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https://arabic.sputniknews.com/20211206/النفط-يصعد-أكثر-من-دولار-بعد-أن-رفعت-السعودية-الأسعار-1053606649.html
النفط يصعد أكثر من دولار بعد أن رفعت السعودية الأسعار
النفط يصعد أكثر من دولار بعد أن رفعت السعودية الأسعار
زادت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين بعد أن رفعت السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T05:51+0000
2021-12-06T05:51+0000
اقتصاد
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 1.39 دولار بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.27 دولار للبرميل عند الساعة 0458 بتوقيت جرينتش.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 2.1 في المئة إلى 67.66 دولار للبرميل، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وأمس الأحد رفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.وجاءت الزيادة رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني.كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/إعلام-ارتفاع-أسعار-النفط-1053500550.html
https://arabic.sputniknews.com/20211130/أسعار-النفط-تتراجع-بعد-شكوك-في-فاعلية-اللقاحات-أمام-أوميكرون-1053400304.html
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اقتصاد

النفط يصعد أكثر من دولار بعد أن رفعت السعودية الأسعار

05:51 GMT 06.12.2021
© REUTERS / Angus Mordantنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Angus Mordant
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زادت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين بعد أن رفعت السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود فيما يبدو.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 1.39 دولار بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.27 دولار للبرميل عند الساعة 0458 بتوقيت جرينتش.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 2.1 في المئة إلى 67.66 دولار للبرميل، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
معرض النفط والغاز الذي يقام في العاصمة السورية دمشق، سوريا 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
إعلام: ارتفاع أسعار النفط
3 ديسمبر, 08:26 GMT
وأمس الأحد رفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.
وجاءت الزيادة رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني.
كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي.
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
أسعار النفط تتراجع بعد شكوك في فاعلية اللقاحات أمام "أوميكرون"
30 نوفمبر, 07:17 GMT
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