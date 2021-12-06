تكريم المنتج الأمريكي لورانس بيندر بمهرجان القاهرة السينمائي

فيما قام محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بتسلم "بيندر" التكريم، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم والسينمائيين والصحافة والإعلام.كان لورانس بيندر، المرشح مرتين لجائزة الأوسكار، قد شارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال تقديم محاضرة ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، وأدارها المخرج هاني أبو أسعد.واختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فعاليات دورته الـ 43، بدار الأوبرا المصرية، يوم الأحد، معلنا عن 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".
واختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فعاليات دورته الـ 43، بدار الأوبرا المصرية، يوم الأحد، معلنا عن 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".