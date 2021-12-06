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https://arabic.sputniknews.com/20211206/إصابة-فلسطيني-بجروح-بالغة-عقب-تنفيذه-عملية-دهس-على-حاجز-عسكري-إسرائيلي-1053605987.html
إصابة فلسطيني بجروح بالغة عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
إصابة فلسطيني بجروح بالغة عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
أصيب فلسطيني، فجر اليوم الإثنين، بجراح حرجة برصاص قوات الأمن الإسرائيلي، عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز "جبارة" غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T03:19+0000
2021-12-06T03:19+0000
2021-12-06T03:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
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القدس – سبوتنيك. وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن "شاب فلسطيني أصيب بجراح حرجة برصاص أحد حراس الأمن عقب تنفيذه عملية دهس أدت إلى إصابة أحد عناصر الأمن الإسرائيليين بجراح خطيرة".وأضافت القناة، بأن "حارس الأمن تم نقله إلى مشفى (تل هشومير) شرق تل أبيب لتلقيّ العلاج، وأن إصابته تتركز في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقر".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الفلسطيني منفذ عملية الدهس استقل سيارة من نوع (كايا) تحمل لوحة أرقام فلسطينية، ودخل بها مسرعا إلى الحاجز ودهس عنصر الأمن الإسرائيلي على الحاجز".ودفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات أمنية إلى منطقة الحاجز، وباشرت بعمليات بحث في المكان والتدقيق بهويات السيارات القريبة من منطقة الحاجز.
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أخبار فلسطين اليوم
إصابة فلسطيني بجروح بالغة عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
أصيب فلسطيني، فجر اليوم الإثنين، بجراح حرجة برصاص قوات الأمن الإسرائيلي، عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز "جبارة" غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
القدس – سبوتنيك. وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن "شاب
فلسطيني أصيب بجراح
حرجة برصاص أحد حراس الأمن عقب تنفيذه عملية دهس أدت إلى إصابة أحد عناصر الأمن الإسرائيليين بجراح خطيرة".
وأضافت القناة، بأن "حارس الأمن تم نقله إلى مشفى (تل هشومير) شرق تل أبيب لتلقيّ العلاج، وأن إصابته تتركز في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقر".
وأشارت إلى أن منفذ عملية الدهس
تم نقله بحالة حرجة إلى مستشفى (مئير)
في كفار سابا.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الفلسطيني منفذ عملية الدهس استقل سيارة من نوع (كايا) تحمل لوحة أرقام فلسطينية، ودخل بها مسرعا إلى الحاجز ودهس عنصر الأمن الإسرائيلي على الحاجز".
ودفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات أمنية إلى منطقة الحاجز، وباشرت بعمليات بحث في المكان والتدقيق بهويات السيارات القريبة من منطقة الحاجز.