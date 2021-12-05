https://arabic.sputniknews.com/20211205/وزير-الدفاع-الأمريكي-يتحدث-عن-ناتو-آسيوي-ويكشف-سرا-حربيا-عن-الصين-1053569300.html

وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن "ناتو آسيوي" ويكشف سرا حربيا عن الصين

وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن "ناتو آسيوي" ويكشف سرا حربيا عن الصين

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم السبت، إن الصين تعزز قدراتها النووية بسرعة، لكن واشنطن مستعدة للمنافسة وستعمل أيضا على دعم قدرة تايوان على الدفاع عن... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T04:40+0000

2021-12-05T04:40+0000

2021-12-05T04:40+0000

وزير الدفاع الأمريكي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1048646812_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d58abfb0811288ec038c1fe1b603edc6.jpg

وفي حديثه في منتدى ريغان للدفاع الوطني، قال أوستن إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسياسة "صين واحدة"، لكنها مستعدة لمقاومة أي محاولات لاستخدام القوة ضد الجزيرة.1000 رأس نوويوأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن واشنطن مستعدة لمواجهة التصعيد العسكري الصيني بثقة وتصميم وتعمل على "دعم قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها".كما قال أوستن إن الصين تبني بسرعة ترسانتها النووية، بهدف الوصول بها إلى ما لا يقل عن 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.ناتو آسيويشدد أوستن على أن الولايات المتحدة لا تحاول بناء حلف شمال أطلسي آسيوي (ناتو) أو تحالف مناهض للصين.وأردف، وبحسب وزير الدفاع الأمريكي، تتخذ واشنطن إجراءات لتقليل المخاطر في العلاقات مع الصين، وهي مهتمة بفتح قنوات اتصال بين الجيش والدبلوماسيين في البلدين.عززت الولايات المتحدة التعاون مع تايوان في السنوات الأخيرة، في حين عززت الصين نشر الطائرات المقاتلة في منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان.تخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن الصين منذ عام 1949. وتعتبر الصين الجزيرة مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد سلطات الجزيرة أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي.قال دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون بارزون في بيان مشترك يوم الجمعة، إن واشنطن والاتحاد الأوروبي مهتمان بتعميق التعاون مع تايوان على أساس سياسة "صين واحدة"، والحفاظ على الوضع الراهن في مضيق تايوان.

https://arabic.sputniknews.com/20211202/الصين-أمريكا-أجرت-أكثر-من-90-رحلة-استطلاعية-قرب-الساحل-الصيني-الشهر-الماضي-1053495949.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

وزير الدفاع الأمريكي