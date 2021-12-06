https://arabic.sputniknews.com/20211206/الأرجنتين-توافق-على-سبوتنيك-لايت-كلقاح-مستقل-ومعزز-للقاحات-الأخرى-1053616534.html

الأرجنتين توافق على "سبوتنيك لايت" كلقاح مستقل ومعزز للقاحات الأخرى

الأرجنتين توافق على "سبوتنيك لايت" كلقاح مستقل ومعزز للقاحات الأخرى

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الإثنين، أنه تمت الموافقة في الأرجنتين على استخدام اللقاح أحادي المكون "سبوتنيك لايت" كعقار مستقل وحقنة معززة. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T10:28+0000

2021-12-06T10:28+0000

2021-12-06T10:28+0000

روسيا

الأرجنتين

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، أن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي (الصندوق السيادي الروسي) يعلن الموافقة (في الأرجنتين) على استخدام اللقاح الروسي المكون من جرعة واحدة ضد فيروس كورونا "سبوتنيك لايت" كعقار مستقل وكحقنة معززة".ويعتبر "سبوتنيك لايت" أحد أربعة لقاحات مضادة لـ "كوفيد 19" تنتج في روسيا، وهو الوحيد، الذي يعطى من خلال جرعة واحدة.وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، هو الأول في العالم الذي بدأ شراكة مع مصنعي اللقاحات الآخرين لإجراء دراسات مشتركة على مزيج المكون الأول من "سبوتنيك-في"، مع اللقاحات الأجنبية.وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بهذا الصدد: "إن المزيد والمزيد من البلدان تسجل "سبوتنيك لايت" كمعزز عالمي لزيادة مدة عمل اللقاحات الأخرى ضد فيروس كورونا".وكانت الأرجنتين من أوائل الدول في العالم التي سجلت اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في كانون الأول/ديسمبر 2020. ووافقت الوكالة الوطنية (الأرجنتينية) لمراقبة الأدوية والأغذية والتكنولوجيا الطبية على اللقاح بناءً على البيانات الروسية دون إجراء تجارب إكلينيكية إضافية في الأرجنتين. وأصبح "سبوتنيك V" أحد اللقاحات الرئيسية المستخدمة في البلاد خلال حملة التطعيم، ما ساعد على تقليل الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 35 مرة خلال أربعة أشهر.هذا وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، قد أعلن في وقت سابق، أن الاستخدام المشترك للقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة مع لقاح شركة "أسترازينيكا"، يوفر استجابة مناعية أقوى ضد فيروس كورونا من استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" وحده.وأوضح الصندوق أن هذه هي نتائج الدراسة المؤقتة التي أجريت في الأرجنتين، للجمع بين اللقاحات، وشارك فيها أكثر من 1000 شخص.وأضاف البيان بأن الدراسة أظهرت مستوى عال من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى وبدون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم في أي تركيبة".وتظهر مؤشرات كفاءة لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متحور دلتا (لفيروس كورونا) كلقاح معزز لعدد من اللقاحات الأجنبية المكونة من مكونين، مستوى كفاءة قريب من مستوى كفاءة "سبوتنيك V"، أكثر من 83 بالمئة ضد العدوى، وما يحد من النقل للمستشفى بنسبة تفوق الـ 94 بالمئة.

https://arabic.sputniknews.com/20211103/مجلة-لانسيت-الطبية-تقيم-فعالية-لقاح-سبوتنيك-لايت-1050613428.html

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