"، الذي شارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة
كما ذهبت جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم إلى فيلم "دفاتر مايا - Memory Box"، الذي شارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذهبت جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله)، إلى فيلم "بنات عبد الرحمن - Daughters of Abdul Rahman"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية.
مدير مهرجان كان السينمائي تيري فريمو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
مدير مهرجان "كان" يعلق على تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي
20 نوفمبر, 17:52 GMT
وشهدت دورة هذا العام من المهرجان عرض أكثر من 100 فيلم، من 63 دولة، من بينها 27 فيلما ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضا لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و14 عرضا أول في الدول العربية وشمال إفريقيا، و9 عروض جالا "السجادة الحمراء".
وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الممثلة المصرية الكبيرة نيللي، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتكريم الممثل المصري كريم عبد العزيز، بجائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرا لمسيرته المهنية.
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