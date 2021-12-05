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https://arabic.sputniknews.com/20211205/ختام-مهرجان-القاهرة-السينمائي-المصري-محمد-ممدوح-أفضل-ممثل-وفيلم-مكسيكي-يفوز-بـالهرم-الذهبي-1053602094.html
ختام "مهرجان القاهرة السينمائي"... المصري محمد ممدوح أفضل ممثل... وفيلم مكسيكي يفوز بـ"الهرم الذهبي"
ختام "مهرجان القاهرة السينمائي"... المصري محمد ممدوح أفضل ممثل... وفيلم مكسيكي يفوز بـ"الهرم الذهبي"
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، بدار الأوبرا المصرية، نتائج جوائز المسابقة الدولية. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T20:58+0000
2021-12-05T20:58+0000
أخبار الفن
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وتمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".وفاز بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، عمل روائي من المكسيك وبولندا بعنوان "الثقب في السياج"، أما جائزة الهرم الفضي فقد ذهبت إلى فيلم "جسد ضئيل".وفاز فيلم "انطوائيون" بجائزة الهرم البرونزي وهي جائزة تمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني.وفاز الفنان المصري محمد ممدوح، بجائزة أحسن ممثل، عن دوره في فيلم "أبو صدام"، وفازت سوامي روتولو، بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "كياراA Chiara".كما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة، إلى لورا ساماني، مخرجة فيلم "جسد ضئيل" Small Body.وفاز الفيلم الروائي "107 أمهات - 107 Mothers"، والذي عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج بيتر كيريكس، وإنتاج جمهورية التشيك، وأوكرانيا، ومدته 93 دقيقة، بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو.وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فوز خوسيه أنجل أليون، بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، عن تصوير فيلم "إنهم يحملون الموت – They Carry Death"، الذي شارك ضمن منافسات المسابقة الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/مهرجان-القاهرة-السينمائي-يختتم-دورته-الـ43-وعمل-سوري-فلسطيني-يحصد-جائزة-أفضل-فيلم-عربي-1053601470.html
https://arabic.sputniknews.com/20211203/رئيس-تحكيم-مهرجان-القاهرة-السينمائي-سأقدم-فيلما-عن-صلاح-عندما-أجده-مخمورا-1053511919.html
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أخبار الفن

ختام "مهرجان القاهرة السينمائي"... المصري محمد ممدوح أفضل ممثل... وفيلم مكسيكي يفوز بـ"الهرم الذهبي"

20:58 GMT 05.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 في دار الأوبرا المصرية، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020، القاهرة
حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 في دار الأوبرا المصرية، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، بدار الأوبرا المصرية، نتائج جوائز المسابقة الدولية.
وتمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".
وفاز بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، عمل روائي من المكسيك وبولندا بعنوان "الثقب في السياج"، أما جائزة الهرم الفضي فقد ذهبت إلى فيلم "جسد ضئيل".
إحدى المذيعات على السجادة الحمراء أثناء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأربعين في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
مهرجان القاهرة السينمائي يختتم دورته الـ43... وعمل سوري فلسطيني يحصد جائزة أفضل فيلم عربي
20:21 GMT
وفاز فيلم "انطوائيون" بجائزة الهرم البرونزي وهي جائزة تمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني.
وفاز الفنان المصري محمد ممدوح، بجائزة أحسن ممثل، عن دوره في فيلم "أبو صدام"، وفازت سوامي روتولو، بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "كياراA Chiara".
كما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة، إلى لورا ساماني، مخرجة فيلم "جسد ضئيل" Small Body.
وفاز الفيلم الروائي "107 أمهات - 107 Mothers"، والذي عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج بيتر كيريكس، وإنتاج جمهورية التشيك، وأوكرانيا، ومدته 93 دقيقة، بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو.
اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
رئيس تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي: سأقدم فيلما عن صلاح عندما أجده مخمورا
3 ديسمبر, 12:19 GMT
وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فوز خوسيه أنجل أليون، بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، عن تصوير فيلم "إنهم يحملون الموت – They Carry Death"، الذي شارك ضمن منافسات المسابقة الدولية.
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