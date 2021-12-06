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https://arabic.sputniknews.com/20211206/أردوغان-يدعو-إلى-إنشاء-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-1053621351.html
أردوغان يدعو إلى إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا
أردوغان يدعو إلى إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن العالم بحاجة إلى نظام أكثر عدلا. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:50+0000
2021-12-06T11:50+0000
2021-12-06T11:50+0000
الرئيس التركي
النظام العالمي
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جاء ذلك خلال رسالة بعث بها الرئيس التركي إلى قمة البوسفور بنسختها الثانية عشر، التي انطلقت، اليوم في إسطنبول تحت عنوان "العمل من أجل عالم أفضل"، بحسب وكالة "الأناضول".وشدد أردوغان على ضرورة إقامة نظام أكثر عدلا في الحياة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وفي هيكلية الأمن الدولي، عقب تداعيات وباء كورونا.واعتبر الرئيس التركي أن وباء كورونا أثر على حياة البشر جميعا، وأظهر مرة أخرى غياب العدالة في النظام العالمي.واتهم المجتمع الدولي وخاصة الدول المتقدمة، بأنه لم يكن خلال مرحلة الوباء الذي يعد من أكبر الأزمات الصحية عبر التاريخ، على قدر المسؤولية المنوطة به.وأشار أردوغان إلى أن وباء كورونا كان سببا في صنع أزمات إنسانية حقيقية في الدول الأسيرة للنظام العالمي بشكل خاص.ورأى أردوغان أنه لا يمكن هروب الدول من المشكلات من خلال إغلاق حدودها وتجاهل ما يحدث خارجها.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/وزير-خارجية-قطر-يكشف-سبب-تزامن-زيارة-أردوغان-وابن-سلمان-للدوحة-1053620274.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس التركي, النظام العالمي
أردوغان يدعو إلى إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن العالم بحاجة إلى نظام أكثر عدلا.
جاء ذلك خلال رسالة بعث بها الرئيس التركي إلى قمة البوسفور بنسختها الثانية عشر، التي انطلقت، اليوم في إسطنبول تحت عنوان "العمل من أجل عالم أفضل"، بحسب
وكالة "الأناضول"
.
وشدد أردوغان على ضرورة إقامة نظام أكثر عدلا في الحياة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وفي هيكلية الأمن الدولي، عقب تداعيات وباء كورونا.
واعتبر
الرئيس التركي
أن وباء كورونا أثر على حياة البشر جميعا، وأظهر مرة أخرى غياب العدالة في النظام العالمي.
واتهم المجتمع الدولي وخاصة الدول المتقدمة، بأنه لم يكن خلال مرحلة الوباء الذي يعد من أكبر الأزمات الصحية عبر التاريخ، على قدر المسؤولية المنوطة به.
وأشار أردوغان إلى أن وباء كورونا كان سببا في صنع أزمات إنسانية حقيقية في الدول الأسيرة للنظام العالمي بشكل خاص.
ورأى أردوغان أنه لا يمكن هروب الدول من المشكلات من خلال إغلاق حدودها وتجاهل ما يحدث خارجها.